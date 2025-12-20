Штрафов не будет: в Казахстане за продажу марганцовки и глазных капель без рецепта грозит тюрьма

С 1 января 2026 года казахстанские аптеки ждут серьезные изменения в правилах отпуска лекарств. Нарушение запрета на продажу определенных препаратов без рецепта теперь влечет уголовную ответственность , а не только штрафы. Разбираемся, что именно изменится и почему даже марганцовка может стать «опасной», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Административные штрафы уходят в прошлое

До конца 2025 года аптеки могли продавать ряд лекарств без рецепта, рискуя лишь административным наказанием. Статья 426 Кодекса РК о нарушении правил фармацевтической деятельности предусматривала штраф:

Для индивидуальных предпринимателей — 70 МРП.

Для многих провизоров это не было сдерживающим фактором: отказав клиенту, можно потерять его и доход, а контролирующие органы часто закрывали на это глаза.

С 2026 года ситуация кардинально меняется.

Уголовная ответственность за безрецептурный отпуск лекарств

С 1 января вступает в силу закон, внесший изменения в УК РК (статьи 301 и 303), касающиеся незаконного оборота психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих препаратов.

Теперь уголовная ответственность распространяется не только на наркотики и яды, но и на лекарственные средства, которые:

Могут быть использованы как прекурсоры для синтетических наркотиков;

Внесены в специальные списки сильнодействующих веществ.

Превышение «границ закона» может повлечь серьезные последствия для аптекарей и медицинских работников.

Прекурсоры и сильнодействующие вещества: невинные лекарства с «опасной» стороны

Некоторые препараты, казалось бы, безопасные, могут стать объектом уголовного наказания:

Марганцовка (перманганат калия) — обычное средство для промывания ран и полоскания горла, но может использоваться для получения психостимуляторов.

Тропикамид (глазные капли) — наркоманы используют их иначе, чем предназначено, добиваясь галлюциногенного эффекта.

Фактически, разница между лекарством и ядом зависит от цели использования и дозировки.

Наказание становится гораздо жестче

Теперь нарушение правил отпуска «опасных» лекарств влечет:

Штраф до 160 МРП или исправительные работы;

Общественные работы до 160 часов;

Арест до 40 суток;

Лишение права работать по профессии на срок до 3 лет;

Возможное уголовное преследование при тяжких последствиях.

Таким образом, провизоры могут не только лишиться дохода, но и бизнеса, а иногда и свободы.

Чего ждать пациентам и аптекам

В целях перестраховки аптеки, вероятно, будут применять строгий правила «только по рецепту» даже к тем препаратам, которые ранее продавались без ограничений.

Следствия для населения:

Чтобы купить даже привычные лекарства после Нового года, потребуется рецепт врача;

Схема «в аптеку за таблеткой без рецепта» может быть полностью свернута;

Контроль за легальными, но потенциально опасными препаратами усилится.

Вывод

Нововведения — это попытка снизить незаконный оборот психотропных и сильнодействующих веществ, но одновременно они создают новые сложности для аптек и пациентов. Казалось бы, безобидные лекарства теперь требуют внимания и осторожности, а аптекари вынуждены строго соблюдать рецептурный контроль.

Итог: начиная с 2026 года, аптечная «свобода» заканчивается: если раньше рисковали только штрафом, теперь можно лишиться профессии или свободы.