Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
19.12.2025, 16:14

С 2026 года аннулирование чеков запрещено: что изменится для покупателей и продавцов в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 527

С 1 января 2026 года предприниматели Казахстана столкнутся с важными изменениями в работе кассовой техники. Основная новация — отмена функции аннулирования чеков. Исправления ошибок теперь будут возможны только через оформление возвратного чека, а это повлияет на все процессы торговли и документооборота, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: кадр YouTube
Бесплатные POS-терминалы для поддержки малого бизнеса

Для поддержки предпринимателей банки второго уровня предоставят POS-терминалы бесплатно. Они уже интегрированы с кассовой техникой и обеспечивают удобное оформление продаж.

Возможные варианты оборудования:

  • Стационарные POS-терминалы, установленные в магазинах.

  • Мобильные приложения POS, которые можно установить на смартфон.

Уже сегодня такие решения доступны у некоторых банков:

  • Kaspi Bank и Народный Банк Казахстана: терминалы работают как полноценные кассовые аппараты и имеют встроенные сканеры штрих-кодов.

  • Фридом Банк Казахстан и Банк ЦентрКредит: вскоре внедрят аналогичные функции.

Цель — создать автоматизированную, удобную и прозрачную систему торговли совместно с КГД, операторами фискальных данных (ОФД), банками и производителями кассовой техники.

Новые требования Налогового кодекса и Приказа №626

С 1 января 2026 года вступят в силу обновления:

Обязанности операторов фискальных данных (ОФД):

  • Обеспечивать услуги по всей стране.

  • Передавать данные о расчетах в КГД оперативно.

  • Разместить на порталах сервисы по использованию Национального каталога товаров (НКТ).

  • Передавать данные о геолокации ККМ.

  • Ежедневно мониторить поступающие данные с кассовой техники.

Обязанности производителей кассовой техники:

  • Обновить формат чека: теперь он должен содержать названия товаров и услуг по НКТ.

  • Убрать функцию аннулирования чеков — ошибки исправляются исключительно через возвратный чек.

Эти меры направлены на повышение прозрачности бизнеса, защиту прав покупателей и сокращение теневого оборота, а также стимулируют честную конкуренцию.

Что нужно предпринимателям

Предпринимателям необходимо адаптировать свои кассовые системы:

  • Обновить ККМ:

    • Все программные кассы уже автоматически обновлены до протокола 2.0.3.

    • Владельцы стационарных ККМ (Меркурий, Миника, Порт) должны обратиться в центры технического обслуживания для обновления.

  • Правильное отображение наименований товаров в чеке:
    Для этого используется сканер штрих-кодов:

    • Встроенный сканер POS-терминала.

    • Камера телефона, если применяется мобильная ККМ.

    • Отдельный сканер для стационарной кассы.

Итог

С 2026 года аннулирование чеков уходит в прошлое, а бизнес переходит на прозрачные операции с возвратными чеками. Это повысит доверие покупателей, упростит контроль для государства и стимулирует честную конкуренцию.

1
5
1
