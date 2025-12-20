18+
20.12.2025, 11:16

Токаев анонсировал упрощение виз с Японией и новые туристические маршруты

Новости Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые направления укрепления туристического сотрудничества с Японией, уделив особое внимание упрощению визового режима и созданию совместных маршрутов для путешественников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: sb.by
Фото: sb.by

Центральная Азия как магнит для японских туристов

Токаев отметил уникальные преимущества стран Центральной Азии:

  • богатое историческое наследие;

  • самобытная культура и традиции;

  • живописная природа и природные достопримечательности.

По мнению Президента, эти особенности способны привлечь туристов из Японии, предлагая им разнообразный и насыщенный опыт путешествия по региону.

Идея единого туристического маршрута

Президент предложил разработку единого Центрально-Азиатского туристического маршрута, который позволит японским туристам за одно путешествие познакомиться с несколькими странами региона. В числе ключевых шагов:

  • упрощение визового режима для граждан Центральной Азии;

  • обеспечение комфортного и безопасного передвижения туристов между странами региона;

  • создание совместных маркетинговых и промо-кампаний для привлечения туристов из Японии.

«Это даст возможность японским гостям открыть для себя богатство и разнообразие Центральной Азии, а нашим гражданам — насладиться культурой и гармонией Страны восходящего солнца», — подчеркнул Токаев.

Поздравления Японии с успехами на ЭКСПО 2025

Кроме вопросов туризма, Президент Казахстана выразил поздравления Японии с успешным проведением ЭКСПО 2025 в Осаке. Особое внимание он обратил на золотую награду, полученную за раскрытие темы выставки, подчеркнув высокий уровень организации и креативный подход японской стороны.

