21.12.2025, 14:32

Казахстанец судится с полицией после странного техосмотра

Новости Казахстана 0 804

Житель Казахстана столкнулся с неожиданной ситуацией при прохождении обязательного технического осмотра своего автомобиля. Мужчина обнаружил, что в официальной базе данных на его имя записан чужой автомобиль, совершенно отличающийся по марке, году выпуска и VIN-коду, сообщает Lada.kz. 

Фото: carsweek.ru
Фото: carsweek.ru

Неожиданная проблема во время техосмотра

По информации официального аккаунта судов Астаны в Facebook, казахстанец подал иск против Департамента полиции Карагандинской области и Министерства внутренних дел РК, требуя исправления ошибок в регистрационных сведениях транспортного средства.

Несоответствие данных: автомобиль "S" и автомобиль "C"

Судебное разбирательство показало, что согласно действующему свидетельству, на истца зарегистрирован автомобиль марки "S" 2012 года выпуска.

Однако во время техосмотра 8 сентября 2024 года мужчина обнаружил, что в регистрационной базе числится автомобиль марки "C" 2011 года выпуска, с совершенно другим VIN-кодом и техническими характеристиками.

Оказалось, что внесение этих недостоверных данных произошло по вине бывшего сотрудника полиции, который ранее занимал должность начальника процессингового центра УАП ДП Карагандинской области.

Ответственность должностного лица

По приговору суда Караганды от 18 июля 2023 года, бывший сотрудник полиции признан виновным в уголовном правонарушении, предусмотренном ст. 371 ч.2 УК РК, за внесение недостоверных данных в регистрационную систему без законных оснований.

Суд установил, что истец и его представитель не обращались с заявлением о регистрации автомобиля марки "C", и все изменения были произведены в отсутствие полномочий и с нарушением законодательства.

Решение суда: частичное удовлетворение и восстановление данных

В ходе разбирательства суд удовлетворил требование истца к Департаменту полиции Карагандинской области о восстановлении корректных сведений по автомобилю "S" и удалении данных о "C".

При этом в отношении Министерства внутренних дел РК иск был отклонен, поскольку запрашиваемые действия не входят в компетенцию данного ведомства.

Таким образом, иск был удовлетворен частично, а судебный акт пока не вступил в законную силу.

Вывод

Случай казахстанца демонстрирует, как ошибки в регистрационных базах и неправомерные действия отдельных сотрудников могут привести к серьезным неудобствам для автовладельцев. Судебная практика в подобных случаях показывает, что даже государственные структуры обязаны корректировать ошибки и восстанавливать права граждан.

