Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.12.2025, 07:16

"Не принимайте вещи от незнакомцев": МВД Казахстана выступило с важным предупреждением

Новости Казахстана 0 580

Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к гражданам с важным предупреждением, призвав проявлять максимальную осторожность при общении с незнакомыми людьми. В частности, полицейские настоятельно рекомендуют не соглашаться на просьбы перенести, передать или доставить сумки, пакеты и посылки, владельцы которых неизвестны. Об этом сообщила пресс-служба МВД РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

Что может скрываться в чужих сумках и посылках

В ведомстве подчеркнули, что за на первый взгляд безобидной просьбой может скрываться серьезная опасность. По информации МВД, внутри переданных вещей могут находиться:

  • огнестрельное или холодное оружие;

  • наркотические средства и психотропные вещества;

  • боеприпасы;

  • похищенные денежные средства;

  • иные предметы, оборот которых запрещен законодательством.

Полицейские отмечают, что подобные схемы нередко используются злоумышленниками для того, чтобы переложить ответственность на случайных людей.

«Я не знал, что внутри» — не аргумент

В МВД особо обратили внимание на распространенное заблуждение о том, что незнание содержимого посылки освобождает от ответственности. В правоохранительных органах пояснили:

фраза «я просто передал и не знал, что находится внутри» не является оправданием и не освобождает от возможного наказания.

В таких ситуациях человек может быть привлечен к ответственности как соучастник преступления, даже если он не осознавал всех последствий своих действий.

Как действовать при подозрительных просьбах

Полицейские советуют казахстанцам придерживаться простых, но важных правил безопасности:

  • не принимать на хранение, перевозку или доставку вещи от незнакомых людей;

  • отказываться от любых подозрительных просьб, даже если они кажутся безобидными;

  • не поддаваться на уговоры, давление или попытки вызвать жалость;

  • помнить, что личная безопасность и соблюдение закона должны быть в приоритете.

Куда обращаться в случае угроз или давления

Если гражданин столкнулся с угрозами, принуждением или подозрительными действиями со стороны третьих лиц, в МВД рекомендуют незамедлительно обращаться в полицию. Для этого необходимо позвонить по номеру 102.

В ведомстве подчеркнули, что своевременное обращение в правоохранительные органы может помочь предотвратить преступление и защитить как самого гражданина, так и окружающих.

3
0
0
