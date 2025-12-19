18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.12.2025, 07:04

Генпрокуратура Казахстана и вице-премьер Балаева высказались по резонансному делу КазТАГа

Новости Казахстана 0 673

В начале декабря стало известно, что против руководства информационного агентства КазТАГ возбуждено уголовное дело. Под следствие попали генеральный директор Асет Матаев и главный редактор Амир Касенов. Им вменяется статья 274 Уголовного кодекса РК – «распространение заведомо ложной информации», сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Уголовное дело против руководства КазТАГа

По информации агентства, дело было открыто еще 18 июля, но редакция узнала о нем только 20 ноября. Поводом стало заявление компании Freedom Finance, связанное с публикациями о предполагаемых мошеннических схемах руководства компании.

Редакция утверждает, что о возбуждении уголовного дела узнала через СМИ, связанные с Freedom Finance, а не через официальные каналы.

Главный редактор о незаконных методах следствия

Главный редактор КазТАГа Амир Касенов опубликовал видеообращение, в котором заявил о незаконных действиях следствия и пытках со стороны полиции Алматы. Он отметил:

"Уголовное дело было возбуждено по заявлению миллиардера Тимура Турлова, контролирующего Freedom Finance. Редакцию на протяжении нескольких месяцев не уведомляли о следственных действиях, а экспертизы проводились без ознакомления стороны защиты. О возбуждении уголовного дела КазТАГ узнал из СМИ – из издания, связанного с Freedom Finance."

Касенов также заявил о психологическом давлении со стороны следователя:

"Отдельно отмечу психологическое давление со стороны следователя, которое я расцениваю как пытки, и сообщил о подаче ходатайства о применении Стамбульского протокола. Также был заявлен отвод следователю, который, по моему утверждению, не был рассмотрен в установленном законом порядке."

Международный интерес к делу

Ситуацию активно отслеживают посольства США, Великобритании и Европейского Союза. Главный редактор КазТАГа отметил:

"На приеме у посла ЕС в Казахстане Алешки Симкич уже получил поддержку и подтверждение того, что дипломатический корпус осведомлен о ситуации. Представители ЕС и Великобритании интересовались, исходит ли преследование журналистов из Астаны, и сулили возможные последствия происходящего для инвестиционного климата."

Таким образом, дело КазТАГа уже выходит за рамки внутренней правоприменительной практики и привлекает международное внимание.

Генпрокуратура Казахстана о "деле КазТАГа"

Генеральная прокуратура официально опровергла обвинения в применении пыток и незаконных методах следствия. Ведомство заявило, что:

  • Законные следственные действия, такие как вызов на допрос, проведение допроса и избрание меры пресечения, не являются пытками.

  • Понятие «пытки» закреплено статьей 146 УК РК и соответствует Конвенции ООН против пыток и Стамбульскому протоколу.

  • На данный момент нарушений закона со стороны следователей не зафиксировано, все действия проводятся с соблюдением процессуальных норм.

Прокуратура также напомнила:

"Генеральная прокуратура предупреждает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации, а также за вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность лица, осуществляющего досудебное расследование."

Вице-премьер Аида Балаева: попытки манипуляции общественным мнением

Вице-премьер и министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировала реакцию международных правозащитных организаций, отметив:

"Представители правозащитных структур могли быть введены в заблуждение. В стране тема якобы имевших место пыток раскачивается для привлечения внимания международного сообщества к уголовным делам, фигурантами которых являются представители СМИ. Со 2022 года в Казахстане проводятся реформы, направленные на укрепление прав журналистов и их правовую защиту. Свобода слова является фундаментальной ценностью, закрепленной Конституцией и международными обязательствами Казахстана, однако не освобождает от ответственности и требований закона."

Министр подчеркнула:

"Со всей ответственностью заявляю, что никто в Казахстане не подвергается преследованиям за профессию. Попытки представить процессуальные действия как 'давление на свободу слова' – сознательная манипуляция общественным мнением…"

Балаева добавила, что все дела, связанные с деятельностью СМИ, должны рассматриваться исключительно в правовом поле.

Итоги скандала

Дело КазТАГа стало резонансным не только внутри страны, но и за рубежом. С одной стороны – заявления главного редактора о незаконных методах следствия и пытках, с другой – официальные опровержения прокуратуры и позиция вице-премьера о манипуляции информацией.

На фоне внимания западных дипломатов Казахстан оказался на перекрестке международного давления и внутреннего правового регулирования, где свобода слова и законность находятся в центре сложного общественно-политического диалога.

