Сколько придётся платить в Казахстане за продажу квартиры с 2026 года: новые ставки

Продажа квартиры, дома или земельного участка всегда сопровождается вопросом: нужно ли платить налог и в каком размере? Рассмотрим, когда налог обязателен, как его рассчитывать и какие изменения вступают в силу с 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Если вы купили квартиру в 2025 году и продали дороже, чем покупали, при владении менее года налог платить нужно.
До 31 декабря 2025 года действуют следующие правила:
Если срок владения недвижимостью меньше одного года и есть прибыль, уплачивается индивидуальный подоходный налог (ИПН) по ставке 10% от разницы между продажной и покупной ценой.
Пример расчёта:
Купили квартиру за 30 млн тг, продали за 35 млн тг.
Прибыль составила 5 млн тг.
Налог: 10% × 5 млн тг = 500 000 тг.
С 2026 года правила изменяются:
Минимальный срок владения увеличивается до 2 лет.
Вводится прогрессивная ставка налога:
Прибыль до 8500 МРП — 10%.
Прибыль свыше 8500 МРП — 15%.
На 2026 год МРП составляет 4325 тенге, 8500 МРП — это 36 762 500 тенге.
Пример расчёта для прибыли 50 млн тг:
Первые 36 762 500 тг облагаются 10%: 3 676 250 тг
Оставшиеся 13 237 500 тг облагаются 15%: 1 985 625 тг
Итого налог: 5 661 875 тг
Если срок владения больше 2 лет или продали без прибыли (по той же цене, что покупали) — налог не начисляется.
Если квартира куплена до 1 января 2026 года, при продаже в новом году действуют старые правила:
Минимальный срок владения — 1 год.
Ставка налога — 10%.
Примеры:
Квартира куплена в декабре 2025 и продана в декабре 2026 — налог платить не нужно, так как прошло 12 месяцев владения.
Квартира куплена в июне 2025 и продана в январе 2026 дороже — налог платится по ставке 10% от прибыли.
Налог начисляется при продаже любой недвижимости, включая:
Квартиры, дома, комнаты в общежитиях
Дачи и земельные участки
Объекты личного подсобного хозяйства
Гаражи, парковочные места, кладовки
Если стоимость покупки неизвестна, используются следующие правила:
Договор мены без цены — начальная стоимость берётся по государственной оценке на 1 января года возникновения права собственности. Рыночная оценка не применяется.
Наследство — используется рыночная стоимость на дату получения права собственности, оценка оформляется не позднее 31 марта года после продажи. Если оценка отсутствует — применяется государственная оценка.
Дарение (квартиры, дачи, гаражи, паркинги, частные дома) — начальная стоимость по государственной оценке на 1 января года возникновения права собственности.
Дарение земельных участков (ИЖС, садоводство) — стоимость определяется по кадастровой стоимости на 1 января года приобретения.
Самостоятельно построенный дом — стоимость определяется через рыночную оценку после ввода дома в эксплуатацию, не позднее 31 марта года после продажи. Если оценка отсутствует — используется государственная.
Особенности:
Квартира по договору мены без цены или полученная по программе реновации — прибыль считается разницей между продажной ценой и государственной оценочной стоимостью.
Подаренная квартира без указанной стоимости — начальная стоимость равна государственной оценочной стоимости.
Земельные участки под ИЖС и садовые участки — разница между суммой продажи и кадастровой стоимостью на 1 января года приобретения.
Государственная оценка — официальная стоимость недвижимости для расчёта налогов. Она часто ниже рыночной, что может увеличить налоговую нагрузку.
Узнать госоценку можно онлайн через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile:
В разделе услуг выберите «Недвижимость», затем — «Получение сведений о государственной оценочной стоимости».
Укажите кадастровый номер или адрес объекта.
Подтвердите запрос с помощью ЭЦП/Digital ID.
Также получить информацию можно через ЦОН, предъявив:
Удостоверение личности
Документ на недвижимость с адресом или кадастровым номером
Декларацию нужно сдать до 31 марта года, следующего за годом продажи.
Уплатить налог — до 10 апреля.
Способы уплаты:
Через «Кабинет налогоплательщика»
Через приложение E-Salyq Azamat
Через Kaspi.kz
Лично в налоговом органе
Комментарии0 комментарий(ев)