Казахстанцам объяснили, кто имеет право на выходной 31 декабря

31 декабря формально является рабочим днем в Казахстане. Тем не менее, определенная категория работников может претендовать на официальный выходной. Разбираемся, кто и на каких основаниях имеет право на отдых в последний день года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.
По общему правилу 31 декабря в Казахстане считается обычным рабочим днем. Однако дополнительный выходной предоставляется в особых случаях, предусмотренных законодательством.
Практикующий юрист Мария Шукалова в интервью пояснила, что право на выходной в среду, 31 декабря, возникает при следующих обстоятельствах:
Донация крови
Законодательство (ст. 126 Трудового кодекса РК и ст. 167 Кодекса о здоровье народа) предоставляет работникам день отдыха при сдаче крови.
Сверхурочная работа
Согласно ст. 108 ТК РК, за выполнение работы сверх установленного рабочего времени сотрудник может получить дополнительный день отдыха.
Работа в выходной или праздничный день
Пункт 2 ст. 85 ТК РК регулирует предоставление компенсационного дня за работу в официальный выходной или праздник.
Юрист отмечает, что прогул без уважительной причины может быть квалифицирован как нарушение трудовой дисциплины. Это значит, что просто взять выходной 31 декабря без законных оснований нельзя — это может повлечь дисциплинарные меры со стороны работодателя.
Если сотрудник хочет взять дополнительный день отдыха по другим основаниям, можно использовать накопленные дни оплачиваемого отпуска.
Основные правила:
Необходимо согласование с работодателем.
Сотрудник подает заявление, на основании которого издается официальный приказ.
Возможность взять отгул распространяется на несколько дней, если есть непотраченные дни отпуска.
«Работник может взять отгул на несколько дней, если у него есть непотраченные дни оплачиваемого отпуска. Сделать это можно по согласованию с работодателем, но заранее написав соответствующее заявление», — пояснила Мария Шукалова.
Таким образом, право на дополнительный день отдыха 31 декабря закрепляется только официальным приказом и соответствующим заявлением работника.
Если у казахстанца есть законные основания — донорство, сверхурочная работа, работа в праздничный день или накопленные дни отпуска — он может получить официальный выходной 31 декабря. В остальных случаях этот день остается рабочим, и отсутствие на работе без уважительной причины будет считаться нарушением трудовой дисциплины.
