Семье из Донбасса отказали в убежище в Казахстане

В Актобе суд первой инстанции отказал в предоставлении статуса беженцев матери и ее сыну — гражданам Украины, которые являются уроженцами Казахстана и выехали с территории Донецкой области, находящейся в зоне боевых действий. Решение было принято Специализированным межрайонным административным судом Актюбинской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
Как сообщили в Актюбинском филиале Казахстанского международного бюро по правам человека, суд признал действия миграционных органов законными и оставил жалобу семьи без удовлетворения.
По данным правозащитников, мать и сын смогли покинуть Донецкую область в августе 2024 года. Регион, откуда они выехали, с 2014 года находился под контролем так называемой «ДНР», а в настоящее время частично оккупирован российскими войсками.
После отъезда из Украины семья прибыла в Казахстан и подала заявление о предоставлении статуса беженцев, рассчитывая на защиту государства, с которым их связывает место рождения и родственные связи.
В судебном решении указано, что заявители не смогли доказать наличие «обоснованных опасений преследования», которые, согласно казахстанскому законодательству, являются ключевым условием для признания человека беженцем.
При этом правозащитники подчеркивают: сам факт проживания в зоне вооруженного конфликта и вынужденный выезд из нее в казахстанской правоприменительной практике не всегда рассматриваются как достаточное основание для получения убежища.
Сама семья заявляет, что одной из причин их отъезда стал отказ от навязываемого российского гражданства.
«Помимо постоянных обстрелов и прямой угрозы жизни, семья отказалась принимать российское гражданство, что также повлияло на их решение покинуть регион», — сообщили в Казахстанском международном бюро по правам человека.
По словам правозащитников, в условиях оккупированной территории подобный отказ может создавать дополнительные риски для гражданского населения, однако суд не признал это обстоятельство доказательством преследования.
После прибытия в Казахстан мать и сын поселились у родственников в Актобе. На протяжении почти года они ожидали рассмотрения своего дела, однако в итоге получили официальный отказ.
Женщина утверждает, что возвращение в Донецкую область для них фактически невозможно.
«С украинским гражданством нас просто не пропустят обратно. Организация, где я работала, разрушена в результате обстрелов», — рассказала она правозащитникам.
Ситуацию семьи осложняет состояние здоровья сына. По словам матери, у него тяжелое заболевание, требующее постоянного медицинского наблюдения и лечения.
В условиях боевых действий, подчеркивают заявители, доступ к медицинской помощи для людей с «враждебным гражданством» крайне ограничен либо полностью отсутствует. Однако и этот аргумент не был признан судом достаточным основанием для предоставления убежища.
В Бюро по правам человека отмечают, что казахстанское законодательство действительно не предусматривает автоматического предоставления статуса беженца лицам, покинувшим страну исключительно из-за войны или стихийных бедствий. Формально даже сам факт оккупации территории не является безусловным основанием для убежища.
Тем не менее, правозащитники указывают, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину как минимум 63 гражданина Украины уже получили убежище в Казахстане, что говорит о наличии прецедентов.
Правозащитники подчеркивают, что международное право допускает более широкое толкование понятия «преследование».
Согласно Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года, Протоколу 1967 года и рекомендациям Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, последствия вооруженного конфликта могут приравниваться к преследованию.
Казахстан является участником этих международных соглашений, а их прямое применение закреплено нормативным постановлением Верховного суда РК.
Особое внимание правозащитники обращают на статью 33 Конвенции ООН, в которой закреплен принцип невысылки:
«Запрещается возвращение человека в страну, где его жизни или свободе угрожает опасность».
Несмотря на решение суда первой инстанции, семья не намерена сдаваться. Мать и сын планируют обжаловать отказ в вышестоящей судебной инстанции.
Юридическую и правовую поддержку им продолжает оказывать Актюбинский филиал Казахстанского международного бюро по правам человека.
Комментарии1 комментарий(ев)