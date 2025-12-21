18+
21.12.2025, 08:36

Казахстанцам настоятельно рекомендуют следить за курсом тенге

Новости Казахстана 0 17 813

Эксперты предупреждают, что стабильность национальной валюты в ближайшем году может оказаться под угрозой, а доллар будет всё сильнее «поджимать» тенге. Подробный прогноз подготовила Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: qazaly.kz
Фото: qazaly.kz

2025 год: поддержка тенге в условиях турбулентности

После резкого ослабления на 15,5% в 2024 году тенге в 2025 году демонстрировал относительную устойчивость. Эксперты связывают это с несколькими ключевыми факторами:

  • Рекордно высокая базовая ставка, которая обеспечивала привлекательность тенговых активов;

  • Рост предложения иностранной валюты со стороны Национального банка, поддерживающий ликвидность на рынке;

  • Регулярные продажи валюты квазигосударственным сектором, которые стабилизировали курс;

  • Приток средств нерезидентов в государственные ценные бумаги, укрепляющий национальную валюту.

Эти меры позволили замедлить падение тенге и сохранить доверие инвесторов и населения.

2026 год: риски ослабления тенге усиливаются

Однако аналитики АФК предупреждают, что в 2026 году давление на тенге усилится. По прогнозу, курс доллара к тенге (USD/KZT) может вырасти до 553,6 тенге за доллар, что означает ослабление национальной валюты на 5,9% по сравнению с текущими уровнями.

Ключевые факторы, которые могут повлиять на курс:

  • Снижение экспортной выручки от сырьевых товаров на фоне глобальной нестабильности рынков;

  • Рост импорта, связанный с реализацией крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов;

  • Сокращение трансфертов из Национального фонда, с 5,3 трлн до 2,8 трлн тенге, что уменьшает поддерживающий эффект на бюджет и рынок валюты.

Экономика замедляется, инфляция сохраняется

АФК также прогнозирует замедление экономического роста в Казахстане:

  • Темпы роста ВВП ожидаются на уровне 4,4%, что ниже показателей 2025 года;

  • Инфляция сохранится на двузначном уровне второй год подряд;

  • Кредитный цикл может перейти в фазу сжатия, что ограничит доступность дешёвых займов.

На этом фоне возможности для активного смягчения денежно-кредитной политики будут ограничены.

Денежно-кредитная политика и её влияние на тенге

В 2026 году возможно снижение базовой ставки до 16,5%, однако аналитики предупреждают:

  • Уменьшение реальной доходности тенговых активов может снизить их привлекательность для инвесторов;

  • Это усилит курсовые риски, повышая вероятность ослабления тенге;

  • Баланс между стимулированием экономики и поддержкой национальной валюты будет крайне хрупким.

Вывод экспертов

Ассоциация финансистов Казахстана считает, что национальная валюта вступает в период повышенной волатильности. С одной стороны, стабильность 2025 года дала тенге время «перевести дух», с другой — структурные экономические факторы и внешние риски могут стать сильным тестом для казахстанской валюты в 2026 году.

Жителям страны рекомендуется внимательно следить за курсами валют, оценивать свои инвестиции и быть готовыми к возможным колебаниям тенге.

