20.12.2025, 19:57

Бизнес для чиновников в Казахстане под категорическим запретом: Сенат разъяснил новые правила

Новости Казахстана 0 374

20 декабря 2025 года руководитель пресс-службы Сената Парламента Данияр Рамазанов сделал официальное разъяснение по поводу нового закона, который, по слухам, якобы разрешает госслужащим заниматься предпринимательской деятельностью. Информация, появившаяся в некоторых СМИ, не соответствует действительности, подчеркнул Рамазанов, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Сенат прояснил ситуацию вокруг бизнеса госслужащих

«Сообщения о том, что государственным служащим разрешено вести бизнес, являются недостоверными. Закон касается лишь лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций», — отметил он.

Кто подпадает под новые нормы закона

Речь идет о категории сотрудников, которые не являются традиционными госслужащими, но выполняют публичные функции. К ним относятся:

  • Управленцы в государственных учреждениях, которые не являются государственными органами, а также на государственных предприятиях (включая школы и больницы);

  • Сотрудники Государственной корпорации «Правительство для граждан»;

  • Лица, осуществляющие технический и авторский надзор на автомобильных дорогах.

Рамазанов подчеркнул, что даже для этих категорий закона предусмотрены строгие ограничения на ведение предпринимательской деятельности.

Ограничения на бизнес остаются жесткими

Даже при снятии некоторых формальных запретов, для указанных категорий действуют строгие условия, при которых заниматься бизнесом запрещено:

  • Если деятельность мешает выполнению должностных обязанностей;

  • Если она требует использования служебного имущества;

  • Если создается конфликт интересов.

То есть закон не дает «зеленый свет» для свободного ведения бизнеса: любые действия, способные повлиять на служебные функции или привести к коррупционным рискам, остаются под запретом.

Закон с длинным названием, но важным смыслом

Полное название документа — «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов».

Основная цель закона — привести нормативные акты в соответствие с решениями Конституционного суда и усилить контроль за незаконно приобретенными активами, а не разрешить госслужащим заниматься предпринимательской деятельностью.

Госслужащие и бизнес: запрет сохраняется

Рамазанов резюмировал:

«Запрет на занятие предпринимательской деятельностью для госслужащих продолжает действовать, включая управленцев национальных холдингов, национальных компаний, национальных и региональных институтов развития, а также их дочерние организации».

Таким образом, слухи о «легализации бизнеса для чиновников» полностью опровергнуты. Все ограничения остаются в силе, а нарушителям закона грозят серьезные последствия.

Одобрение закона в Сенате и комментарии ведомств

Закон был одобрен во втором чтении в Сенате 18 декабря 2025 года. Уже 19 декабря его положения прокомментировали в Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы, подтвердив официальную позицию о сохранении запрета для государственных служащих на ведение бизнеса.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Вот интересно кого это остановит или останавливало, значит буду обтяпывать дела через подставных лиц.
20.12.2025, 16:54
