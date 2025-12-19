Тарифы на тепло, газ, электроэнергию и воду в Казахстане

Каждый месяц казахстанцы платят за коммунальные услуги, но далеко не всегда знают, на что конкретно уходят их деньги. Аналитики подсчитали, как формируются тарифы на тепло, электричество, газ, воду и водоотведение. Главные причины роста тарифов — изменение стоимости стратегических ресурсов, реализация инвестиционных программ, обновление инфраструктуры и рост зарплат работников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Структура тарифа на отопление:
Производство – 60%
Передача и распределение – 37%
Реализация – 3%
Производство тепла включает:
Топливо (уголь, газ, мазут, электроэнергия) – 60%
Фонд оплаты труда – 15%
Инвестиции – 6%
Прочие расходы – 19%
Передача и распределение включает:
Фонд оплаты труда – 26%
Инвестиции – 21%
Нормативные потери – 23%
Прочие расходы – 31%
То есть из каждой 100-тенговой квитанции 60 тенге идут на производство тепла, 37 — на доставку, и только 3 — на административные расходы.
Тариф на электричество формируется так:
Закупка электроэнергии и обеспечение мощности – 61%
Передача энергии – 35%
Снабженческая надбавка – 4%
Затраты на передачу:
Электроэнергия – 18%
Фонд оплаты труда – 22%
Инвестиции – 25%
Прочие расходы – 35%
Электричество поставляется различным группам: бытовым потребителям, компаниям, финансируемым из бюджета, и другим категориям с разной ценой.
Цена на товарный газ складывается из:
Оптовая цена – 84%
Транспортировка по газораспределительной сети – 12%
Снабженческая надбавка – 4%
Транспортировка газа требует:
Фонд оплаты труда – 35%
Инвестиции – 30%
Прочие расходы – 35%
Группы потребителей газового топлива включают бытовые нужды, ТЭК, бюджетные организации, промышленные компании и даже майнеров криптовалют.
Водоснабжение:
Электроэнергия – 18,43%
Покупка воды – 17,06%
Фонд оплаты труда – 28,27%
Инвестиции – 22,15%
Текущий ремонт – 2,16%
Прочие расходы – 11,93%
Водоотведение:
Электроэнергия – 10,87%
Материалы для очистки – 10,89%
Фонд оплаты труда – 26,27%
Инвестиции – 38,83%
Текущий ремонт – 1,26%
Прочие расходы – 11,88%
Розничные цены различаются для населения, бюджетных организаций и прочих категорий.
За стоимость коммунальных услуг отвечает Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ). Он утверждает тарифы, инвестиционные программы, следит за финансовой дисциплиной и при необходимости вводит компенсирующие ставки.
Прозрачность обеспечивается публичными слушаниями в регионах, на которых участвуют жители, СМИ и общественные объединения. Любые нарушения или нецелевое использование средств фиксируются и корректируются.
Тарифы на коммунальные услуги формируются из множества компонентов: производство, доставка, инвестиции, зарплаты и эксплуатационные расходы. Понимание структуры платежей помогает лучше ориентироваться в квитанциях и понимать, за что именно мы платим каждый месяц.
Комментарии0 комментарий(ев)