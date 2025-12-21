18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.66
606.49
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.12.2025, 10:04

Байконур снова в центре внимания: Казахстан и Россия готовят космический прорыв

Новости Казахстана 0 6 168

Российская сторона официально утвердила состав своих представителей в совместной с Казахстаном комиссии, которая будет отвечать за лётные испытания ракеты «Союз-5» и космического комплекса «Байтерек». Об этом сообщила корпорация «Роскосмос», передает Lada.kz. 

© Photo : Пресс-служба корпорации "Роскосмос"
© Photo : Пресс-служба корпорации "Роскосмос"

Межгосударственное сотрудничество выходит на новый уровень

27 экспертов от России: кто они

В российско-казахстанскую межгосударственную комиссию вошли 27 высокопоставленных специалистов. Среди них:

  • заместители главы Роскосмоса — Дмитрий Баранов, Александр Лопатин и Сергей Савельев;

  • заместитель генерального директора РКЦ «Прогресс» Равиль Ахметов;

  • советник генерального директора корпорации «Энергия» Леонид Баранов.

Эти эксперты будут координировать все аспекты совместного проекта, включая испытания ракеты и эксплуатацию космодрома Байконур.

Соглашение, подписанное на высшем уровне

Соглашение о создании Межправкомиссии было подписано в ноябре 2025 года главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым и казахстанским министром индустриально-инновационного развития Жасланом Мадиевым. На церемонии присутствовали президенты Казахстана Токаев и России Путин, что подчёркивает стратегическую важность проекта для обеих стран.

О ракете «Союз-5» и проекте «Байтерек»

Ракета «Союз-5» создаётся специально для совместного с Казахстаном проекта «Байтерек». Она предназначена для запуска автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты. В некоторых случаях будут использоваться дополнительные разгонные блоки для точного выведения спутников.

По словам Дмитрия Баканова, казахстанская сторона несёт ответственность за строительство стартового стола, тогда как Россия — за непосредственные пуски ракеты «Союз-5».

Проект с историей и амбициями

Проект «Байтерек» ведёт свою историю с 2004 года и реализуется на базе Байконура. Планируется, что после испытательных запусков в 2025 году начнётся полноценная эксплуатация комплекса уже к 2028 году. Этот проект призван укрепить позиции обеих стран в сфере космических технологий и открыть новые возможности для коммерческих запусков и научных исследований.

Что дальше

После формирования межправкомиссии обе страны смогут начать активную фазу подготовки к пускам. Основное внимание будет уделено безопасному выведению космических аппаратов на орбиту, отработке технических процедур и координации работы специалистов двух стран.

18
9
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь