Народный банк Казахстана объявил о «чистке» клиентов

Жителям Казахстана, у которых на счетах в Народном банке не было движения средств более года, предстоит серьезное изменение. Финансовое учреждение уведомило своих клиентов о предстоящем закрытии таких текущих счетов, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
30 дней до отключения
Закрытие «неактивных» счетов состоится ровно через 30 календарных дней после уведомления. Это означает, что у клиентов есть ограниченное время, чтобы проверить свои счета и при необходимости предпринять действия для сохранения средств или их перевода.
Как проверить свой счет
Для удобства клиентов банк подготовил специальные списки — список №1 и список №2, по которым можно сверить наличие своих счетов среди тех, что подлежат закрытию.
Почему это важно
Закрытие неактивных счетов — стандартная практика в банковской сфере, направленная на поддержание актуальности клиентской базы и сокращение административных расходов. Тем не менее, для казахстанцев это может стать неприятным сюрпризом, если они не следят за своими счетами.
Что нужно сделать клиентам
Проверить свои счета по опубликованным спискам;
При необходимости перевести средства на активный счет;
Связаться с банком для уточнения деталей закрытия или восстановления счета.
Совет экспертов
Банки рекомендуют регулярно проверять свои счета и поддерживать хотя бы минимальную активность, чтобы избежать автоматического закрытия и потери доступа к финансам.
