ЭЦП, паспорт и цифровые сервисы будут недоступны: срочные меры для казахстанцев

20 декабря 2025 года казахстанцы получили важное предупреждение от органов цифрового управления страны: в ближайшие часы часть сервисов электронного правительства может быть недоступна. Это связано с плановыми техническими работами, направленными на улучшение работы портала eGov и сопутствующих проектов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Время проведения работ

Согласно официальной информации на странице eGov в Instagram, технические работы пройдут:

Дата и время: с 21:00 20 декабря до 08:00 21 декабря 2025 года

Сфера влияния: все проекты и сервисы, сопровождаемые АО «НИТ», включая электронные цифровые подписи (ЭЦП), цифровые документы, запись и обработку данных через ЦОН и другие электронные платформы.

В это время пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов, поэтому планировать операции следует заранее.

Рекомендации для казахстанцев

Чтобы избежать неудобств, АО «НИТ» рекомендует:

Завершить все срочные операции на портале eGov заранее, до начала технических работ. Подготовить оригиналы документов, если планируется их предъявление во время отключения сервисов. Проверить актуальность ЭЦП и цифровых сертификатов, чтобы они были готовы к использованию после возобновления работы портала.

Эти меры помогут сохранить доступ к важным государственным услугам и избежать задержек в оформлении документов.

Зачем проводятся работы

По информации eGov, технические работы – это часть регулярного процесса совершенствования сервисов и проектов. Улучшения направлены на:

Повышение стабильности работы платформы

Ускорение обработки запросов граждан

Усиление защиты данных и цифровой подписи

Вывод: Плановые работы на eGov – временная мера, но для граждан она требует внимательности: завершайте нужные операции заранее и имейте под рукой бумажные или электронные документы, чтобы не столкнуться с неожиданными трудностями.