Резкий поворот бюджетной политики: Казахстан увеличивает расходы на оборону, урезая образование

Республиканский бюджет Казахстана на 2026 год, недавно подписанный президентом, продемонстрировал неожиданную расстановку приоритетов: больше денег направляется на оборону и социальную защиту, тогда как образование и местные бюджеты терпят значительные сокращения. Аналитики предостерегают о рисках недопоступлений налогов и необходимости корректировок в финансировании, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Доходы бюджета: меньше нефти, больше налогов

Аналитик AERC Асхат Мухтарұлы отметил, что ключевой задачей бюджета 2026 года стало сокращение зависимости государственных финансов от нефтяных доходов. Новые Налоговый и Бюджетный кодексы ограничивают изъятия из Нацфонда, компенсируя их ростом налоговых поступлений.

Трансферты из Нацфонда снизятся почти вдвое: с 5,25 трлн до 2,77 трлн тенге, доля в доходах бюджета – с 25% до 12%.

НДС претерпел ключевые изменения: ставка увеличена до 16%, порог регистрации снижен до 43,25 млн тенге, что, по прогнозам, увеличит поступления с 6,5 до 10 трлн тенге.

Таможенные платежи вырастут с 1,8 до 2,4 трлн тенге, в основном за счет экспортных пошлин на сырую нефть.

Однако аналитик подчеркивает, что исполнение этих амбициозных планов связано с высоким риском: в 2025 году фактическое поступление НДС составило лишь 91,8% от планового объема, что ставит под вопрос достижение цели в 2026 году.

Расходы бюджета: растет армия, сокращается образование

Общий рост расходов республиканского бюджета запланирован на 4,3%, но за этим средним показателем скрывается сильная диспропорция по направлениям:

Оборона: +20%

Общественный порядок: +10%

Соцпомощь и соцобеспечение: +14%

Обслуживание долга: +39%

Госуслуги общего характера: −24%

Образование: −44%

Субвенции местным бюджетам: −7%

Наиболее резкое сокращение – образование: с 1,4 трлн до 800 млрд тенге. Помимо завершения нацпроекта «Комфортная школа», снижение связано с отменой трансфертов на повышение зарплат педагогов дошкольных учреждений и увеличение стипендий для студентов техникумов и колледжей.

Местные бюджеты: меньше денег, больше требований

Местные органы власти потеряют около 5% доходов:

Сокращение трансфертов – на 407 млрд тенге.

Увеличение изъятий в республиканский бюджет – на 372 млрд тенге.

По словам Мухтарұлы, эти меры связаны с желанием снизить общий дефицит и ослабить фискальные стимулы, что отражает контрциклическую бюджетную политику при высоких темпах экономического роста.

Риски и неопределенности: может понадобиться Нацфонд

Аналитик подчеркивает, что оптимистичные прогнозы по росту налоговых поступлений и таможенных платежей могут не оправдаться:

Исторически налоговые планы часто недовыполняются.

Переговоры ОПЕК+ и обязательства по сокращению добычи нефти создают риск недополучения вывозных пошлин.

В прошлом недобор налогов компенсировался увеличением трансфертов из Нацфонда.

Новый Бюджетный кодекс вводит строгие ограничения на использование средств фонда, однако остаются лазейки: финансирование «проектов общестранового значения» через приобретение долговых ценных бумаг холдингов вроде «Самрук-Қазына» или «Байтерек» может позволить частично обходить жесткие ограничения.

Итог

Бюджет 2026 года отражает смещение приоритетов: государство готово тратить больше на оборону, порядок и социальную защиту, но сокращает финансирование образования и местных бюджетов. При этом амбициозные налоговые цели и прогнозы по таможенным платежам создают высокую степень неопределенности, что может потребовать дополнительного вмешательства из Нацфонда или корректировок бюджета в течение года.