В Астане за один день двое жителей покончили с собой

В Астане за один день были зафиксированы два отдельных трагических случая , в результате которых погибли жители столицы. Информация о происшествиях появилась в социальных сетях, после чего ее официально прокомментировали в Департаменте полиции города, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

По данным правоохранительных органов, оба инцидента произошли 18 декабря 2025 года, однако случились в разных районах столицы и не связаны между собой.

Сообщение из элитного жилого комплекса

Первый сигнал поступил в полицию после обнаружения тела мужчины на территории одного из жилых комплексов столицы. Речь идет о жилом комплексе Highvill.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны, личность погибшего была установлена в ходе первичных проверочных мероприятий. По предварительной информации правоохранителей, речь идет о самостоятельном лишении себя жизни.

В настоящее время обстоятельства случившегося продолжают уточняться.

Второй случай в другом районе города

Позднее в тот же день полицейские выехали на еще один вызов, связанный с гибелью жительницы столицы на территории другого жилого дома.

По данным полиции, трагедия произошла на другой локации, не связанной с первым инцидентом. Подробности произошедшего официально не раскрываются в интересах следствия и с учетом чувств близких погибшей.

Позиция полиции: идет расследование

В Департаменте полиции подчеркнули, что по обоим фактам начаты досудебные расследования. В рамках процессуальных действий устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая возможные причины и предшествующие события.

Правоохранительные органы призвали воздерживаться от распространения непроверенной информации и слухов в социальных сетях.

Не единичный случай: аналогичная трагедия в Алматы

Отдельно отмечается, что ранее, 12 декабря, трагический инцидент произошел и в Алматы. Там погибла девушка 2002 года рождения. По данному факту, как сообщили в городском департаменте полиции, было возбуждено уголовное дело, а следственные действия продолжаются.

Важное напоминание

Специалисты неоднократно подчеркивают: в ситуациях эмоционального кризиса крайне важно своевременно обращаться за помощью — к близким, специалистам или в экстренные службы. Поддержка и разговор могут сыграть решающую роль.