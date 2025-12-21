Казахстанцам настоятельно рекомендуют следить за курсом тенге

Эксперты предупреждают, что стабильность национальной валюты в ближайшем году может оказаться под угрозой, а доллар будет всё сильнее «поджимать» тенге. Подробный прогноз подготовила Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
После резкого ослабления на 15,5% в 2024 году тенге в 2025 году демонстрировал относительную устойчивость. Эксперты связывают это с несколькими ключевыми факторами:
Рекордно высокая базовая ставка, которая обеспечивала привлекательность тенговых активов;
Рост предложения иностранной валюты со стороны Национального банка, поддерживающий ликвидность на рынке;
Регулярные продажи валюты квазигосударственным сектором, которые стабилизировали курс;
Приток средств нерезидентов в государственные ценные бумаги, укрепляющий национальную валюту.
Эти меры позволили замедлить падение тенге и сохранить доверие инвесторов и населения.
Однако аналитики АФК предупреждают, что в 2026 году давление на тенге усилится. По прогнозу, курс доллара к тенге (USD/KZT) может вырасти до 553,6 тенге за доллар, что означает ослабление национальной валюты на 5,9% по сравнению с текущими уровнями.
Ключевые факторы, которые могут повлиять на курс:
Снижение экспортной выручки от сырьевых товаров на фоне глобальной нестабильности рынков;
Рост импорта, связанный с реализацией крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов;
Сокращение трансфертов из Национального фонда, с 5,3 трлн до 2,8 трлн тенге, что уменьшает поддерживающий эффект на бюджет и рынок валюты.
АФК также прогнозирует замедление экономического роста в Казахстане:
Темпы роста ВВП ожидаются на уровне 4,4%, что ниже показателей 2025 года;
Инфляция сохранится на двузначном уровне второй год подряд;
Кредитный цикл может перейти в фазу сжатия, что ограничит доступность дешёвых займов.
На этом фоне возможности для активного смягчения денежно-кредитной политики будут ограничены.
В 2026 году возможно снижение базовой ставки до 16,5%, однако аналитики предупреждают:
Уменьшение реальной доходности тенговых активов может снизить их привлекательность для инвесторов;
Это усилит курсовые риски, повышая вероятность ослабления тенге;
Баланс между стимулированием экономики и поддержкой национальной валюты будет крайне хрупким.
Ассоциация финансистов Казахстана считает, что национальная валюта вступает в период повышенной волатильности. С одной стороны, стабильность 2025 года дала тенге время «перевести дух», с другой — структурные экономические факторы и внешние риски могут стать сильным тестом для казахстанской валюты в 2026 году.
Жителям страны рекомендуется внимательно следить за курсами валют, оценивать свои инвестиции и быть готовыми к возможным колебаниям тенге.
