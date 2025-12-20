Врачи заканчиваются в Казахстане: каждый пятый - на пороге пенсии, а специалисты уезжают

В Казахстане назревает одна из самых чувствительных социальных проблем — кадровый кризис в системе здравоохранения . Несмотря на формально высокую обеспеченность врачами, отрасль сталкивается с целым комплексом рисков: стремительным старением персонала, региональным дисбалансом, внутренней и внешней миграцией, а также сохраняющимся дефицитом специалистов, сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth .

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения РК

Эти тревожные выводы прозвучали в ходе анализа рынка труда, проведённого Национальным научным центром развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой.

Сколько медиков сегодня работает в Казахстане

По состоянию на начало 2025 года в системе здравоохранения страны было занято 281 400 медицинских работников. В их числе:

83 379 врачей ;

6 293 медицинские сестры с высшим образованием ;

191 728 специалистов со средним медицинским образованием — медсёстры, медбратья, фельдшеры и другие.

Формально показатели обеспеченности кадрами выглядят уверенно. За последние годы плотность врачей выросла с 38,3 до 45,7 на 10 тысяч населения, а среднего медперсонала — с 77,9 до 87,2 на 10 тысяч человек.

Как Казахстан выглядит на фоне Европы

Если сравнивать с европейскими странами, Казахстан не выглядит аутсайдером:

Венгрия — 33 врача на 10 тысяч населения;

Литва — 45;

Бельгия — 52;

Австрия — 55.

Однако, как подчёркивают эксперты, средняя цифра скрывает серьёзный региональный перекос, который и формирует реальную проблему доступности медицинской помощи.

Где врачей слишком много, а где — критически мало

Медицинские кадры в Казахстане распределены крайне неравномерно. Врачи массово концентрируются в мегаполисах — прежде всего в Алматы и Астане, а также в других крупных городах.

Для примера:

в Акмолинской области — около 35 врачей на 10 тысяч человек ;

в Астане — уже 69 врачей на тот же показатель населения.

Схожая картина наблюдается и среди среднего медперсонала:

в Кызылординской области — 27 медсестёр на 10 тысяч человек;

в области Жетысу — всего 11.

Такая диспропорция означает, что жители отдельных регионов фактически сталкиваются с ограниченным доступом к медицинской помощи, несмотря на общереспубликанские «благополучные» показатели.

Сколько зарабатывают медики

Финансовая мотивация остаётся одним из ключевых факторов, влияющих на кадровую ситуацию. По данным исследования, медианная зарплата в 2024 году составила:

врачи — 442 498 тенге ;

фармацевты — 327 401 тенге ;

фельдшеры — 265 963 тенге ;

медсёстры — 242 185 тенге.

Самые высокие доходы зафиксированы в Атырауской и Восточно-Казахстанской областях, а самые низкие — в Шымкенте. Кроме того, аналитики отмечают устойчивую тенденцию: мужчины-медики зарабатывают больше женщин практически во всех возрастных категориях.

Почему медики уезжают: миграция внутри страны и за её пределы

За последние десять лет Казахстан столкнулся с ощутимым кадровым оттоком:

9 252 медицинских работника покинули страну ;

4 874 специалиста, напротив, переехали в Казахстан.

При этом статистика не разделяет врачей и средний медперсонал, однако эксперты подчёркивают: начиная с 2021 года миграционная активность постепенно снижается.

Внутренняя миграция носит ярко выраженный региональный характер. Наибольший отток кадров фиксируется в:

Восточно-Казахстанской области;

Карагандинской области;

Павлодарской области;

Северо-Казахстанской области.

Именно эти регионы демонстрируют минимальный уровень замещения уходящих специалистов, что усиливает нагрузку на оставшихся медиков и снижает устойчивость системы здравоохранения на местах.

Дефицит сокращается, но проблема остаётся

На фоне негативных тенденций есть и умеренно позитивные сигналы. Общий дефицит медработников в стране сокращается:

в 2014 году не хватало 5 925 специалистов ;

в 2024 году — 3 998.

Однако эксперты подчёркивают: это снижение пока не компенсирует системные риски, связанные со старением кадров и неравномерным распределением персонала.

Старение медицинских кадров: тревожный фактор ближайших лет

Средний возраст медицинских работников в Казахстане продолжает расти:

врачей — 44 года ;

медсестёр — 41 год.

На сегодняшний день 15 658 врачей уже достигли пенсионного возраста, а в целом 23 процента медицинского персонала — люди пенсионного или предпенсионного возраста.

По оценкам аналитиков, в течение ближайших 5–7 лет значительное число специалистов может одновременно уйти на заслуженный отдых, что при текущей текучести кадров способно резко обострить дефицит врачей, особенно в регионах.

Кто будет лечить казахстанцев завтра

Эксперты сходятся во мнении: без системных решений кадровый вопрос в медицине рискует стать критическим. Старение персонала, миграция, региональный дисбаланс и разница в уровне доходов формируют опасную комбинацию факторов. В условиях роста нагрузки на здравоохранение вопрос уже звучит не теоретически, а вполне конкретно — хватит ли стране врачей в ближайшее десятилетие.