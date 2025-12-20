"Не принимайте вещи от незнакомцев": МВД Казахстана выступило с важным предупреждением

Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к гражданам с важным предупреждением, призвав проявлять максимальную осторожность при общении с незнакомыми людьми. В частности, полицейские настоятельно рекомендуют не соглашаться на просьбы перенести, передать или доставить сумки, пакеты и посылки, владельцы которых неизвестны. Об этом сообщила пресс-служба МВД РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В ведомстве подчеркнули, что за на первый взгляд безобидной просьбой может скрываться серьезная опасность. По информации МВД, внутри переданных вещей могут находиться:
огнестрельное или холодное оружие;
наркотические средства и психотропные вещества;
боеприпасы;
похищенные денежные средства;
иные предметы, оборот которых запрещен законодательством.
Полицейские отмечают, что подобные схемы нередко используются злоумышленниками для того, чтобы переложить ответственность на случайных людей.
В МВД особо обратили внимание на распространенное заблуждение о том, что незнание содержимого посылки освобождает от ответственности. В правоохранительных органах пояснили:
фраза «я просто передал и не знал, что находится внутри» не является оправданием и не освобождает от возможного наказания.
В таких ситуациях человек может быть привлечен к ответственности как соучастник преступления, даже если он не осознавал всех последствий своих действий.
Полицейские советуют казахстанцам придерживаться простых, но важных правил безопасности:
не принимать на хранение, перевозку или доставку вещи от незнакомых людей;
отказываться от любых подозрительных просьб, даже если они кажутся безобидными;
не поддаваться на уговоры, давление или попытки вызвать жалость;
помнить, что личная безопасность и соблюдение закона должны быть в приоритете.
Если гражданин столкнулся с угрозами, принуждением или подозрительными действиями со стороны третьих лиц, в МВД рекомендуют незамедлительно обращаться в полицию. Для этого необходимо позвонить по номеру 102.
В ведомстве подчеркнули, что своевременное обращение в правоохранительные органы может помочь предотвратить преступление и защитить как самого гражданина, так и окружающих.
Комментарии0 комментарий(ев)