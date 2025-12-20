18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.12.2025, 10:08

55 миллионов тенге и семилетняя игра в прятки: казахстанец пойман в Швеции

Новости Казахстана 0 376

Сотрудники Генеральной прокуратуры РК совместно с Национальным центром борьбы с преступностью Интерпола при содействии МИД РК успешно экстрадировали из Швеции гражданина Казахстана. Мужчина подозревается в совершении крупной кражи денежных средств в особо крупном размере, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По информации Генпрокуратуры, преступление было совершено еще в 2018 году, однако задержать подозреваемого удалось только в 2025 году.

Как произошла кража: «дыры» в мобильном банкинге

По данным следствия, мужчина воспользовался системными ошибками в мобильном приложении одного из банков второго уровня.

  • Он совершал фиктивные переводы, превышающие баланс своего счета.

  • В результате банку был нанесен ущерб в размере 55 миллионов тенге.

  • После совершения преступления подозреваемый скрывался и был объявлен в международный розыск.

Экстрадиция и дальнейшие меры

Задержание произошло на территории Королевства Швеция, после чего подозреваемый был экстрадирован в Казахстан. В настоящее время он помещен в следственный изолятор для проведения досудебного расследования.

За данное преступление законодательство РК предусматривает:

  • лишение свободы сроком от 5 до 10 лет;

  • конфискацию имущества.

Прецеденты экстрадиции из Швеции

Несмотря на отсутствие официального договора о выдаче с Швецией, с 2023 года в Казахстан были экстрадированы уже четыре лица по обвинениям в фальшивомонетничестве и мошенничестве. Этот случай подтверждает эффективность международного сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями.

