Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.12.2025, 09:39

Штраф 160 тысяч тенге за одну пару кроссовок: что ждёт продавцов обуви в казахстане с 2026 года

Новости Казахстана 0 1 643

С 1 января 2026 года на казахстанских продавцов обуви обрушатся новые финансовые обязательства: реализация немаркированной продукции теперь грозит штрафами до 160 тысяч тенге. Такая мера направлена на дальнейшее сокращение теневого рынка и повышение прозрачности торговли, сообщает Lada.kz со ссылкой на «24KZ».

Фото: sancrimea.ru
Фото: sancrimea.ru

Обязательная маркировка: от эксперимента к обязательству

Обязательная маркировка обуви в Казахстане действует с 2021 года, и результаты уже впечатляют. По данным Министерства торговли и интеграции (МТИ), внедрение цифровых штрихкодов позволило почти вдвое сократить теневой оборот на рынке обуви — на 84,6 млн долларов.

История цифровой маркировки в Казахстане берет начало с соглашения в рамках ЕАЭС, подписанного в 2018 году. Первоначально система охватила обувь, табачные изделия и лекарства — категории, наиболее подверженные нелегальному импорту.

Сегодня отечественные производители покрывают лишь около 3% внутреннего спроса на обувь, а основная часть продукции продолжает поступать на рынок «в серую», отмечают в МТИ.

Цифры говорят сами за себя: эффект маркировки на экономику

Заместитель директора департамента цифровой трансформации и маркировки МТИ РК Аset Утегалиев подчеркнул важность системы:

«Маркировка снижает долю теневой экономики и увеличивает налоговые поступления. В 2024 году теневой оборот обуви сократился на 84,6 млн долларов, табачной продукции — на 35,8 млн долларов, лекарственных средств — на 269,2 млн долларов».

Стоимость нанесения цифровой марки крайне невысока — менее 3 тенге за пару обуви, а сама система позволяет отслеживать путь товара от таможни до покупателя. Импортная продукция должна быть промаркирована ещё в стране происхождения или на таможенных складах.

Для части импортеров предусмотрено послабление: маркировку можно нанести уже после растаможки. В списке таких складов значатся 23 объекта по всей стране.

Новые штрафы: кто и сколько заплатит

До настоящего момента ответственность за продажу немаркированной обуви отсутствовала. С 1 января 2026 года ситуация меняется кардинально:

  • Индивидуальные предприниматели и владельцы небольших магазинов — после предупреждения штраф в размере 20 МРП (примерно 80 тыс. тенге).

  • Средний бизнес — до 30 МРП.

  • Крупные компании — до 40 МРП (около 160 тыс. тенге).

Расширение списка товаров с маркировкой

Система обязательной маркировки не ограничивается обувью. Уже введены правила для рогов сайгака с целью борьбы с браконьерством.

С 1 февраля 2026 года маркировка станет обязательной для пивоваренной продукции и моторных масел. К концу 2026 года — для изделий лёгкой промышленности, что говорит о постепенном охвате всех ключевых сегментов рынка и усилении контроля над легальной торговлей.

