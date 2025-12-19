Радиоволны над домами: угрожают ли вышки 5G жизни казахстанцев - что нужно знать

В Казахстане вновь разгорается дискуссия о безопасности базовых станций сотовой связи. Рост числа антенн 4G и 5G, стремительное развитие мобильного интернета и цифровых сервисов усиливают тревогу в обществе: действительно ли радиоволны рядом с домами могут вредить здоровью? Ответы на эти вопросы 18 декабря в Астане попытались дать участники специального круглого стола, организованного при участии госорганов, ученых и международных экспертов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: slashgear.com

Цифровая реальность: почему без вышек уже не обойтись

Современные телекоммуникационные технологии давно стали частью повседневной жизни казахстанцев. Мобильная связь, интернет, социальные сети и онлайн-сервисы лежат в основе:

дистанционного образования и телемедицины;

цифровых госуслуг;

проектов «умного города»;

работы бизнеса, промышленности и логистики.

Развитие сетей 4G и внедрение 5G требуют плотной и устойчивой телекоммуникационной инфраструктуры. Чем больше цифровых сервисов используется, тем выше нагрузка на сети и тем больше требуется базовых станций.

Страх перед радиоволнами: откуда берется радиофобия

Несмотря на очевидные преимущества технологий, в обществе сохраняется настороженное отношение к базовым станциям. Эксперты на круглом столе отдельно затронули явление радиофобии — устойчивого страха перед электромагнитным излучением.

Специалисты напомнили:

базовые станции GSM эксплуатируются вблизи жилых домов уже десятилетиями;

за это время не зафиксировано подтвержденных массовых негативных последствий для здоровья;

тем не менее в отдельных регионах Казахстана жители продолжают добиваться демонтажа вышек.

Такие решения, по словам экспертов, напрямую сказываются на качестве связи, скорости интернета и устойчивости мобильных сетей.

Парадокс излучения: чем меньше вышек — тем выше нагрузка на смартфон

Председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития Дамир Сейсембеков обратил внимание на важный, но малоизвестный аспект работы мобильной связи.

По его словам, уровень излучения напрямую зависит от расстояния между смартфоном и базовой станцией:

«Чем дальше абонентское устройство находится от базовой станции, тем большую мощность оно вынуждено использовать для поддержания связи».

Иными словами:

при редком размещении вышек смартфоны работают на повышенной мощности;

при плотной сети базовых станций нагрузка на абонентские устройства, наоборот, снижается;

это позволяет уменьшить суммарное излучение, которому подвергается пользователь.

Таким образом, демонтаж вышек может привести к эффекту, противоположному ожидаемому.

Санитарные нормы: почему Казахстан — среди самых строгих стран

Представители санитарно-эпидемиологического контроля подчеркнули, что в Казахстане действуют одни из самых жестких требований к уровню электромагнитного излучения.

В стране установлен предельно допустимый уровень радиосигнала:

не более 10 мкВт/см².

Этот показатель существенно ниже допустимых значений, применяемых во многих других государствах. Контроль за соблюдением норм осуществляется на постоянной основе, включая замеры вблизи жилых домов, социальных объектов и общественных пространств.

Наука вместо слухов: что изучают медики и ученые

Министерство цифрового развития совместно с Министерством здравоохранения реализует специальную дорожную карту. Ее ключевая задача — проведение комплексного метаанализа существующих научных и медицинских исследований о влиянии электромагнитных полей на организм человека.

Речь идет не об отдельных экспериментах, а о системном анализе мировых данных, который позволит:

оценить долгосрочные эффекты воздействия радиоволн;

сопоставить медицинские наблюдения и технические параметры;

дать научно обоснованные рекомендации для дальнейшего развития сетей связи.

Международный взгляд: соответствуют ли казахстанские нормы мировым стандартам

Опыт зарубежных стран и глобальные подходы к регулированию электромагнитных полей представили эксперты Международного союза электросвязи (ITU).

По их оценке:

действующие в Казахстане санитарные нормы полностью соответствуют международным требованиям;

применяемые стандарты учитывают рекомендации Всемирной организации здравоохранения;

страна движется в одном русле с ведущими государствами в вопросах безопасности телекоммуникаций.

Баланс технологий и безопасности

Итоги круглого стола сводятся к одному выводу: развитие мобильной связи и забота о здоровье населения не противоречат друг другу. При строгом соблюдении санитарных норм, научном подходе и прозрачном контроле телекоммуникационные технологии остаются безопасными.

Эксперты подчеркивают: в эпоху цифровизации важно опираться на факты и исследования, а не на страхи. Ведь именно качественная и устойчивая связь становится фундаментом современного общества — от экстренных служб до повседневного общения.