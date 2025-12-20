18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.66
606.49
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.12.2025, 20:18

Сколько придётся платить в Казахстане за продажу квартиры с 2026 года: новые ставки

Новости Казахстана 0 3 904

Продажа квартиры, дома или земельного участка всегда сопровождается вопросом: нужно ли платить налог и в каком размере? Рассмотрим, когда налог обязателен, как его рассчитывать и какие изменения вступают в силу с 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: shedevrum.ai
Фото: shedevrum.ai

Продажа квартиры, если владеете меньше года

Если вы купили квартиру в 2025 году и продали дороже, чем покупали, при владении менее года налог платить нужно.

До 31 декабря 2025 года действуют следующие правила:

  • Если срок владения недвижимостью меньше одного года и есть прибыль, уплачивается индивидуальный подоходный налог (ИПН) по ставке 10% от разницы между продажной и покупной ценой.

Пример расчёта:
Купили квартиру за 30 млн тг, продали за 35 млн тг.
Прибыль составила 5 млн тг.
Налог: 10% × 5 млн тг = 500 000 тг.

Продажа квартиры, купленной после 1 января 2026 года

С 2026 года правила изменяются:

  • Минимальный срок владения увеличивается до 2 лет.

  • Вводится прогрессивная ставка налога:

    • Прибыль до 8500 МРП — 10%.

    • Прибыль свыше 8500 МРП — 15%.

На 2026 год МРП составляет 4325 тенге, 8500 МРП — это 36 762 500 тенге.

Пример расчёта для прибыли 50 млн тг:

  • Первые 36 762 500 тг облагаются 10%: 3 676 250 тг

  • Оставшиеся 13 237 500 тг облагаются 15%: 1 985 625 тг

  • Итого налог: 5 661 875 тг

Если срок владения больше 2 лет или продали без прибыли (по той же цене, что покупали) — налог не начисляется.

Продажа квартиры, купленной в 2025 и проданной в 2026 году

Если квартира куплена до 1 января 2026 года, при продаже в новом году действуют старые правила:

  • Минимальный срок владения — 1 год.

  • Ставка налога — 10%.

Примеры:

  • Квартира куплена в декабре 2025 и продана в декабре 2026 — налог платить не нужно, так как прошло 12 месяцев владения.

  • Квартира куплена в июне 2025 и продана в январе 2026 дороже — налог платится по ставке 10% от прибыли.

Налог при продаже гаражей, кладовок и других объектов

Налог начисляется при продаже любой недвижимости, включая:

  • Квартиры, дома, комнаты в общежитиях

  • Дачи и земельные участки

  • Объекты личного подсобного хозяйства

  • Гаражи, парковочные места, кладовки

Как определить начальную стоимость недвижимости

Если стоимость покупки неизвестна, используются следующие правила:

  1. Договор мены без цены — начальная стоимость берётся по государственной оценке на 1 января года возникновения права собственности. Рыночная оценка не применяется.

  2. Наследство — используется рыночная стоимость на дату получения права собственности, оценка оформляется не позднее 31 марта года после продажи. Если оценка отсутствует — применяется государственная оценка.

  3. Дарение (квартиры, дачи, гаражи, паркинги, частные дома) — начальная стоимость по государственной оценке на 1 января года возникновения права собственности.

  4. Дарение земельных участков (ИЖС, садоводство) — стоимость определяется по кадастровой стоимости на 1 января года приобретения.

  5. Самостоятельно построенный дом — стоимость определяется через рыночную оценку после ввода дома в эксплуатацию, не позднее 31 марта года после продажи. Если оценка отсутствует — используется государственная.

Особенности:

  • Квартира по договору мены без цены или полученная по программе реновации — прибыль считается разницей между продажной ценой и государственной оценочной стоимостью.

  • Подаренная квартира без указанной стоимости — начальная стоимость равна государственной оценочной стоимости.

  • Земельные участки под ИЖС и садовые участки — разница между суммой продажи и кадастровой стоимостью на 1 января года приобретения.

Государственная оценочная стоимость

Государственная оценка — официальная стоимость недвижимости для расчёта налогов. Она часто ниже рыночной, что может увеличить налоговую нагрузку.

Узнать госоценку можно онлайн через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile:

  1. В разделе услуг выберите «Недвижимость», затем — «Получение сведений о государственной оценочной стоимости».

  2. Укажите кадастровый номер или адрес объекта.

  3. Подтвердите запрос с помощью ЭЦП/Digital ID.

Также получить информацию можно через ЦОН, предъявив:

  • Удостоверение личности

  • Документ на недвижимость с адресом или кадастровым номером

Сроки подачи декларации и уплаты налога

  • Декларацию нужно сдать до 31 марта года, следующего за годом продажи.

  • Уплатить налог — до 10 апреля.

Способы уплаты:

  • Через «Кабинет налогоплательщика»

  • Через приложение E-Salyq Azamat

  • Через Kaspi.kz

  • Лично в налоговом органе

2
2
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь