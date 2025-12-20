В январе 2026 года казахстанцы будут отдыхать 12 дней

Январь 2026 года обещает казахстанцам щедрый запас выходных: целых 12 праздничных дней! Новый год и православное Рождество обеспечат долгожданный отдых, а грамотное планирование поможет не только насладиться праздниками, но и спланировать поездки или семейные встречи. Finratings.kz подготовил подробный календарь, который станет вашим навигатором по январским выходным, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.
Благодаря государственным праздникам январь 2026 года станет особенно насыщенным: официальными «красными» днями являются 1, 2 и 7 января. Однако фактическое количество выходных увеличивается за счет переноса и календарных совпадений, что в сумме дает 12 дней отдыха.
Если вы работаете стандартно пять дней в неделю, январь порадует таким распределением:
Новый год: 1–4 января (четверг – воскресенье)
Рабочие дни: 5 и 6 января (понедельник – вторник)
Рождество: 7 января (среда)
Далее — возвращение к обычному рабочему графику.
Таким образом, первые недели нового года позволят максимально расслабиться и провести время с семьей.
Для сотрудников с шестидневной неделей выходные будут распределяться чуть иначе:
Новый год: 1–2 января (четверг – пятница)
Рабочий день: 3 января (суббота)
Выходной: 4 января (воскресенье)
Рабочие дни: 5 и 6 января (понедельник – вторник)
Рождество: 7 января (среда)
Даже при более плотном графике январь дает возможность полноценно отдохнуть.
Январь богат не только официальными праздниками, но и знаменательными датами. Они не являются выходными, но могут стать поводом для поздравлений или корпоративных мероприятий:
В Казахстане:
10 января — День Национальной гвардии Республики Казахстан
Международные даты (по календарю ООН):
1 января — Всемирный день семьи
4 января — Всемирный день азбуки Брайля
14 января — Всемирный день логики
24 января — Международный день образования
27 января — Международный день памяти жертв Холокоста
Эти даты напоминают о глобальных ценностях и открывают возможности для образовательных и социальных инициатив.
Планируя январский отдых, учитывайте:
Продление поездок за счет совпадения выходных с праздничными днями
Время для семейных мероприятий и празднований
Возможность завершить рабочие дела заранее, чтобы полностью насладиться отпуском
Январь 2026 года — идеальный момент, чтобы соединить отдых, личные дела и праздники в одном гармоничном календаре.
Комментарии0 комментарий(ев)