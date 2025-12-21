18+
21.12.2025, 10:23

Казахстанец должен 20 миллионов тенге за автомобиль, которого никогда не видел

Новости Казахстана 0 1 256

Житель Павлодара Роман Куликов оказался втянутым в запутанную схему продажи автомобилей, угнанных за границей. Он рассказывает, что четыре года назад согласился оформить на себя покупку автомобиля по просьбе знакомого, но сам машину никогда не видел. Поддержанный автомобиль прошел через автосалон, а впоследствии оказался куплен последним покупателем. Спустя годы выяснилось, что этот Hyundai числится в угоне в России, сообщает Lada.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Таинственная покупка, которая обернулась долгом

"Этот автомобиль был угнан в Санкт-Петербурге. Каким-то образом бездомный человек оформил его на себя в Омске, купил у несуществующего лица. Машину пригнали сюда, здесь другой бездомный оплатил утильсбор, и автомобиль оформили на меня. Похоже, что это целая рабочая схема по продаже угнанных машин", — рассказал Роман.

Суд и коллекторы: долг растет

После того как автосалон вернул деньги своему покупателю, в суд был подан иск к Роману Куликову с требованием возмещения ущерба в размере 11,5 млн тенге. По словам его супруги Елены Сагадатовой, теперь на семью лег непосильный долг в 20 млн тенге:

"Дом, который нам подарили родители, находится под арестом. Нам звонят коллекторы. Похоже, кто-то заинтересован, чтобы это дело не продвигалось, ведь потерпевших много, а из нас сделали крайних", — говорит Елена.

Роман никогда не видел договор купли-продажи — его подпись, как показала экспертиза, была подделана.

Уголовное дело и расследование

Полиция начала расследование по факту подделки документов, однако уголовного дела по мошенничеству пока не зарегистрировано. И.о. начальника Северного отдела полиции Азамат Бисенов отметил:

"В настоящее время проводим досудебное расследование в рамках подделки документов. По факту мошенничества уголовное дело не возбуждено".

Тем временем все судебные решения против Романа вступили в законную силу, а после передачи дела коллектору сумма долга почти удвоилась.

Адвокаты видят организованную схему

Адвокат Романа Гульмира Кажиева считает, что речь идет о работе целой организованной группы:

"Как автомобиль прошел границу с РФ и был снят с учета, если он был угнан там? Это явно действия мошенников, и я не побоюсь так назвать", — подчеркнула она.

Это не первый случай

Телеканал "Первый канал Евразия" отмечает, что случаи продажи похищенных автомобилей через автосалоны в Павлодаре уже фиксировались. Несколько лет назад известный дилер также был обвинен в продаже краденой машины, но спор был урегулирован миром, а деньги возвращены покупателю.

Роман утверждает, что в Павлодаре как минимум 10 человек стали невольными участниками аналогичных схем, став жертвами мошенников и бюрократических ловушек.

