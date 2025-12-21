Народный банк Казахстана объявил о «чистке» клиентов

Жителям Казахстана, у которых на счетах в Народном банке не было движения средств более года, предстоит серьезное изменение. Финансовое учреждение уведомило своих клиентов о предстоящем закрытии таких текущих счетов, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Фото: кадр YouTube

30 дней до отключения

Закрытие «неактивных» счетов состоится ровно через 30 календарных дней после уведомления. Это означает, что у клиентов есть ограниченное время, чтобы проверить свои счета и при необходимости предпринять действия для сохранения средств или их перевода.

Как проверить свой счет

Для удобства клиентов банк подготовил специальные списки — список №1 и список №2, по которым можно сверить наличие своих счетов среди тех, что подлежат закрытию.

Почему это важно

Закрытие неактивных счетов — стандартная практика в банковской сфере, направленная на поддержание актуальности клиентской базы и сокращение административных расходов. Тем не менее, для казахстанцев это может стать неприятным сюрпризом, если они не следят за своими счетами.

Что нужно сделать клиентам

Проверить свои счета по опубликованным спискам;

При необходимости перевести средства на активный счет;

Связаться с банком для уточнения деталей закрытия или восстановления счета.

Совет экспертов

Банки рекомендуют регулярно проверять свои счета и поддерживать хотя бы минимальную активность, чтобы избежать автоматического закрытия и потери доступа к финансам.