Семье из Донбасса отказали в убежище в Казахстане

В Актобе суд первой инстанции отказал в предоставлении статуса беженцев матери и ее сыну — гражданам Украины, которые являются уроженцами Казахстана и выехали с территории Донецкой области, находящейся в зоне боевых действий. Решение было принято Специализированным межрайонным административным судом Актюбинской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: REUTERS

Суд в Актобе признал отказ законным

Как сообщили в Актюбинском филиале Казахстанского международного бюро по правам человека, суд признал действия миграционных органов законными и оставил жалобу семьи без удовлетворения.

Побег из зоны боевых действий

По данным правозащитников, мать и сын смогли покинуть Донецкую область в августе 2024 года. Регион, откуда они выехали, с 2014 года находился под контролем так называемой «ДНР», а в настоящее время частично оккупирован российскими войсками.

После отъезда из Украины семья прибыла в Казахстан и подала заявление о предоставлении статуса беженцев, рассчитывая на защиту государства, с которым их связывает место рождения и родственные связи.

Основная причина отказа: «нет обоснованных опасений»

В судебном решении указано, что заявители не смогли доказать наличие «обоснованных опасений преследования», которые, согласно казахстанскому законодательству, являются ключевым условием для признания человека беженцем.

При этом правозащитники подчеркивают: сам факт проживания в зоне вооруженного конфликта и вынужденный выезд из нее в казахстанской правоприменительной практике не всегда рассматриваются как достаточное основание для получения убежища.

Отказ от российского гражданства как фактор риска

Сама семья заявляет, что одной из причин их отъезда стал отказ от навязываемого российского гражданства.

«Помимо постоянных обстрелов и прямой угрозы жизни, семья отказалась принимать российское гражданство, что также повлияло на их решение покинуть регион», — сообщили в Казахстанском международном бюро по правам человека.

По словам правозащитников, в условиях оккупированной территории подобный отказ может создавать дополнительные риски для гражданского населения, однако суд не признал это обстоятельство доказательством преследования.

«Вернуться туда мы не можем»

После прибытия в Казахстан мать и сын поселились у родственников в Актобе. На протяжении почти года они ожидали рассмотрения своего дела, однако в итоге получили официальный отказ.

Женщина утверждает, что возвращение в Донецкую область для них фактически невозможно.

«С украинским гражданством нас просто не пропустят обратно. Организация, где я работала, разрушена в результате обстрелов», — рассказала она правозащитникам.

Тяжелое заболевание и отсутствие медицинской помощи

Ситуацию семьи осложняет состояние здоровья сына. По словам матери, у него тяжелое заболевание, требующее постоянного медицинского наблюдения и лечения.

В условиях боевых действий, подчеркивают заявители, доступ к медицинской помощи для людей с «враждебным гражданством» крайне ограничен либо полностью отсутствует. Однако и этот аргумент не был признан судом достаточным основанием для предоставления убежища.

Что говорит закон

В Бюро по правам человека отмечают, что казахстанское законодательство действительно не предусматривает автоматического предоставления статуса беженца лицам, покинувшим страну исключительно из-за войны или стихийных бедствий. Формально даже сам факт оккупации территории не является безусловным основанием для убежища.

Тем не менее, правозащитники указывают, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину как минимум 63 гражданина Украины уже получили убежище в Казахстане, что говорит о наличии прецедентов.

Международные нормы и принцип невысылки

Правозащитники подчеркивают, что международное право допускает более широкое толкование понятия «преследование».

Согласно Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года, Протоколу 1967 года и рекомендациям Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, последствия вооруженного конфликта могут приравниваться к преследованию.

Казахстан является участником этих международных соглашений, а их прямое применение закреплено нормативным постановлением Верховного суда РК.

Особое внимание правозащитники обращают на статью 33 Конвенции ООН, в которой закреплен принцип невысылки:

«Запрещается возвращение человека в страну, где его жизни или свободе угрожает опасность».

Борьба продолжается

Несмотря на решение суда первой инстанции, семья не намерена сдаваться. Мать и сын планируют обжаловать отказ в вышестоящей судебной инстанции.

Юридическую и правовую поддержку им продолжает оказывать Актюбинский филиал Казахстанского международного бюро по правам человека.