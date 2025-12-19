18+
19.12.2025, 10:34

Переселенцы, иностранцы, кандасы: кто сможет попасть в Казахстан до 2030 года - новые правила

Новости Казахстана

Министерство труда и социальной защиты населения предложило пересмотреть подход к миграционной политике страны. На рассмотрение правительства направлен проект Концепции миграционной политики до 2030 года. Главная цель документа — создание безопасной, управляемой и прозрачной миграционной системы, где качественный отбор мигрантов и развитие человеческого капитала станут приоритетом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Минтруда.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Цифровой контроль за миграционными потоками

Одним из ключевых направлений Концепции станет совершенствование системы учета миграционных процессов. Для этого планируется создать единый цифровой контур миграционного мониторинга на базе платформы migration.enbek.kz.

  • На платформе будут интегрированы данные всех уполномоченных органов: Минтруда, МВД, МИД, Министерства науки и высшего образования и других.

  • Система позволит отслеживать въезд, пребывание, обучение, трудовую деятельность и социальное положение мигрантов.

  • На основе собранных данных будут формироваться аналитические отчеты, прогнозироваться миграционные тенденции и приниматься управленческие решения.

Кроме того, enbek.kz будет связана с Национальной образовательной базой данных и другими информационными ресурсами для мониторинга трудоустройства выпускников, переселенцев и участников государственных программ. Реализация этого направления обеспечит прозрачность процессов, эффективное реагирование на риски и исключение дублирования функций между ведомствами.

Упорядочение трудовой миграции и поддержка регионов

Концепция предусматривает стимулирование трудовой миграции, чтобы сократить диспропорции между регионами, развивать предпринимательство и повышать занятость. Особое внимание уделено внутренним переселенцам и кандасам.

  • Планируется заключение межрегиональных меморандумов о трудовой миграции и совершенствование правил привлечения иностранной рабочей силы.

  • В северных, восточных и центральных областях страны будут действовать региональные квоты на переселение, проекты повышения доходов сельского населения, льготное кредитование и поддержка малого бизнеса.

  • Меры направлены на рациональное перераспределение трудовых ресурсов и укрепление демографического потенциала регионов.

Внешняя миграция и защита казахстанцев за рубежом

Концепция также нацелена на улучшение управления внешней миграцией:

  • Защита прав граждан Казахстана, работающих за границей, с помощью двусторонних соглашений с странами Европы и Азии.

  • Создание цифровой платформы мониторинга трудовой миграции за рубежом.

  • Привлечение квалифицированных специалистов и иностранных студентов, включая развитие отраслевых университетов и профориентационные кампании в Центральной Азии.

  • Поддержка кандасов, возвращающихся на историческую родину, с единым стандартом интеграции, региональными программами расселения и усовершенствованной картой «Ата жолы».

Финансовая и политическая устойчивость

Минтруда заявляет, что реализация Концепции не потребует дополнительных бюджетных средств и не приведет к негативным общественно-политическим последствиям. Уже разработан детальный план действий, включающий 73 мероприятия и 14 целевых индикаторов, что позволит системно внедрять изменения в миграционную систему страны.

0
4
1
