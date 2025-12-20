Сколько придётся платить в Казахстане за продажу квартиры с 2026 года: новые ставки

Продажа квартиры, дома или земельного участка всегда сопровождается вопросом: нужно ли платить налог и в каком размере? Рассмотрим, когда налог обязателен, как его рассчитывать и какие изменения вступают в силу с 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: shedevrum.ai

Продажа квартиры, если владеете меньше года

Если вы купили квартиру в 2025 году и продали дороже, чем покупали, при владении менее года налог платить нужно.

До 31 декабря 2025 года действуют следующие правила:

Если срок владения недвижимостью меньше одного года и есть прибыль, уплачивается индивидуальный подоходный налог (ИПН) по ставке 10% от разницы между продажной и покупной ценой.

Пример расчёта:

Купили квартиру за 30 млн тг, продали за 35 млн тг.

Прибыль составила 5 млн тг.

Налог: 10% × 5 млн тг = 500 000 тг.

Продажа квартиры, купленной после 1 января 2026 года

С 2026 года правила изменяются:

Минимальный срок владения увеличивается до 2 лет.

Вводится прогрессивная ставка налога: Прибыль до 8500 МРП — 10%. Прибыль свыше 8500 МРП — 15%.



На 2026 год МРП составляет 4325 тенге, 8500 МРП — это 36 762 500 тенге.

Пример расчёта для прибыли 50 млн тг:

Первые 36 762 500 тг облагаются 10%: 3 676 250 тг

Оставшиеся 13 237 500 тг облагаются 15%: 1 985 625 тг

Итого налог: 5 661 875 тг

Если срок владения больше 2 лет или продали без прибыли (по той же цене, что покупали) — налог не начисляется.

Продажа квартиры, купленной в 2025 и проданной в 2026 году

Если квартира куплена до 1 января 2026 года, при продаже в новом году действуют старые правила:

Минимальный срок владения — 1 год.

Ставка налога — 10%.

Примеры:

Квартира куплена в декабре 2025 и продана в декабре 2026 — налог платить не нужно, так как прошло 12 месяцев владения.

Квартира куплена в июне 2025 и продана в январе 2026 дороже — налог платится по ставке 10% от прибыли.

Налог при продаже гаражей, кладовок и других объектов

Налог начисляется при продаже любой недвижимости, включая:

Квартиры, дома, комнаты в общежитиях

Дачи и земельные участки

Объекты личного подсобного хозяйства

Гаражи, парковочные места, кладовки

Как определить начальную стоимость недвижимости

Если стоимость покупки неизвестна, используются следующие правила:

Договор мены без цены — начальная стоимость берётся по государственной оценке на 1 января года возникновения права собственности. Рыночная оценка не применяется. Наследство — используется рыночная стоимость на дату получения права собственности, оценка оформляется не позднее 31 марта года после продажи. Если оценка отсутствует — применяется государственная оценка. Дарение (квартиры, дачи, гаражи, паркинги, частные дома) — начальная стоимость по государственной оценке на 1 января года возникновения права собственности. Дарение земельных участков (ИЖС, садоводство) — стоимость определяется по кадастровой стоимости на 1 января года приобретения. Самостоятельно построенный дом — стоимость определяется через рыночную оценку после ввода дома в эксплуатацию, не позднее 31 марта года после продажи. Если оценка отсутствует — используется государственная.

Особенности:

Квартира по договору мены без цены или полученная по программе реновации — прибыль считается разницей между продажной ценой и государственной оценочной стоимостью.

Подаренная квартира без указанной стоимости — начальная стоимость равна государственной оценочной стоимости.

Земельные участки под ИЖС и садовые участки — разница между суммой продажи и кадастровой стоимостью на 1 января года приобретения.

Государственная оценочная стоимость

Государственная оценка — официальная стоимость недвижимости для расчёта налогов. Она часто ниже рыночной, что может увеличить налоговую нагрузку.

Узнать госоценку можно онлайн через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile:

В разделе услуг выберите «Недвижимость», затем — «Получение сведений о государственной оценочной стоимости». Укажите кадастровый номер или адрес объекта. Подтвердите запрос с помощью ЭЦП/Digital ID.

Также получить информацию можно через ЦОН, предъявив:

Удостоверение личности

Документ на недвижимость с адресом или кадастровым номером

Сроки подачи декларации и уплаты налога

Декларацию нужно сдать до 31 марта года, следующего за годом продажи.

Уплатить налог — до 10 апреля.

Способы уплаты: