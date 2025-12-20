18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.66
606.49
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.12.2025, 09:14

Новые возможности: Google запускает Gemini на казахском языке для госуслуг и бизнеса

Новости Казахстана 0 309

В рамках глобальной программы по развитию искусственного интеллекта компания Google официально запустила модель ИИ Gemini на казахском языке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, передает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Казахский язык стал одним из 23 новых языков, включенных в третье поколение Gemini — Gemini 3. Это открывает жителям Казахстана возможность использовать все функции модели на родном языке наравне с крупнейшими мировыми языками, такими как английский, китайский или испанский.

Поддержка локальных проектов и разработчиков

Запуск казахской версии Gemini — не просто добавление языка в систему. По словам представителей Google, это часть более масштабной программы, направленной на развитие цифровых навыков, подготовку кадров в сфере ИИ и поддержку местных разработчиков.

В частности, компания планирует:

  • инвестировать в образовательные и обучающие программы по ИИ;

  • развивать проекты, ориентированные на государственный сектор;

  • поддерживать IT-инициативы и стартапы, использующие технологии Gemini.

Экономический эффект для страны

По оценкам Google, внедрение ИИ в государственные структуры может дать значимые преимущества:

  • Рост производительности госуправления;

  • Повышение устойчивости бюджетной системы;

  • Вклад в экономический рост Казахстана.

Таким образом, Gemini не только упрощает взаимодействие с цифровыми сервисами на казахском языке, но и потенциально усиливает экономическую и управленческую эффективность.

Новые возможности для пользователей

В ближайшее время пользователи смогут:

  • использовать мобильные версии Gemini для Android и iOS;

  • воспользоваться новым сервисом Gemini Live, который расширяет интерактивные возможности ИИ.

Google подчеркивает, что казахская версия Gemini станет инструментом для широкого круга задач — от обучения и работы до госуслуг и бизнеса.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
Пенсионерка из Казахстана попросила Путина помочь получить российское гражданствоНовости Казахстана
19.12.2025, 20:33 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь