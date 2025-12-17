18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.12.2025, 14:19

В Казахстане сделали предупреждение о потенциальной угрозе на границе с соседними странами

Новости Казахстана 0 829

Депутат Мажилиса Айгуль Куспан привлекла внимание к потенциально опасной ситуации на казахстанских границах с Узбекистаном и Кыргызстаном. По её словам, на территории пограничной зоны продолжают существовать участки, находящиеся в частной собственности, что создаёт угрозу для национальной безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Куспан направила официальный запрос на имя премьер-министра Олжаса Бектенова, призывая ускорить возвращение земель в госсобственность и усилить контроль на стратегически важных рубежах.

Земли, которые «убежали» из-под контроля государства

По словам депутата, земли возле границы должны были перейти в собственность государства, однако на сегодняшний день:

  • В частной собственности или у компаний находятся около 3,5 тысячи участков;

  • На этих территориях незаконно строятся жилые дома, магазины и АЗС;

  • Главная военная прокуратура выявила 312 проблемных участков, из которых 87 находятся в Сарыагашском районе Туркестанской области.

Ранее акиматам и комитету по управлению земельными ресурсами были направлены акты прокурорского надзора, но их исполнение приостановлено решением правительства.

Примеры, которые шокируют

Чтобы показать серьёзность ситуации, депутат привела два тревожных случая:

  1. Село Достык-2, Сарыагашский район:
    В арендованном доме преступники обнаружили подземный туннель длиной 310 метров, выходивший на территорию Узбекистана. По информации Куспан, через него несколько лет проводилась контрабанда.

  2. Кордайский район:
    На частном участке был проложен подземный пластиковый шланг, через который незаконно перекачивали ГСМ в Кыргызстан.

По словам депутата, такие случаи наглядно показывают, что частная собственность в пограничной зоне может стать инструментом для преступного посягательства на безопасность государства.

Что предлагает депутат

Айгуль Куспан подчеркнула, что возвращение земель в госсобственность — сложная, но необходимая задача. В своём обращении она предложила премьеру:

  • Взять личный контроль над вопросом возвращения участков в пограничной зоне;

  • Поручить правительству и акиматам областей разработать комплексный план действий;

  • Определить источники финансирования процедуры из республиканского или местного бюджета;

  • Назначить ответственного за реализацию бюджетных программ.

По мнению депутата, только комплексные меры и прозрачный контроль помогут предотвратить дальнейшие угрозы национальной безопасности и незаконную деятельность на границе.

