Удивительные привычки: кто и сколько ест в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, в третьем квартале 2025 года основной статьёй расходов казахстанских домохозяйств стало мясо и мясные продукты. Исследование охватило 11,7 тыс. домохозяйств и показало, что на мясо приходится 18,3% всех продовольственных расходов, сообщает Lada.kz.
Разница в рационе жителей разных регионов страны отражает не только привычки питания, но и уровень доходов, а также доступность продуктов на местных рынках.
Для сравнения, на хлеб и зерновые изделия приходится 7,6% затрат. Эти цифры подтверждают, что мясо остаётся ключевым продуктом в рационе большинства казахстанцев.
Среди регионов страны самое большое потребление мяса на душу населения зафиксировано в:
Алматы
Жетысуской области
Карагандинской области
Акмолинской области
В этих регионах в среднем около 24 кг мяса на человека за квартал.
На другом конце шкалы находится Шымкент, где жители потребляют всего 16,1 кг мяса на человека за квартал. Разрыв между регионами напрямую связан с доходами населения и доступностью мясной продукции на местных рынках.
Анализ показывает, что различия в рационе касаются не только мяса:
Хлеб и зерновые изделия: наибольшие объёмы потребления — в Туркестанской области, 43,4 кг на человека за квартал.
Рыба и морепродукты: лидирует Северо-Казахстанская область, около 5,8 кг на душу населения.
Молочные продукты: максимальное потребление в Акмолинской области, 83,1 кг на человека.
Овощи и фрукты: Алматы остаётся лидером, потребляя 30,76 кг овощей и 36,9 кг фруктов на человека за квартал.
Эти данные показывают, что региональные различия в рационе связаны с климатическими особенностями, локальными традициями и экономическими возможностями жителей.
Согласно данным Бюро национальной статистики, в среднем по стране один человек потребляет за три месяца:
Картофель — 11,3 кг
Хлебобулочные изделия и крупы — 31,7 кг
Мясо и мясные продукты — 21,2 кг
Фрукты — 29,6 кг
Сахар, джем, шоколад и кондитерские изделия — 11,4 кг
Молочные продукты — 60,5 кг
Яйца — 53,9 шт.
Рыба и морепродукты — 3,6 кг
Эти цифры подтверждают, что основу рациона казахстанцев составляют мясо, хлеб и молочные продукты, а потребление фруктов, овощей и рыбы остаётся умеренным.
Статистика показывает, что структура питания жителей Казахстана остаётся стабильной. Региональные различия обусловлены несколькими факторами:
уровень доходов населения,
привычки и традиции питания,
доступность отдельных продуктов на местных рынках.
Таким образом, привычки потребления продуктов питания в стране напрямую отражают экономическую и культурную карту регионов.
