Миллиардные проекты под угрозой: как Британия ставит Казахстан на паузу

В конце 2025 года Великобритания расширила санкции против российских нефтяных компаний, включая крупного игрока – "Татнефть". Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов назвал последствия этих ограничений для Казахстана и назвал их потенциально опасными для ряда стратегических проектов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: sk.kz

По словам специалиста, "Татнефть" традиционно является лидером региональной нефтегазохимии, обладающим современными технологиями и финансовой устойчивостью. Ранее на уровень этой компании ориентировался даже "КазМунайГаз".

Проект по производству бутадиена в Казахстане

В настоящее время "Татнефть" реализует в Казахстане крупный проект по производству бутадиена – ключевого сырья для каучуков. Этот материал используется во множестве товаров, начиная от резиновой обуви и заканчивая промышленной продукцией.

«Несмотря на сложное название, бутадиен – это базовое сырье для каучуков. То есть всё, что связано с обувью, резиной и другими изделиями – это тоже нефтегазохимия», – пояснил Байдильдинов в своём Telegram-канале "Байдильдинов. Нефть".

Казахстану срочно нужно развивать нефтехимию

Эксперт подчеркнул, что Казахстан практически не выпускает продукцию высокого передела из нефти, тогда как весь мир активно развивает эту сферу. Производство таких материалов, как бутадиен, позволяет получать готовую продукцию с более высокой добавленной стоимостью, чем сырая нефть.

«В "Татнефти" есть отдельная дочерняя компания, занимающаяся каучуками. Именно поэтому этот российский партнер был выбран для реализации инициативы: у него есть и финансовые ресурсы, и компетенции», – отметил специалист.

Санкции осложняют работу и инвестиционные проекты

Введённые ограничения, по мнению Байдильдинова, уже серьёзно осложнили работу нефтегазовых компаний, включая их деятельность в Казахстане. Экономист привёл пример "Лукойла", у которого сразу после введения санкций возникли проблемы с платежами и переводами, затрагивающие и казахстанские проекты.

«В будущем, возможно, придётся либо существенно замедлить эти инициативы, либо искать варианты передачи доли, продажи или выхода из проектов. КМГ самостоятельно не сможет потянуть эти инвестиции и компетенции. Европейские и американские компании вряд ли захотят перерабатывать сырьё здесь – им выгоднее экспортировать сырьё в Европу и возвращать готовую продукцию. В итоге остаются только китайские компании, а наши частные предприятия такие объёмы не потянут», – подчеркнул эксперт.

Дополнительные риски для Казахстана

Байдильдинов также обратил внимание на недавние удары беспилотников по нефтяным платформам "Лукойла" на Каспии – это уже третье затронутое месторождение. По его словам, дроны вряд ли могли преодолеть тысячи километров с линии фронта, что указывает на возможность их нахождения ближе к Казахстану, создавая потенциальные угрозы для местных инвестиционных проектов.

«Все эти факторы негативно влияют на нашу страну и наши инвестиционные инициативы», – констатировал эксперт.

Проекты "Татнефти" в Казахстане

На текущий момент в Казахстане реализуются несколько крупных проектов при участии "Татнефти":

Проект "Бутадиен" – совместно с ФНБ "Самрук-Қазына" (SK Ondeu), объём инвестиций превышает $1 млрд, планируемое производство – 186 тыс. тонн нефтехимической продукции в год.

Совместный с КМГ разведочный блок "Каратон Подсолевой" .

Шинный завод с группой Allur в Карагандинской области.

Также рассматривался вариант доверительного управления Атырауским НПЗ.

Вывод эксперта

Байдильдинов считает, что санкции Великобритании вновь подчеркивают уязвимость Казахстана в сфере нефтехимии и могут существенно затормозить развитие стратегически важных проектов.