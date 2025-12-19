18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.12.2025, 18:17

Тарифы на тепло, газ, электроэнергию и воду в Казахстане

Новости Казахстана 0 468

Каждый месяц казахстанцы платят за коммунальные услуги, но далеко не всегда знают, на что конкретно уходят их деньги. Аналитики подсчитали, как формируются тарифы на тепло, электричество, газ, воду и водоотведение. Главные причины роста тарифов — изменение стоимости стратегических ресурсов, реализация инвестиционных программ, обновление инфраструктуры и рост зарплат работников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Тепловая энергия: от угля до батарей

Структура тарифа на отопление:

  • Производство – 60%

  • Передача и распределение – 37%

  • Реализация – 3%

Производство тепла включает:

  • Топливо (уголь, газ, мазут, электроэнергия) – 60%

  • Фонд оплаты труда – 15%

  • Инвестиции – 6%

  • Прочие расходы – 19%

Передача и распределение включает:

  • Фонд оплаты труда – 26%

  • Инвестиции – 21%

  • Нормативные потери – 23%

  • Прочие расходы – 31%

То есть из каждой 100-тенговой квитанции 60 тенге идут на производство тепла, 37 — на доставку, и только 3 — на административные расходы.

Электричество: цена и группы потребителей

Тариф на электричество формируется так:

  • Закупка электроэнергии и обеспечение мощности – 61%

  • Передача энергии – 35%

  • Снабженческая надбавка – 4%

Затраты на передачу:

  • Электроэнергия – 18%

  • Фонд оплаты труда – 22%

  • Инвестиции – 25%

  • Прочие расходы – 35%

Электричество поставляется различным группам: бытовым потребителям, компаниям, финансируемым из бюджета, и другим категориям с разной ценой.

Газ: дорогое тепло в трубах

Цена на товарный газ складывается из:

  • Оптовая цена – 84%

  • Транспортировка по газораспределительной сети – 12%

  • Снабженческая надбавка – 4%

Транспортировка газа требует:

  • Фонд оплаты труда – 35%

  • Инвестиции – 30%

  • Прочие расходы – 35%

Группы потребителей газового топлива включают бытовые нужды, ТЭК, бюджетные организации, промышленные компании и даже майнеров криптовалют.

Вода и водоотведение: где течет каждый тенге

Водоснабжение:

  • Электроэнергия – 18,43%

  • Покупка воды – 17,06%

  • Фонд оплаты труда – 28,27%

  • Инвестиции – 22,15%

  • Текущий ремонт – 2,16%

  • Прочие расходы – 11,93%

Водоотведение:

  • Электроэнергия – 10,87%

  • Материалы для очистки – 10,89%

  • Фонд оплаты труда – 26,27%

  • Инвестиции – 38,83%

  • Текущий ремонт – 1,26%

  • Прочие расходы – 11,88%

Розничные цены различаются для населения, бюджетных организаций и прочих категорий.

Кто регулирует тарифы

За стоимость коммунальных услуг отвечает Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ). Он утверждает тарифы, инвестиционные программы, следит за финансовой дисциплиной и при необходимости вводит компенсирующие ставки.

Прозрачность обеспечивается публичными слушаниями в регионах, на которых участвуют жители, СМИ и общественные объединения. Любые нарушения или нецелевое использование средств фиксируются и корректируются.

Итог

Тарифы на коммунальные услуги формируются из множества компонентов: производство, доставка, инвестиции, зарплаты и эксплуатационные расходы. Понимание структуры платежей помогает лучше ориентироваться в квитанциях и понимать, за что именно мы платим каждый месяц.

