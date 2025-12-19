18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.12.2025, 08:07

Без предупреждения: неожиданные проверки МВД обернулись штрафами на сотни миллионов для казахстанцев

Новости Казахстана 0 698

В Казахстане в рамках плановых проверок объектов, уязвимых с точки зрения террористической безопасности, казахстанцам пришлось выплатить штрафы на общую сумму 277 млн тенге. Об этом сообщили в МВД, уточнив, что проверки проводились без предварительного уведомления собственников и руководителей объектов, передает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Масштаб проверок

Информационный портал МВД Polisia.kz опубликовал результаты проверок, проведённых с начала года. Всего сотрудники органов внутренних дел осмотрели более 6 тыс. объектов, считавшихся потенциально уязвимыми.

"С начала года сотрудниками органов внутренних дел проведены проверки более 6 тыс. объектов, по результатам выявленных нарушений руководителям и собственникам выдано 2,5 тыс. предписаний об их устранении. Кроме того, за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защищенности объектов к ответственности привлечены 790 руководителей, наложены штрафы на сумму 277 млн тенге", — сообщили в МВД.

Цель проверок

Во время проверок особое внимание уделялось не только технической оснащённости объектов, но и уровню подготовки персонала. Сотрудники охраны и администрации объектов проходили тестирование на знание действий в различных кризисных и экстремальных ситуациях.

Размер штрафов и ответственность за нарушения

В МВД напомнили, что за нарушение требований по оснащению объектов системами безопасности предусмотрены административные штрафы от 50 до 1000 МРП (от 196 тыс. до 3,9 млн тенге).

В случае повторного нарушения законодательства возможна более строгая мера — приостановление деятельности объекта.

"Призываем руководителей и владельцев объектов своевременно принимать меры по обеспечению безопасности и строго соблюдать установленные требования", — подчеркнули в МВД.

Что это значит для казахстанцев

Системные проверки и наложение штрафов показывают серьёзность подхода МВД к антитеррористической безопасности в стране. Владельцам и руководителям объектов стоит заранее обеспечить соблюдение всех требований, чтобы избежать финансовых потерь и административных санкций.

