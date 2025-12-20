Новые возможности: Google запускает Gemini на казахском языке для госуслуг и бизнеса

В рамках глобальной программы по развитию искусственного интеллекта компания Google официально запустила модель ИИ Gemini на казахском языке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, передает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Казахский язык стал одним из 23 новых языков, включенных в третье поколение Gemini — Gemini 3. Это открывает жителям Казахстана возможность использовать все функции модели на родном языке наравне с крупнейшими мировыми языками, такими как английский, китайский или испанский.

Поддержка локальных проектов и разработчиков

Запуск казахской версии Gemini — не просто добавление языка в систему. По словам представителей Google, это часть более масштабной программы, направленной на развитие цифровых навыков, подготовку кадров в сфере ИИ и поддержку местных разработчиков.

В частности, компания планирует:

инвестировать в образовательные и обучающие программы по ИИ;

развивать проекты, ориентированные на государственный сектор;

поддерживать IT-инициативы и стартапы, использующие технологии Gemini.

Экономический эффект для страны

По оценкам Google, внедрение ИИ в государственные структуры может дать значимые преимущества:

Рост производительности госуправления;

Повышение устойчивости бюджетной системы;

Вклад в экономический рост Казахстана.

Таким образом, Gemini не только упрощает взаимодействие с цифровыми сервисами на казахском языке, но и потенциально усиливает экономическую и управленческую эффективность.

Новые возможности для пользователей

В ближайшее время пользователи смогут:

использовать мобильные версии Gemini для Android и iOS;

воспользоваться новым сервисом Gemini Live, который расширяет интерактивные возможности ИИ.

Google подчеркивает, что казахская версия Gemini станет инструментом для широкого круга задач — от обучения и работы до госуслуг и бизнеса.