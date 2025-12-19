18+
«Я девочка, мне можно»: необычная надпись на авто привела к задержанию наркоторговца в Казахстане (видео)

Новости Казахстана 0 723

В столице Казахстана полицейские задержали мужчину, который подозревается в хранении и сбыте наркотиков прямо из багажника своего автомобиля. Необычная надпись на машине «Я девочка, мне можно» сразу привлекла внимание и стала своеобразной деталью этой криминальной истории, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Кадр из видео
Кадр из видео

Обыск начался с остановки автомобиля

Все произошло в ходе оперативно-профилактического мероприятия: стражи порядка остановили автомобиль марки Kia, за рулем которого находился подозреваемый. В ходе осмотра багажного отделения полицейские обнаружили 30 свертков с веществом растительного происхождения зеленого цвета и характерным запахом.

Кроме того, из машины были изъяты:

  • электронные весы,

  • зип-пакеты,

  • другие приспособления для расфасовки наркотиков.

Нарушитель торговал прямо из багажника

По предварительным данным, мужчина продавал запрещенные вещества прямо из багажника, предлагая разные партии по объему. Общий вес изъятого гашиша превысил 2 килограмма, что считается крупной партией и квалифицируется как тяжкое преступление.

На данный момент по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает о строгой ответственности

Департамент полиции Астаны подчеркнул, что хранение, сбыт и распространение наркотиков являются серьезным уголовным преступлением. Нарушителям грозит строгая уголовная ответственность, включая лишение свободы на длительный срок.

Необычный факт, привлекший внимание

Особое внимание к этому делу привлекла надпись на автомобиле «Я девочка, мне можно». Эксперты отмечают, что такие нестандартные элементы иногда используют нарушители, чтобы отвлечь внимание от реальных преступных действий, однако в данном случае это не помогло избежать ответственности.

2
1
1
