Казахстанцам объяснили, кто имеет право на выходной 31 декабря

31 декабря формально является рабочим днем в Казахстане. Тем не менее, определенная категория работников может претендовать на официальный выходной. Разбираемся, кто и на каких основаниях имеет право на отдых в последний день года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business .

Фото: Depositphotos

Когда 31 декабря становится выходным

По общему правилу 31 декабря в Казахстане считается обычным рабочим днем. Однако дополнительный выходной предоставляется в особых случаях, предусмотренных законодательством.

Практикующий юрист Мария Шукалова в интервью пояснила, что право на выходной в среду, 31 декабря, возникает при следующих обстоятельствах:

Донация крови

Законодательство (ст. 126 Трудового кодекса РК и ст. 167 Кодекса о здоровье народа) предоставляет работникам день отдыха при сдаче крови.

Сверхурочная работа

Согласно ст. 108 ТК РК, за выполнение работы сверх установленного рабочего времени сотрудник может получить дополнительный день отдыха.

Работа в выходной или праздничный день

Пункт 2 ст. 85 ТК РК регулирует предоставление компенсационного дня за работу в официальный выходной или праздник.

Что грозит за отсутствие на работе без уважительной причины

Юрист отмечает, что прогул без уважительной причины может быть квалифицирован как нарушение трудовой дисциплины. Это значит, что просто взять выходной 31 декабря без законных оснований нельзя — это может повлечь дисциплинарные меры со стороны работодателя.

Как оформить отгул по собственному желанию

Если сотрудник хочет взять дополнительный день отдыха по другим основаниям, можно использовать накопленные дни оплачиваемого отпуска.

Основные правила:

Необходимо согласование с работодателем .

Сотрудник подает заявление , на основании которого издается официальный приказ .

Возможность взять отгул распространяется на несколько дней, если есть непотраченные дни отпуска.

«Работник может взять отгул на несколько дней, если у него есть непотраченные дни оплачиваемого отпуска. Сделать это можно по согласованию с работодателем, но заранее написав соответствующее заявление», — пояснила Мария Шукалова.

Таким образом, право на дополнительный день отдыха 31 декабря закрепляется только официальным приказом и соответствующим заявлением работника.

Итог

Если у казахстанца есть законные основания — донорство, сверхурочная работа, работа в праздничный день или накопленные дни отпуска — он может получить официальный выходной 31 декабря. В остальных случаях этот день остается рабочим, и отсутствие на работе без уважительной причины будет считаться нарушением трудовой дисциплины.