Байконур снова в центре внимания: Казахстан и Россия готовят космический прорыв

Российская сторона официально утвердила состав своих представителей в совместной с Казахстаном комиссии, которая будет отвечать за лётные испытания ракеты «Союз-5» и космического комплекса «Байтерек». Об этом сообщила корпорация «Роскосмос», передает Lada.kz.

© Photo : Пресс-служба корпорации "Роскосмос"

Межгосударственное сотрудничество выходит на новый уровень

27 экспертов от России: кто они

В российско-казахстанскую межгосударственную комиссию вошли 27 высокопоставленных специалистов. Среди них:

заместители главы Роскосмоса — Дмитрий Баранов, Александр Лопатин и Сергей Савельев;

заместитель генерального директора РКЦ «Прогресс» Равиль Ахметов;

советник генерального директора корпорации «Энергия» Леонид Баранов.

Эти эксперты будут координировать все аспекты совместного проекта, включая испытания ракеты и эксплуатацию космодрома Байконур.

Соглашение, подписанное на высшем уровне

Соглашение о создании Межправкомиссии было подписано в ноябре 2025 года главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым и казахстанским министром индустриально-инновационного развития Жасланом Мадиевым. На церемонии присутствовали президенты Казахстана Токаев и России Путин, что подчёркивает стратегическую важность проекта для обеих стран.

О ракете «Союз-5» и проекте «Байтерек»

Ракета «Союз-5» создаётся специально для совместного с Казахстаном проекта «Байтерек». Она предназначена для запуска автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты. В некоторых случаях будут использоваться дополнительные разгонные блоки для точного выведения спутников.

По словам Дмитрия Баканова, казахстанская сторона несёт ответственность за строительство стартового стола, тогда как Россия — за непосредственные пуски ракеты «Союз-5».

Проект с историей и амбициями

Проект «Байтерек» ведёт свою историю с 2004 года и реализуется на базе Байконура. Планируется, что после испытательных запусков в 2025 году начнётся полноценная эксплуатация комплекса уже к 2028 году. Этот проект призван укрепить позиции обеих стран в сфере космических технологий и открыть новые возможности для коммерческих запусков и научных исследований.

Что дальше

После формирования межправкомиссии обе страны смогут начать активную фазу подготовки к пускам. Основное внимание будет уделено безопасному выведению космических аппаратов на орбиту, отработке технических процедур и координации работы специалистов двух стран.