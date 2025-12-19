Пенсионные накопления ЕНПФ: какие права и ограничения ждут казахстанцев в 2026 году

В 2025 году пенсионная система Казахстана претерпела ряд значимых изменений. Государство продолжает стремиться к тому, чтобы выплаты были стабильными и предсказуемыми, а вкладчики могли лучше управлять своими пенсионными накоплениями, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Новые правила коснулись как автоматизации процессов уведомлений, так и лимитов использования пенсионных средств. Рассмотрим подробнее все ключевые изменения.
С 2025 года казахстанцы стали получать уведомления о возможности начала пенсионных выплат еще до выхода на пенсию.
Теперь ЕНПФ информирует вкладчиков не только о праве на стандартную пенсию, но и о выплатах:
по добровольным пенсионным взносам (ДПВ);
по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ).
Для получения уведомлений необходимо подписаться на рассылку через мобильное приложение или сайт ЕНПФ в разделе «Push-уведомления». Это позволяет заранее планировать свои финансовые шаги и быть уверенным в будущем.
В 2025 году обязательный взнос работодателя составил 2,5% от ежемесячного дохода сотрудника, тогда как в 2024 году он равнялся всего 1,5%.
Планируется постепенное повышение: к 2026 году ставка достигнет 3,5%, а к 2028 году — 5%.
Это позволит увеличить размер будущих пенсий и укрепить финансовую стабильность пенсионной системы.
С 2026 года казахстанцы смогут изымать часть пенсионных накоплений без удержания 10% индивидуального подоходного налога (ИПН).
Если налог уже был удержан, вернуть средства смогут только граждане с определенными льготами:
люди с инвалидностью;
дети с инвалидностью и их родители, опекуны, усыновители;
приемные родители сирот;
ветераны и участники боевых действий.
Для этого нужно обратиться в офис ЕНПФ с подтверждающими документами.
Даже в 2025 году часть пенсионных средств можно забрать без удержания ИПН, выбрав вариант «отсрочить налог до получения выплат» при подаче заявки.
В 2025 году ограничили использование ЕПВ для:
лечения зубов (ограничение временное — до 15 апреля 2026 года);
пластических операций (резкий рост заявок вызвал вмешательство регулятора).
Цель изменений — предотвратить схемы вывода денег с пенсионных счетов без фактического оказания услуг.
В апреле 2025 года вступили в силу поправки, разрешающие использование ЕПВ на лечение несовершеннолетних детей. Ранее средства из ЕНПФ можно было уступать только совершеннолетним близким родственникам.
Это стало важным шагом к поддержке семей и обеспечению здорового будущего для подрастающего поколения.
Пенсионная система Казахстана состоит из трех основных частей:
Накопительная — формируется за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и добровольных взносов (ДПВ). Для работников вредного производства уплачиваются обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППР).
Солидарная — выплачивается гражданам с трудовым стажем от 6 месяцев до 1998 года. Для тех, кто начал работать позже, введен ОПВР как альтернатива.
Базовая — назначается всем гражданам из госбюджета в зависимости от стажа и участия в накопительной системе.
Эти элементы регулярно корректируются с учетом экономической ситуации и потребностей населения.
