Переселенцы, иностранцы, кандасы: кто сможет попасть в Казахстан до 2030 года - новые правила

Министерство труда и социальной защиты населения предложило пересмотреть подход к миграционной политике страны. На рассмотрение правительства направлен проект Концепции миграционной политики до 2030 года. Главная цель документа — создание безопасной, управляемой и прозрачной миграционной системы, где качественный отбор мигрантов и развитие человеческого капитала станут приоритетом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Минтруда.

Фото: istockphoto.com

Цифровой контроль за миграционными потоками

Одним из ключевых направлений Концепции станет совершенствование системы учета миграционных процессов. Для этого планируется создать единый цифровой контур миграционного мониторинга на базе платформы migration.enbek.kz.

На платформе будут интегрированы данные всех уполномоченных органов: Минтруда, МВД, МИД, Министерства науки и высшего образования и других.

Система позволит отслеживать въезд, пребывание, обучение, трудовую деятельность и социальное положение мигрантов.

На основе собранных данных будут формироваться аналитические отчеты, прогнозироваться миграционные тенденции и приниматься управленческие решения.

Кроме того, enbek.kz будет связана с Национальной образовательной базой данных и другими информационными ресурсами для мониторинга трудоустройства выпускников, переселенцев и участников государственных программ. Реализация этого направления обеспечит прозрачность процессов, эффективное реагирование на риски и исключение дублирования функций между ведомствами.

Упорядочение трудовой миграции и поддержка регионов

Концепция предусматривает стимулирование трудовой миграции, чтобы сократить диспропорции между регионами, развивать предпринимательство и повышать занятость. Особое внимание уделено внутренним переселенцам и кандасам.

Планируется заключение межрегиональных меморандумов о трудовой миграции и совершенствование правил привлечения иностранной рабочей силы.

В северных, восточных и центральных областях страны будут действовать региональные квоты на переселение, проекты повышения доходов сельского населения, льготное кредитование и поддержка малого бизнеса.

Меры направлены на рациональное перераспределение трудовых ресурсов и укрепление демографического потенциала регионов.

Внешняя миграция и защита казахстанцев за рубежом

Концепция также нацелена на улучшение управления внешней миграцией:

Защита прав граждан Казахстана, работающих за границей, с помощью двусторонних соглашений с странами Европы и Азии.

Создание цифровой платформы мониторинга трудовой миграции за рубежом.

Привлечение квалифицированных специалистов и иностранных студентов, включая развитие отраслевых университетов и профориентационные кампании в Центральной Азии.

Поддержка кандасов, возвращающихся на историческую родину, с единым стандартом интеграции, региональными программами расселения и усовершенствованной картой «Ата жолы».

Финансовая и политическая устойчивость

Минтруда заявляет, что реализация Концепции не потребует дополнительных бюджетных средств и не приведет к негативным общественно-политическим последствиям. Уже разработан детальный план действий, включающий 73 мероприятия и 14 целевых индикаторов, что позволит системно внедрять изменения в миграционную систему страны.