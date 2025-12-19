С 2026 года аннулирование чеков запрещено: что изменится для покупателей и продавцов в Казахстане

С 1 января 2026 года предприниматели Казахстана столкнутся с важными изменениями в работе кассовой техники. Основная новация — отмена функции аннулирования чеков. Исправления ошибок теперь будут возможны только через оформление возвратного чека , а это повлияет на все процессы торговли и документооборота, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: кадр YouTube

Бесплатные POS-терминалы для поддержки малого бизнеса

Для поддержки предпринимателей банки второго уровня предоставят POS-терминалы бесплатно. Они уже интегрированы с кассовой техникой и обеспечивают удобное оформление продаж.

Возможные варианты оборудования:

Стационарные POS-терминалы , установленные в магазинах.

Мобильные приложения POS, которые можно установить на смартфон.

Уже сегодня такие решения доступны у некоторых банков:

Kaspi Bank и Народный Банк Казахстана : терминалы работают как полноценные кассовые аппараты и имеют встроенные сканеры штрих-кодов.

Фридом Банк Казахстан и Банк ЦентрКредит: вскоре внедрят аналогичные функции.

Цель — создать автоматизированную, удобную и прозрачную систему торговли совместно с КГД, операторами фискальных данных (ОФД), банками и производителями кассовой техники.

Новые требования Налогового кодекса и Приказа №626

С 1 января 2026 года вступят в силу обновления:

Обязанности операторов фискальных данных (ОФД):

Обеспечивать услуги по всей стране.

Передавать данные о расчетах в КГД оперативно .

Разместить на порталах сервисы по использованию Национального каталога товаров (НКТ) .

Передавать данные о геолокации ККМ .

Ежедневно мониторить поступающие данные с кассовой техники.

Обязанности производителей кассовой техники:

Обновить формат чека: теперь он должен содержать названия товаров и услуг по НКТ .

Убрать функцию аннулирования чеков — ошибки исправляются исключительно через возвратный чек.

Эти меры направлены на повышение прозрачности бизнеса, защиту прав покупателей и сокращение теневого оборота, а также стимулируют честную конкуренцию.

Что нужно предпринимателям

Предпринимателям необходимо адаптировать свои кассовые системы:

Обновить ККМ: Все программные кассы уже автоматически обновлены до протокола 2.0.3 . Владельцы стационарных ККМ (Меркурий, Миника, Порт) должны обратиться в центры технического обслуживания для обновления.

Правильное отображение наименований товаров в чеке:

Для этого используется сканер штрих-кодов: Встроенный сканер POS-терминала . Камера телефона , если применяется мобильная ККМ. Отдельный сканер для стационарной кассы.



Итог

С 2026 года аннулирование чеков уходит в прошлое, а бизнес переходит на прозрачные операции с возвратными чеками. Это повысит доверие покупателей, упростит контроль для государства и стимулирует честную конкуренцию.