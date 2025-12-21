18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.66
606.49
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.12.2025, 16:40

С 25 декабря звонки и интернет для казахстанцев станут дороже: подробности для абонентов

Новости Казахстана 0 4 702

С конца декабря абоненты Altel и Tele2 столкнутся с изменениями в стоимости услуг. Эксперты предупреждают: рост цен затронет «Ежедневный пакет», который автоматически подключается, если на балансе недостаточно средств для списания основной абонентской платы, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: mazyr.by
Фото: mazyr.by

Причины повышения цен

Операторы объясняют повышение вынужденной мерой, связанной с ростом затрат на развитие и модернизацию сетей, их обслуживание, а также изменениями в налоговом законодательстве.

Рост цен позволит компаниям поддерживать качество связи, расширять покрытие, проводить ремонт и оптимизацию оборудования, а также учитывать новые налоговые обязательства.

Сколько теперь будет стоить «Ежедневный пакет»

Для абонентов тарифного плана Promo Smart стоимость услуги вырастет с 300 до 390 тенге.

Пользователи тарифов Super SMART Pro и Expert Pro будут платить за «Ежедневный пакет» 390 тенге вместо прежних 350 тенге.

Для абонентов более премиальных тарифов — SMART edition + и EXPERT PLUS — цена поднимется с 400 до 450 тенге.

Повышение коснется как действующих, так и архивных тарифов, поэтому почти все абоненты, пользующиеся ежедневным подключением, почувствуют разницу.

Как избежать лишних списаний

«Ежедневный пакет» необходим для того, чтобы абонент оставался на связи, если вовремя не пополнил баланс. Однако, если вы хотите сэкономить и не переплачивать, услугу можно отключить.

Для отключения достаточно набрать команду: *258*1#. После этого «Ежедневный пакет» больше не будет автоматически подключаться при недостатке средств.

Итог для абонентов

С 25 декабря рост цен на «Ежедневный пакет» станет реальностью для большинства пользователей Altel и Tele2. Эксперты советуют внимательно следить за балансом и при необходимости отключать услугу, чтобы контролировать свои расходы и не платить лишнее.

0
35
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь