18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.66
606.49
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.12.2025, 13:46

ЭЦП, паспорт и цифровые сервисы будут недоступны: срочные меры для казахстанцев

Новости Казахстана 0 551

20 декабря 2025 года казахстанцы получили важное предупреждение от органов цифрового управления страны: в ближайшие часы часть сервисов электронного правительства может быть недоступна. Это связано с плановыми техническими работами, направленными на улучшение работы портала eGov и сопутствующих проектов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Время проведения работ

Согласно официальной информации на странице eGov в Instagram, технические работы пройдут:

  • Дата и время: с 21:00 20 декабря до 08:00 21 декабря 2025 года

  • Сфера влияния: все проекты и сервисы, сопровождаемые АО «НИТ», включая электронные цифровые подписи (ЭЦП), цифровые документы, запись и обработку данных через ЦОН и другие электронные платформы.

В это время пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов, поэтому планировать операции следует заранее.

Рекомендации для казахстанцев

Чтобы избежать неудобств, АО «НИТ» рекомендует:

  1. Завершить все срочные операции на портале eGov заранее, до начала технических работ.

  2. Подготовить оригиналы документов, если планируется их предъявление во время отключения сервисов.

  3. Проверить актуальность ЭЦП и цифровых сертификатов, чтобы они были готовы к использованию после возобновления работы портала.

Эти меры помогут сохранить доступ к важным государственным услугам и избежать задержек в оформлении документов.

Зачем проводятся работы

По информации eGov, технические работы – это часть регулярного процесса совершенствования сервисов и проектов. Улучшения направлены на:

  • Повышение стабильности работы платформы

  • Ускорение обработки запросов граждан

  • Усиление защиты данных и цифровой подписи

Вывод: Плановые работы на eGov – временная мера, но для граждан она требует внимательности: завершайте нужные операции заранее и имейте под рукой бумажные или электронные документы, чтобы не столкнуться с неожиданными трудностями.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
Пенсионерка из Казахстана попросила Путина помочь получить российское гражданствоНовости Казахстана
19.12.2025, 20:33 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь