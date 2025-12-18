Казахстан и Япония готовятся подписать соглашения на миллиарды долларов

Совокупная стоимость коммерческих договоренностей, которые планируется заключить в ходе официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Японию, превысит 3,7 миллиарда долларов . Об этом сообщили в администрации Главы государства, передает Lada.kz.

Фото: Depositphotos

Более 40 документов и личные встречи с бизнесом

Как отметил советник — пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай, в рамках поездки запланировано подписание свыше 40 соглашений. Для этого Касым-Жомарт Токаев проведёт в Токио личные встречи с представителями ведущих японских корпораций, что подчёркивает деловой и инвестиционный характер визита.

Ключевые направления сотрудничества

Будущие договорённости охватят широкий спектр стратегически важных отраслей. В их числе:

энергетика и развитие традиционных мощностей;

возобновляемые источники энергии;

цифровизация и технологические решения;

горнорудный и сырьевой сектор;

транспорт и логистика.

По словам Желдибая, именно эти сферы рассматриваются как приоритетные для углубления казахстанско-японского экономического партнёрства.

Кто подпишет соглашения

Со стороны Казахстана участниками соглашений выступят крупнейшие национальные компании и институты развития, включая «Самрук-Қазына», KEGOC, «Казатомпром», «Тау-Кен Самрук», «Казпочту» и «Қазақстан темір жолы».

Японию представят такие корпорации и финансовые структуры, как Marubeni, MUFG Bank, Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi Energy, Toshiba, JOGMEC, Kansai Electric Power, RIKEN KOGYO и ряд других компаний.

Насыщенная программа официального визита

В администрации Президента подчёркивают, что программа пребывания Касым-Жомарта Токаева в Японии включает интенсивные официальные переговоры и деловые встречи, направленные на расширение двустороннего сотрудничества и привлечение инвестиций.

Визит в Токио уже начался

Глава государства прибыл в Японию накануне. В международном аэропорту Ханэда Президента Казахстана встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу, что подчеркнуло высокий уровень и официальный статус визита.