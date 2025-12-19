18+
19.12.2025, 13:58

Неутешительные цифры Нацбюро: на какие суммы выживают казахстанцы

Новости Казахстана 0 464

Среднестатистический казахстанец зарабатывает около 121,5 тыс. тенге в месяц, подсчитали в Бюро национальной статистики. При этом ежемесячные расходы составляют 108,1 тыс. тенге, что оставляет почти символическую подушку безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Доходы едва покрывают расходы

Большая часть доходов формируется за счет трудовой деятельности — в III квартале это 273,3 тыс. тенге на человека за три месяца. Остальная часть поступлений — пенсии, пособия, материальная помощь и другие выплаты.

Куда уходит каждая третья копейка

Наибольшая доля расходов приходится на продукты питания — 169,8 тыс. тенге за квартал:

  • Мясо — 54,8 тыс. тенге

  • Овощи и фрукты — 26,3 тыс. тенге

  • Хлеб и крупы — 22,5 тыс. тенге

Непродовольственные товары требуют в среднем 69,1 тыс. тенге за квартал, где основное уходит на:

  • Одежду и обувь — 21,9 тыс. тенге

  • Мебель и бытовую технику — 12,5 тыс. тенге

  • Медикаменты — 4,4 тыс. тенге

Платные услуги обходятся казахстанцам в 58 тыс. тенге за квартал, включая:

  • Коммунальные услуги — 14,8 тыс. тенге

  • Связь (мобильная и интернет) — 10,9 тыс. тенге

  • Транспорт — 8,1 тыс. тенге

Кредиты и долги — где платят больше всего

Среднестатистический казахстанец тратит 21 тыс. тенге за квартал на погашение кредитов и долгов. Лидерами по расходам на кредиты стали:

  • Область Ұлытау — 67,4 тыс. тенге

  • Карагандинская область — 50,2 тыс. тенге

  • Астана — 38,2 тыс. тенге

Меньше всего на кредиты уходило в:

  • Алматы — 8,3 тыс. тенге

  • Мангистауская область — 6,3 тыс. тенге

  • Жамбылская область — 6,1 тыс. тенге

  • Шымкент — 3,5 тыс. тенге

Дополнительные расходы: налоги и алименты

Казахстанцы также оплачивают налоги — 477 тыс. тенге за квартал, а алименты в среднем составляют 6 тыс. тенге за три месяца.

Итог: жизнь на грани

Несмотря на формально положительный баланс, значительная часть доходов уходит на еду, коммунальные услуги и погашение долгов. Это оставляет мало пространства для накоплений и инвестиций, особенно в регионах с высокими кредитными нагрузками.

