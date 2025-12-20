Новые документы: МВД разъяснило правила замены водительских прав в Казахстане

В последние дни в казахстанском сегменте интернета активно распространяется информация о том, что все водители, чьи права действуют ещё четыре года и меньше, якобы обязаны заменить их досрочно. Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана официально разъяснило ситуацию и опровергло подобные слухи, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Что именно распространяют в сети

Сообщения в мессенджерах и социальных сетях утверждают, что владельцы водительских удостоверений должны заблаговременно оформить новые документы, даже если срок их действия ещё не истёк. Эта информация вызвала тревогу у многих автолюбителей, особенно у тех, кто планирует поездки в ближайшие годы.

Официальная позиция МВД

Пресс-служба МВД Казахстана заявила 19 декабря 2025 года, что подобные сообщения не соответствуют действительности.

Сотрудники ведомства подчеркнули, что правила выдачи и замены водительских удостоверений не изменялись. Таким образом:

Замена удостоверений проводится только после окончания срока их действия ;

Плановая замена документов осуществляется по установленному графику.

Никаких скрытых условий и экзаменов

В заявлении МВД отмечается, что дополнительные условия для замены водительских прав отсутствуют:

Повторная сдача экзаменов не требуется ;

Ограничений по срокам или процедуре замены нет.

Это значит, что водителям не нужно спешить менять документы раньше положенного времени и тратить ресурсы на ненужные процедуры.

Призыв к внимательности

Министерство вновь обратилось к гражданам с просьбой проверять информацию только через официальные источники и не доверять непроверенным сообщениям в интернете.