С 25 декабря звонки и интернет для казахстанцев станут дороже: подробности для абонентов

С конца декабря абоненты Altel и Tele2 столкнутся с изменениями в стоимости услуг. Эксперты предупреждают: рост цен затронет «Ежедневный пакет», который автоматически подключается, если на балансе недостаточно средств для списания основной абонентской платы, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Причины повышения цен

Операторы объясняют повышение вынужденной мерой, связанной с ростом затрат на развитие и модернизацию сетей, их обслуживание, а также изменениями в налоговом законодательстве.

Рост цен позволит компаниям поддерживать качество связи, расширять покрытие, проводить ремонт и оптимизацию оборудования, а также учитывать новые налоговые обязательства.

Сколько теперь будет стоить «Ежедневный пакет»

Для абонентов тарифного плана Promo Smart стоимость услуги вырастет с 300 до 390 тенге.

Пользователи тарифов Super SMART Pro и Expert Pro будут платить за «Ежедневный пакет» 390 тенге вместо прежних 350 тенге.

Для абонентов более премиальных тарифов — SMART edition + и EXPERT PLUS — цена поднимется с 400 до 450 тенге.

Повышение коснется как действующих, так и архивных тарифов, поэтому почти все абоненты, пользующиеся ежедневным подключением, почувствуют разницу.

Как избежать лишних списаний

«Ежедневный пакет» необходим для того, чтобы абонент оставался на связи, если вовремя не пополнил баланс. Однако, если вы хотите сэкономить и не переплачивать, услугу можно отключить.

Для отключения достаточно набрать команду: *258*1# . После этого «Ежедневный пакет» больше не будет автоматически подключаться при недостатке средств.

Итог для абонентов

С 25 декабря рост цен на «Ежедневный пакет» станет реальностью для большинства пользователей Altel и Tele2. Эксперты советуют внимательно следить за балансом и при необходимости отключать услугу, чтобы контролировать свои расходы и не платить лишнее.