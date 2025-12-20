18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.66
606.49
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.12.2025, 12:49

Врачи заканчиваются в Казахстане: каждый пятый - на пороге пенсии, а специалисты уезжают

Новости Казахстана 0 469

В Казахстане назревает одна из самых чувствительных социальных проблем — кадровый кризис в системе здравоохранения. Несмотря на формально высокую обеспеченность врачами, отрасль сталкивается с целым комплексом рисков: стремительным старением персонала, региональным дисбалансом, внутренней и внешней миграцией, а также сохраняющимся дефицитом специалистов, сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения РК
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения РК

Эти тревожные выводы прозвучали в ходе анализа рынка труда, проведённого Национальным научным центром развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой.

Сколько медиков сегодня работает в Казахстане

По состоянию на начало 2025 года в системе здравоохранения страны было занято 281 400 медицинских работников. В их числе:

  • 83 379 врачей;

  • 6 293 медицинские сестры с высшим образованием;

  • 191 728 специалистов со средним медицинским образованием — медсёстры, медбратья, фельдшеры и другие.

Формально показатели обеспеченности кадрами выглядят уверенно. За последние годы плотность врачей выросла с 38,3 до 45,7 на 10 тысяч населения, а среднего медперсонала — с 77,9 до 87,2 на 10 тысяч человек.

Как Казахстан выглядит на фоне Европы

Если сравнивать с европейскими странами, Казахстан не выглядит аутсайдером:

  • Венгрия — 33 врача на 10 тысяч населения;

  • Литва — 45;

  • Бельгия — 52;

  • Австрия — 55.

Однако, как подчёркивают эксперты, средняя цифра скрывает серьёзный региональный перекос, который и формирует реальную проблему доступности медицинской помощи.

Где врачей слишком много, а где — критически мало

Медицинские кадры в Казахстане распределены крайне неравномерно. Врачи массово концентрируются в мегаполисах — прежде всего в Алматы и Астане, а также в других крупных городах.

Для примера:

  • в Акмолинской области — около 35 врачей на 10 тысяч человек;

  • в Астане — уже 69 врачей на тот же показатель населения.

Схожая картина наблюдается и среди среднего медперсонала:

  • в Кызылординской области — 27 медсестёр на 10 тысяч человек;

  • в области Жетысу — всего 11.

Такая диспропорция означает, что жители отдельных регионов фактически сталкиваются с ограниченным доступом к медицинской помощи, несмотря на общереспубликанские «благополучные» показатели.

Сколько зарабатывают медики

Финансовая мотивация остаётся одним из ключевых факторов, влияющих на кадровую ситуацию. По данным исследования, медианная зарплата в 2024 году составила:

  • врачи — 442 498 тенге;

  • фармацевты — 327 401 тенге;

  • фельдшеры — 265 963 тенге;

  • медсёстры — 242 185 тенге.

Самые высокие доходы зафиксированы в Атырауской и Восточно-Казахстанской областях, а самые низкие — в Шымкенте. Кроме того, аналитики отмечают устойчивую тенденцию: мужчины-медики зарабатывают больше женщин практически во всех возрастных категориях.

Почему медики уезжают: миграция внутри страны и за её пределы

За последние десять лет Казахстан столкнулся с ощутимым кадровым оттоком:

  • 9 252 медицинских работника покинули страну;

  • 4 874 специалиста, напротив, переехали в Казахстан.

При этом статистика не разделяет врачей и средний медперсонал, однако эксперты подчёркивают: начиная с 2021 года миграционная активность постепенно снижается.

Внутренняя миграция носит ярко выраженный региональный характер. Наибольший отток кадров фиксируется в:

  • Восточно-Казахстанской области;

  • Карагандинской области;

  • Павлодарской области;

  • Северо-Казахстанской области.

Именно эти регионы демонстрируют минимальный уровень замещения уходящих специалистов, что усиливает нагрузку на оставшихся медиков и снижает устойчивость системы здравоохранения на местах.

Дефицит сокращается, но проблема остаётся

На фоне негативных тенденций есть и умеренно позитивные сигналы. Общий дефицит медработников в стране сокращается:

  • в 2014 году не хватало 5 925 специалистов;

  • в 2024 году — 3 998.

Однако эксперты подчёркивают: это снижение пока не компенсирует системные риски, связанные со старением кадров и неравномерным распределением персонала.

Старение медицинских кадров: тревожный фактор ближайших лет

Средний возраст медицинских работников в Казахстане продолжает расти:

  • врачей — 44 года;

  • медсестёр — 41 год.

На сегодняшний день 15 658 врачей уже достигли пенсионного возраста, а в целом 23 процента медицинского персонала — люди пенсионного или предпенсионного возраста.

По оценкам аналитиков, в течение ближайших 5–7 лет значительное число специалистов может одновременно уйти на заслуженный отдых, что при текущей текучести кадров способно резко обострить дефицит врачей, особенно в регионах.

Кто будет лечить казахстанцев завтра

Эксперты сходятся во мнении: без системных решений кадровый вопрос в медицине рискует стать критическим. Старение персонала, миграция, региональный дисбаланс и разница в уровне доходов формируют опасную комбинацию факторов. В условиях роста нагрузки на здравоохранение вопрос уже звучит не теоретически, а вполне конкретно — хватит ли стране врачей в ближайшее десятилетие.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
Пенсионерка из Казахстана попросила Путина помочь получить российское гражданствоНовости Казахстана
19.12.2025, 20:33 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь