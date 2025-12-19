Пенсионные накопления ЕНПФ: какие права и ограничения ждут казахстанцев в 2026 году

В 2025 году пенсионная система Казахстана претерпела ряд значимых изменений. Государство продолжает стремиться к тому, чтобы выплаты были стабильными и предсказуемыми, а вкладчики могли лучше управлять своими пенсионными накоплениями, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Новые правила коснулись как автоматизации процессов уведомлений, так и лимитов использования пенсионных средств. Рассмотрим подробнее все ключевые изменения.

Автоматизация уведомлений: пенсия приходит заранее

С 2025 года казахстанцы стали получать уведомления о возможности начала пенсионных выплат еще до выхода на пенсию.

Теперь ЕНПФ информирует вкладчиков не только о праве на стандартную пенсию, но и о выплатах:

по добровольным пенсионным взносам (ДПВ);

по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ).

Для получения уведомлений необходимо подписаться на рассылку через мобильное приложение или сайт ЕНПФ в разделе «Push-уведомления». Это позволяет заранее планировать свои финансовые шаги и быть уверенным в будущем.

Обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР) продолжает расти

В 2025 году обязательный взнос работодателя составил 2,5% от ежемесячного дохода сотрудника, тогда как в 2024 году он равнялся всего 1,5%.

Планируется постепенное повышение: к 2026 году ставка достигнет 3,5%, а к 2028 году — 5%.

Это позволит увеличить размер будущих пенсий и укрепить финансовую стабильность пенсионной системы.

Налоги с пенсионных излишков: отсрочка и льготы

С 2026 года казахстанцы смогут изымать часть пенсионных накоплений без удержания 10% индивидуального подоходного налога (ИПН).

Если налог уже был удержан, вернуть средства смогут только граждане с определенными льготами:

люди с инвалидностью;

дети с инвалидностью и их родители, опекуны, усыновители;

приемные родители сирот;

ветераны и участники боевых действий.

Для этого нужно обратиться в офис ЕНПФ с подтверждающими документами.

Даже в 2025 году часть пенсионных средств можно забрать без удержания ИПН, выбрав вариант «отсрочить налог до получения выплат» при подаче заявки.

Единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ): новые ограничения

В 2025 году ограничили использование ЕПВ для:

лечения зубов (ограничение временное — до 15 апреля 2026 года);

пластических операций (резкий рост заявок вызвал вмешательство регулятора).

Цель изменений — предотвратить схемы вывода денег с пенсионных счетов без фактического оказания услуг.

Пенсионные деньги можно тратить на детей

В апреле 2025 года вступили в силу поправки, разрешающие использование ЕПВ на лечение несовершеннолетних детей. Ранее средства из ЕНПФ можно было уступать только совершеннолетним близким родственникам.

Это стало важным шагом к поддержке семей и обеспечению здорового будущего для подрастающего поколения.

Состав пенсионной системы Казахстана

Пенсионная система Казахстана состоит из трех основных частей:

Накопительная — формируется за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и добровольных взносов (ДПВ). Для работников вредного производства уплачиваются обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППР). Солидарная — выплачивается гражданам с трудовым стажем от 6 месяцев до 1998 года. Для тех, кто начал работать позже, введен ОПВР как альтернатива. Базовая — назначается всем гражданам из госбюджета в зависимости от стажа и участия в накопительной системе.

Эти элементы регулярно корректируются с учетом экономической ситуации и потребностей населения.