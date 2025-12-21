Необычный «товар»: двое актюбинцев торговали ураном

В Казахстане завершилось расследование громкого уголовного дела, связанного с незаконным оборотом радиоактивных материалов. Двое жителей Актобе и их сообщник из Шымкента были осуждены за попытку продажи обедненного урана. Сделка проходила под контролем Комитета национальной безопасности и закончилась спецоперацией, задержаниями и реальными сроками, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Диапозон".

Уран. Иллюстративное фото: создано "Диапазоном" при помощи ИИ

Как уран оказался в руках преступников

Согласно материалам уголовного дела, история началась за пределами Казахстана. Гражданин Узбекистана незаконно приобрел почти килограмм обедненного урана — вес радиоактивного вещества составил 958,7 грамма. Осознавая опасность и нелегальный характер находки, мужчина решил не хранить ее у себя и начал искать возможность продать опасный «товар».

Он сообщил о наличии урана своему знакомому по имени Рудольф, проживающему в Шымкенте. Тот, в свою очередь, понял, что вещество может заинтересовать потенциальных покупателей, и решил подключить к делу своих знакомых из Актобе.

Актобе подключается к поиску покупателей

Рудольф рассказал о радиоактивном веществе двум жителям Актобе — Кунысбаю и Еркину. Именно им была отведена роль посредников: мужчины должны были найти покупателей и организовать продажу урана.

В сентябре обедненный уран был передан Рудольфу, а затем — актюбинцам. Радиоактивное вещество перевезли из Шымкента в Актобе в багажнике автомобиля Chevrolet Tracker, не соблюдая никаких мер безопасности и, по сути, подвергая риску окружающих.

Операция КНБ и подставной покупатель

Информация о незаконной сделке дошла до Комитета национальной безопасности. Спецслужба оперативно взяла ситуацию под контроль и приняла решение провести спецоперацию.

Для этого был задействован подставной покупатель, которого снабдили муляжом денежных средств на сумму 500 тысяч 300 долларов США. Встречи с «продавцами» проходили в уединенном месте — в лесополосе за пределами города, что лишь усиливало подозрения и подтверждало криминальный характер сделки.

Задержание и экспертиза опасного вещества

В момент завершения сделки сотрудники КНБ задержали всех участников преступной схемы — жителя Шымкента и двух актюбинцев. Изъятое вещество было направлено на экспертизу.

Результаты исследований подтвердили худшие опасения: объект действительно был изготовлен из радиоактивного вещества и представлял собой обедненный уран. Его оборот строго запрещен законом и представляет потенциальную угрозу для жизни и здоровья людей.

Признание вины и приговор суда

Во время судебного разбирательства все трое обвиняемых полностью признали свою вину. Суд учел характер преступления, степень участия каждого фигуранта и их прошлое.

Двое жителей Актобе были приговорены к двум годам лишения свободы за незаконную продажу радиоактивного вещества.

Их сообщник Рудольф из Шымкента получил на полгода больше — суд учел, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, и в его действиях был признан рецидив преступления.

Что будет с ураном

Согласно приговору суда, изъятое радиоактивное вещество подлежит уничтожению в установленном законом порядке. Таким образом, опасный уран не попадет в незаконный оборот и не будет представлять угрозу для общества.

Опасный сигнал для всех

Это дело стало очередным напоминанием о том, что попытки незаконного оборота радиоактивных материалов находятся под особым контролем спецслужб. Любые подобные схемы, даже если они кажутся участникам «быстрым заработком», неизбежно заканчиваются уголовной ответственностью и реальными сроками заключения.