20.12.2025, 18:32

В январе 2026 года казахстанцы будут отдыхать 12 дней

Новости Казахстана 0 463

Январь 2026 года обещает казахстанцам щедрый запас выходных: целых 12 праздничных дней! Новый год и православное Рождество обеспечат долгожданный отдых, а грамотное планирование поможет не только насладиться праздниками, но и спланировать поездки или семейные встречи. Finratings.kz подготовил подробный календарь, который станет вашим навигатором по январским выходным.

Фото: goodfon.ru
Фото: goodfon.ru

Сколько выходных получат казахстанцы

Благодаря государственным праздникам январь 2026 года станет особенно насыщенным: официальными «красными» днями являются 1, 2 и 7 января. Однако фактическое количество выходных увеличивается за счет переноса и календарных совпадений, что в сумме дает 12 дней отдыха.

График для пятидневной рабочей недели

Если вы работаете стандартно пять дней в неделю, январь порадует таким распределением:

  • Новый год: 1–4 января (четверг – воскресенье)

  • Рабочие дни: 5 и 6 января (понедельник – вторник)

  • Рождество: 7 января (среда)

  • Далее — возвращение к обычному рабочему графику.

Таким образом, первые недели нового года позволят максимально расслабиться и провести время с семьей.

График для шестидневной рабочей недели

Для сотрудников с шестидневной неделей выходные будут распределяться чуть иначе:

  • Новый год: 1–2 января (четверг – пятница)

  • Рабочий день: 3 января (суббота)

  • Выходной: 4 января (воскресенье)

  • Рабочие дни: 5 и 6 января (понедельник – вторник)

  • Рождество: 7 января (среда)

Даже при более плотном графике январь дает возможность полноценно отдохнуть.

Профессиональные и международные даты

Январь богат не только официальными праздниками, но и знаменательными датами. Они не являются выходными, но могут стать поводом для поздравлений или корпоративных мероприятий:

В Казахстане:

  • 10 января — День Национальной гвардии Республики Казахстан

Международные даты (по календарю ООН):

  • 1 января — Всемирный день семьи

  • 4 января — Всемирный день азбуки Брайля

  • 14 января — Всемирный день логики

  • 24 января — Международный день образования

  • 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста

Эти даты напоминают о глобальных ценностях и открывают возможности для образовательных и социальных инициатив.

Как максимально использовать январские праздники

Планируя январский отдых, учитывайте:

  • Продление поездок за счет совпадения выходных с праздничными днями

  • Время для семейных мероприятий и празднований

  • Возможность завершить рабочие дела заранее, чтобы полностью насладиться отпуском

Январь 2026 года — идеальный момент, чтобы соединить отдых, личные дела и праздники в одном гармоничном календаре.

0
0
0
