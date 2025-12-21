18+
21.12.2025, 07:45

Казахстан удваивает выплаты при ДТП: что изменится для водителей и их семей

Новости Казахстана 0 1 092

В Казахстане депутаты Мажилиса предложили масштабные изменения в правилах обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ТС). Поправки затрагивают не только владельцев автомобилей, но и перевозчиков, обещая повысить социальную защиту пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Новые страховые суммы: выплаты выросли вдвое

Главное нововведение законопроекта — увеличение страховых выплат вдвое. Это касается как ущерба жизни и здоровью, так и повреждения имущества.

Жизнь и здоровье

  • Гибель — 4000 МРП вместо 2000 МРП;

  • Инвалидность:

    • I группа — 3200 МРП (ранее 1600 МРП);

    • II группа — 2400 МРП (ранее 1200 МРП);

    • III группа — 1000 МРП (ранее 500 МРП);

  • Инвалидность у ребенка — 2000 МРП (ранее 1000 МРП);

  • Травмы без инвалидности — до 300 МРП; при этом минимальная компенсация за каждый день стационарного лечения — 2 МРП.

Имущественный ущерб

  • За вред имуществу одного потерпевшего — до 1200 МРП;

  • Если потерпевших несколько — до 1200 МРП каждому, но общий лимит не превышает 4000 МРП.

Ранее эти суммы составляли 600 МРП и 2000 МРП соответственно. Таким образом, выплаты фактически удвоены.

Причины повышения: социальная справедливость и реабилитация пострадавших

По словам мажилисмена Нартая Сарсенгалиева, действующие размеры выплат не покрывают расходы на лечение и реабилитацию пострадавших. Новый законопроект призван:

  • установить социальную справедливость,

  • обеспечить поддержку граждан со стороны финансовых организаций,

  • компенсировать реальные расходы пострадавших в ДТП.

Возможные сложности: рост стоимости полиса

Не все депутаты поддержали одномоментное удвоение выплат. Татьяна Савельева, глава профильного комитета, отметила:

  • повышение страховой ответственности может привести к более чем трехкратному росту стоимости полиса;

  • рекомендуется поэтапное увеличение выплат за имущественный ущерб;

  • комитет запросил статистику по страховым выплатам и методику постепенного роста.

Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева пояснила:

  • за последние 5 лет выплаты по автострахованию выросли в 3,7 раза — до 69,5 млрд тенге,

  • страховые премии увеличились лишь на 47% — до 34,5 млрд тенге.

Вывод: законопроект социально важен, но требует сбалансированного подхода к премиям.

Компенсации наследникам: защита интересов семьи погибшего

Ранее, если погибший в ДТП не имел иждивенцев, страховая выплата оставалась в доходе страховой компании, что выглядело несправедливо.

Новая норма предложена в пункте 4 статьи 21 закона:

"В случае отсутствия лиц, имеющих право на возмещение вреда, право на выплату имеют супруг, родители и дети погибшего".

Таким образом, семья погибшего теперь защищена, даже если официальных иждивенцев нет.

Другие важные изменения законопроекта

  • Тарифы для новых водителей — повышение ответственности для новичков;

  • Отмена льгот для иностранных граждан;

  • Меры по стимулированию добровольного страхования транспортных средств;

  • Поправки касаются и перевозчиков, расширяя сферу обязательного страхования.

Итог

Законопроект направлен на увеличение социальной защиты граждан, повышение реальной компенсации за ущерб и гибель, а также упорядочивание выплат наследникам. Однако рост страховых премий и постепенность внедрения изменений остаются ключевыми условиями для успешной реализации инициативы.

