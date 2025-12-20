Онлайн-хищники в Сети: новая угроза для казахстанских детей

Родителей Казахстана предупреждают о новой опасности в интернете, которая может серьезно повлиять на психологическое состояние детей и подростков, сообщает Lada.kz со ссылкой на со ссылкой на Министерство просвещения РК.

фото: bombuscreative / Getty Images

Новое мошенничество в соцсетях: как оно работает

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова в своём Instagram-аккаунте рассказала о новой схеме интернет-мошенничества, нацеленной на несовершеннолетних пользователей.

По словам Оспановой, злоумышленники создают видеоролики с заманчивыми предложениями:

«Взломать игру»;

«Получить бонусы»;

«Доступ к закрытым функциям».

В описаниях видео содержатся ссылки на сторонние ресурсы, чаще всего Telegram-каналы. Там детям предлагают пройти так называемую «верификацию», получить «ID-доступ» или выполнить иные действия, которые кажутся безобидными.

Однако после выполнения этих действий мошенники начинают психологическое давление. Они утверждают, что телефон ребёнка взломан, получили доступ к личным данным, переписке или аккаунтам, и используют страх и тревогу, чтобы заставить ребёнка переводить деньги.

Реакция властей и меры контроля

Оспанова отметила, что МВД уже рассмотрело информацию о новом виде мошенничества и держит ситуацию под контролем.

Родителям эксперты советуют:

Объяснять детям опасности сети – рассказывать о популярных схемах интернет-мошенничества и методах психологического давления, которые используют злоумышленники. Настраивать родительский контроль – ограничивать переход по сторонним ссылкам и проверять установки безопасности. Поддерживать доверительный диалог с детьми – чтобы подростки сообщали о подозрительных ситуациях и не боялись рассказать о проблеме.

Будет ли запрет соцсетей для детей до 16 лет?

Оспанова также подтвердила, что в законопроект о регулировании онлайн-платформ и масс-медиа планируют внести изменения, защищающие детей от вредной информации.

Запрет на регистрацию на большинстве онлайн-платформ для пользователей младше 16 лет.

Исключение составляют сервисы обмена мгновенными сообщениями.

Комитет по охране прав детей поддерживает эту норму как превентивную меру, направленную на снижение цифровых рисков и защиту несовершеннолетних от вовлечения в опасные онлайн-схемы.