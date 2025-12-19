Неутешительные цифры Нацбюро: на какие суммы выживают казахстанцы

Среднестатистический казахстанец зарабатывает около 121,5 тыс. тенге в месяц, подсчитали в Бюро национальной статистики. При этом ежемесячные расходы составляют 108,1 тыс. тенге, что оставляет почти символическую подушку безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Большая часть доходов формируется за счет трудовой деятельности — в III квартале это 273,3 тыс. тенге на человека за три месяца. Остальная часть поступлений — пенсии, пособия, материальная помощь и другие выплаты.
Наибольшая доля расходов приходится на продукты питания — 169,8 тыс. тенге за квартал:
Мясо — 54,8 тыс. тенге
Овощи и фрукты — 26,3 тыс. тенге
Хлеб и крупы — 22,5 тыс. тенге
Непродовольственные товары требуют в среднем 69,1 тыс. тенге за квартал, где основное уходит на:
Одежду и обувь — 21,9 тыс. тенге
Мебель и бытовую технику — 12,5 тыс. тенге
Медикаменты — 4,4 тыс. тенге
Платные услуги обходятся казахстанцам в 58 тыс. тенге за квартал, включая:
Коммунальные услуги — 14,8 тыс. тенге
Связь (мобильная и интернет) — 10,9 тыс. тенге
Транспорт — 8,1 тыс. тенге
Среднестатистический казахстанец тратит 21 тыс. тенге за квартал на погашение кредитов и долгов. Лидерами по расходам на кредиты стали:
Область Ұлытау — 67,4 тыс. тенге
Карагандинская область — 50,2 тыс. тенге
Астана — 38,2 тыс. тенге
Меньше всего на кредиты уходило в:
Алматы — 8,3 тыс. тенге
Мангистауская область — 6,3 тыс. тенге
Жамбылская область — 6,1 тыс. тенге
Шымкент — 3,5 тыс. тенге
Казахстанцы также оплачивают налоги — 477 тыс. тенге за квартал, а алименты в среднем составляют 6 тыс. тенге за три месяца.
Несмотря на формально положительный баланс, значительная часть доходов уходит на еду, коммунальные услуги и погашение долгов. Это оставляет мало пространства для накоплений и инвестиций, особенно в регионах с высокими кредитными нагрузками.
