18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.66
606.49
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.12.2025, 16:51

Налоги для автовладельцев Казахстана с 1 января 2026 года

Новости Казахстана 0 2 147

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс. Он затронет всех автовладельцев: для некоторых машин снизятся ставки транспортного налога, появятся новые платежи, а владельцы дорогих автомобилей столкнутся с дополнительными расходами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

Снижение налога для старых автомобилей

Одним из главных нововведений является снижение налоговой ставки для автомобилей возрастом более 11 лет. С 2026 года для машин от 11 до 20 лет будет применяться коэффициент 0,7, а для автомобилей старше 20 лет — коэффициент 0,5.

Например, владелец Toyota Camry 40 2011 года с двигателем 2362 куб. см будет платить в 2026 году 19 937,4 тенге вместо 28 482 тенге, что на 30% меньше. Владелец Camry 30 2005 года с таким же движком заплатит 14 241 тенге, то есть на 50% меньше прежней суммы.

При расчёте года выпуска автомобиля используются данные из техпаспорта (СРТС).

Снижение налога для автомобилей с большим объёмом двигателя

Владельцы мощных автомобилей также получат ощутимую экономию. Если в 2025 году машины с двигателем свыше 3 литров платили повышенный налог — от 35 МРП для объёма 3000–3200 куб. см до 200 МРП для автомобилей с двигателем более 5000 куб. см — то с 2026 года ставки значительно упрощаются и снижаются.

Теперь за машины с двигателем от 3000 до 4000 куб. см ставка составит 15 МРП, а за автомобили с двигателем свыше 4000 куб. см — 117 МРП, вне зависимости от года выпуска.

Например, Toyota Land Cruiser Prado 2022 года с V6 объёмом 3956 куб. см будет платить за 2026 год 71 567 тенге вместо 266 204 тенге в 2025 году.

Налог на роскошь: кто будет платить больше

С 2026 года вводится специальный акциз для дорогих автомобилей. Если стоимость машины превышает 77 850 000 тенге, она относится к подакцизным товарам, и на неё начисляется 10% акциз.

Сроки уплаты:

  • Не позднее 20-го числа месяца, следующего за покупкой; или

  • В день подачи документов для государственной регистрации автомобиля.

Примеры:

  • Lexus LX 600 F Sport стоимостью 88 млн тенге — акциз составит 8,8 млн тенге.

  • Porsche 911 GT3 Touring Package за 200 млн тенге — 20 млн тенге налога.

Категории транспортных средств и упрощение расчёта налога

Новый кодекс уточняет категории автомобилей:

  • Легковые — В, BE, B1;

  • Грузовые — С, CE, C1, C1E;

  • Специальные — машины со спецоборудованием для технологических процессов;

  • Автобусы — D, DE, D1, D1E.

Для расчёта налога используется категория из техпаспорта. Например, если у бортовой «Газели» указана категория B, налог будет рассчитываться как за легковой автомобиль.

Для других транспортных категорий изменений нет:

  • Грузовые — налог зависит от грузоподъёмности;

  • Автобусы — от числа посадочных мест;

  • Мототехника — от мощности двигателя.

Сроки уплаты транспортного налога

  • Физлица — до 1 апреля 2027 года;

  • Юридические лица — до 5 июля 2027 года.

Кроме транспортного налога, действует налог с продаж. Если автомобиль находился во владении менее года и был продан дороже покупки, необходимо заплатить 10% от разницы в цене.

Итоги: кто сэкономит, а кто переплатит

  • Выгода для старых и мощных автомобилей: снижение ставок налога до 30–50% и упрощённая градация для машин свыше 3 литров.

  • Дополнительные расходы для дорогих автомобилей: акциз 10% от стоимости для подакцизных машин свыше 77,85 млн тенге.

  • Прозрачность расчёта налога: чёткое деление по категориям и использование данных техпаспорта.

Таким образом, с 2026 года владельцы обычных и старых автомобилей смогут сэкономить, а владельцы роскошных авто — столкнутся с заметным ростом налоговой нагрузки.

3
3
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь