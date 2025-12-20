Штрафов не будет: в Казахстане за продажу марганцовки и глазных капель без рецепта грозит тюрьма

С 1 января 2026 года казахстанские аптеки ждут серьезные изменения в правилах отпуска лекарств. Нарушение запрета на продажу определенных препаратов без рецепта теперь влечет уголовную ответственность, а не только штрафы. Разбираемся, что именно изменится и почему даже марганцовка может стать «опасной», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
До конца 2025 года аптеки могли продавать ряд лекарств без рецепта, рискуя лишь административным наказанием. Статья 426 Кодекса РК о нарушении правил фармацевтической деятельности предусматривала штраф:
Для индивидуальных предпринимателей — 70 МРП.
Для многих провизоров это не было сдерживающим фактором: отказав клиенту, можно потерять его и доход, а контролирующие органы часто закрывали на это глаза.
С 2026 года ситуация кардинально меняется.
С 1 января вступает в силу закон, внесший изменения в УК РК (статьи 301 и 303), касающиеся незаконного оборота психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих препаратов.
Теперь уголовная ответственность распространяется не только на наркотики и яды, но и на лекарственные средства, которые:
Могут быть использованы как прекурсоры для синтетических наркотиков;
Внесены в специальные списки сильнодействующих веществ.
Превышение «границ закона» может повлечь серьезные последствия для аптекарей и медицинских работников.
Некоторые препараты, казалось бы, безопасные, могут стать объектом уголовного наказания:
Марганцовка (перманганат калия) — обычное средство для промывания ран и полоскания горла, но может использоваться для получения психостимуляторов.
Тропикамид (глазные капли) — наркоманы используют их иначе, чем предназначено, добиваясь галлюциногенного эффекта.
Фактически, разница между лекарством и ядом зависит от цели использования и дозировки.
Теперь нарушение правил отпуска «опасных» лекарств влечет:
Штраф до 160 МРП или исправительные работы;
Общественные работы до 160 часов;
Арест до 40 суток;
Лишение права работать по профессии на срок до 3 лет;
Возможное уголовное преследование при тяжких последствиях.
Таким образом, провизоры могут не только лишиться дохода, но и бизнеса, а иногда и свободы.
В целях перестраховки аптеки, вероятно, будут применять строгий правила «только по рецепту» даже к тем препаратам, которые ранее продавались без ограничений.
Следствия для населения:
Чтобы купить даже привычные лекарства после Нового года, потребуется рецепт врача;
Схема «в аптеку за таблеткой без рецепта» может быть полностью свернута;
Контроль за легальными, но потенциально опасными препаратами усилится.
Нововведения — это попытка снизить незаконный оборот психотропных и сильнодействующих веществ, но одновременно они создают новые сложности для аптек и пациентов. Казалось бы, безобидные лекарства теперь требуют внимания и осторожности, а аптекари вынуждены строго соблюдать рецептурный контроль.
Итог: начиная с 2026 года, аптечная «свобода» заканчивается: если раньше рисковали только штрафом, теперь можно лишиться профессии или свободы.
