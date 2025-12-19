С 2026 года аннулирование чеков запрещено: что изменится для покупателей и продавцов в Казахстане

С 1 января 2026 года предприниматели Казахстана столкнутся с важными изменениями в работе кассовой техники. Основная новация — отмена функции аннулирования чеков. Исправления ошибок теперь будут возможны только через оформление возвратного чека, а это повлияет на все процессы торговли и документооборота, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Для поддержки предпринимателей банки второго уровня предоставят POS-терминалы бесплатно. Они уже интегрированы с кассовой техникой и обеспечивают удобное оформление продаж.
Возможные варианты оборудования:
Стационарные POS-терминалы, установленные в магазинах.
Мобильные приложения POS, которые можно установить на смартфон.
Уже сегодня такие решения доступны у некоторых банков:
Kaspi Bank и Народный Банк Казахстана: терминалы работают как полноценные кассовые аппараты и имеют встроенные сканеры штрих-кодов.
Фридом Банк Казахстан и Банк ЦентрКредит: вскоре внедрят аналогичные функции.
Цель — создать автоматизированную, удобную и прозрачную систему торговли совместно с КГД, операторами фискальных данных (ОФД), банками и производителями кассовой техники.
С 1 января 2026 года вступят в силу обновления:
Обеспечивать услуги по всей стране.
Передавать данные о расчетах в КГД оперативно.
Разместить на порталах сервисы по использованию Национального каталога товаров (НКТ).
Передавать данные о геолокации ККМ.
Ежедневно мониторить поступающие данные с кассовой техники.
Обновить формат чека: теперь он должен содержать названия товаров и услуг по НКТ.
Убрать функцию аннулирования чеков — ошибки исправляются исключительно через возвратный чек.
Эти меры направлены на повышение прозрачности бизнеса, защиту прав покупателей и сокращение теневого оборота, а также стимулируют честную конкуренцию.
Предпринимателям необходимо адаптировать свои кассовые системы:
Обновить ККМ:
Все программные кассы уже автоматически обновлены до протокола 2.0.3.
Владельцы стационарных ККМ (Меркурий, Миника, Порт) должны обратиться в центры технического обслуживания для обновления.
Правильное отображение наименований товаров в чеке:
Для этого используется сканер штрих-кодов:
Встроенный сканер POS-терминала.
Камера телефона, если применяется мобильная ККМ.
Отдельный сканер для стационарной кассы.
С 2026 года аннулирование чеков уходит в прошлое, а бизнес переходит на прозрачные операции с возвратными чеками. Это повысит доверие покупателей, упростит контроль для государства и стимулирует честную конкуренцию.
Комментарии0 комментарий(ев)