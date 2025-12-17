Казахстан ограничил вывоз говядины: правда о росте цен и новых правилах экспорта

В Казахстане введены ограничения на экспорт говядины, которые касаются как свежего, так и охлаждённого и замороженного мяса крупного рогатого скота. Эти меры вызвали широкий резонанс среди фермеров и предпринимателей, а министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров объяснил причины нововведений в ответе на депутатский запрос Tengrinews.kz , передает Lada.kz.

Фото: economist.kg

Новые квоты на экспорт: что и как

До 31 декабря 2025 года Казахстан устанавливает квоту на вывоз говядины в объёме 13 тысяч тонн. Ограничения действуют как для стран ЕАЭС, так и для третьих стран.

Цель этих правил — контроль над внутренним рынком, чтобы избежать дефицита мяса и стабилизировать цены на говядину.

Зачем нужны ограничения: борьба с посредниками

В Минсельхозе поясняют, что новые правила направлены на исключение посредников, которые не занимаются откормом скота, а лишь перепродают его за границу.

Ранее мелкие убойные цеха покупали животных и без откорма экспортировали их, в том числе в соседний Узбекистан. Это приводило к:

искажению рынка,

необоснованному росту цен на говядину внутри страны,

замедлению развития отрасли.

«Введённый подход не направлен на формирование олигополии или ограничение конкуренции. Его цель — создать цивилизованную, прозрачную и ответственную модель производства говядины с полным отраслевым циклом», — подчеркнули в министерстве.

Влияние на мелких производителей

Малые убойные предприятия теперь не смогут перепродавать скот в соседние страны без откорма. По мнению Минсельхоза, это укрепит внутренний рынок и сделает его более прозрачным, а цены — более прогнозируемыми.

Субсидии для аграриев: как компенсируют затраты

Чтобы поддержать фермеров, государство вводит субсидии на покупку племенного скота:

260 тыс. тенге — за голову отечественного происхождения,

390 тыс. тенге — за скот из стран СНГ и Украины,

525 тыс. тенге — за импорт из Европы, Америки и Австралии.

Эти меры направлены на стимулирование разведения и откорма скота, а не на простую перепродажу, что должно укрепить долгосрочную стабильность мясного рынка Казахстана.