21.12.2025, 13:12

Ушел из жизни легендарный актер и режиссер Асанали Ашимов

Новости Казахстана 0 1 190

Казахстанский театральный и киноактер, Народный артист СССР и Герой Труда Казахстана Асанали Ашимов скончался 21 декабря 2025 года на 89-м году жизни. Информацию подтвердили в пресс-службе Драмтеатра имени Мухтара Ауэзова, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Асанали Ашимов
Асанали Ашимов

Причины смерти не раскрываются

Пресс-служба театра не уточнила, что стало причиной смерти известного актера, режиссера, сценариста и педагога. Своей творческой деятельностью Ашимов оставил неизгладимый след в культуре Казахстана.

Ранние годы и образование

Асанали Ашимов родился 8 мая 1937 года в Жамбылской области. Он окончил театральный институт и посвятил жизнь сцене и кино, начав карьеру в Казахском драматическом театре имени Мухтара Ауэзова.

Дебют и первые успехи

Первый опыт в кино Ашимов получил еще в студенческие годы, сыграв роль Кенжетая в фильме «Ботагоз» (1958) по повести Сабита Муканова. Его партнершей была дебютантка Гульфайрус Исмаилова, которая позже стала известным театральным художником.

После нескольких эпизодических ролей актер по-настоящему заявил о себе в роли коварного Бекежана в кинодраме по казахскому эпосу «Кыз-Жибек» (1970, реж. Султан-Ахмет Ходжиков).

Прорывная роль в кино

Настоящий успех пришел к Асанали Ашимову с главной ролью в фильме Шакена Айманова «Конец атамана» по сценарию Андрея Михалкова-Кончаловского. Картина имела огромный зрительский успех: только в 1972 году ее посмотрели около 30 миллионов человек.

Этот фильм положил начало целой тетралогии о чекисте Чадьярове, персонаже, который стал визитной карточкой актера.

Наследие и признание

За годы карьеры Асанали Ашимов снялся во множестве знаковых фильмов, включая «Транссибирский экспресс», и внес огромный вклад в развитие казахстанского театра и кино. В 2017 году ему присвоили звание Героя Труда Казахстана, отметив выдающийся вклад в культуру страны.

0
2
1
Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Будем его помнить
21.12.2025, 16:09
