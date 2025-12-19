Налоги для автовладельцев Казахстана с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс. Он затронет всех автовладельцев: для некоторых машин снизятся ставки транспортного налога, появятся новые платежи, а владельцы дорогих автомобилей столкнутся с дополнительными расходами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz

Снижение налога для старых автомобилей

Одним из главных нововведений является снижение налоговой ставки для автомобилей возрастом более 11 лет. С 2026 года для машин от 11 до 20 лет будет применяться коэффициент 0,7, а для автомобилей старше 20 лет — коэффициент 0,5.

Например, владелец Toyota Camry 40 2011 года с двигателем 2362 куб. см будет платить в 2026 году 19 937,4 тенге вместо 28 482 тенге, что на 30% меньше. Владелец Camry 30 2005 года с таким же движком заплатит 14 241 тенге, то есть на 50% меньше прежней суммы.

При расчёте года выпуска автомобиля используются данные из техпаспорта (СРТС).

Снижение налога для автомобилей с большим объёмом двигателя

Владельцы мощных автомобилей также получат ощутимую экономию. Если в 2025 году машины с двигателем свыше 3 литров платили повышенный налог — от 35 МРП для объёма 3000–3200 куб. см до 200 МРП для автомобилей с двигателем более 5000 куб. см — то с 2026 года ставки значительно упрощаются и снижаются.

Теперь за машины с двигателем от 3000 до 4000 куб. см ставка составит 15 МРП, а за автомобили с двигателем свыше 4000 куб. см — 117 МРП, вне зависимости от года выпуска.

Например, Toyota Land Cruiser Prado 2022 года с V6 объёмом 3956 куб. см будет платить за 2026 год 71 567 тенге вместо 266 204 тенге в 2025 году.

Налог на роскошь: кто будет платить больше

С 2026 года вводится специальный акциз для дорогих автомобилей. Если стоимость машины превышает 77 850 000 тенге, она относится к подакцизным товарам, и на неё начисляется 10% акциз.

Сроки уплаты:

Не позднее 20-го числа месяца, следующего за покупкой; или

В день подачи документов для государственной регистрации автомобиля.

Примеры:

Lexus LX 600 F Sport стоимостью 88 млн тенге — акциз составит 8,8 млн тенге.

Porsche 911 GT3 Touring Package за 200 млн тенге — 20 млн тенге налога.

Категории транспортных средств и упрощение расчёта налога

Новый кодекс уточняет категории автомобилей:

Легковые — В, BE, B1;

Грузовые — С, CE, C1, C1E;

Специальные — машины со спецоборудованием для технологических процессов;

Автобусы — D, DE, D1, D1E.

Для расчёта налога используется категория из техпаспорта. Например, если у бортовой «Газели» указана категория B, налог будет рассчитываться как за легковой автомобиль.

Для других транспортных категорий изменений нет:

Грузовые — налог зависит от грузоподъёмности;

Автобусы — от числа посадочных мест;

Мототехника — от мощности двигателя.

Сроки уплаты транспортного налога

Физлица — до 1 апреля 2027 года;

Юридические лица — до 5 июля 2027 года.

Кроме транспортного налога, действует налог с продаж. Если автомобиль находился во владении менее года и был продан дороже покупки, необходимо заплатить 10% от разницы в цене.

Итоги: кто сэкономит, а кто переплатит

Выгода для старых и мощных автомобилей: снижение ставок налога до 30–50% и упрощённая градация для машин свыше 3 литров.

Дополнительные расходы для дорогих автомобилей: акциз 10% от стоимости для подакцизных машин свыше 77,85 млн тенге.

Прозрачность расчёта налога: чёткое деление по категориям и использование данных техпаспорта.

Таким образом, с 2026 года владельцы обычных и старых автомобилей смогут сэкономить, а владельцы роскошных авто — столкнутся с заметным ростом налоговой нагрузки.