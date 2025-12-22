Казахстанцы стали массово отказываться от новогодних корпоративов

В преддверии новогодних праздников многие компании Казахстана начали пересматривать свои планы на корпоративные мероприятия. Причина проста — стоимость «вечеринки для сотрудников» в этом году порой достигает 50 тысяч тенге за человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал.
Рост цен вызывает серьезное недовольство как среди работодателей, так и среди организаторов праздников. Некоторые фирмы вовсе решили отказаться от традиционного корпоративного вечера, а те, кто все же не готов расставаться с праздником, пытаются сократить траты.
Традиционно корпоратив включает в себя:
горячие блюда и салаты,
напитки (алкоголь и безалкогольные),
ведущего и диджея,
фото- и видеосъемку,
шоу-программу или развлекательный блок.
Цены варьируются в зависимости от региона и дня недели. Например, рестораторы отмечают:
будние дни — от 23 тысяч тенге,
выходные — от 25 тысяч тенге.
«Все дорожает, особенно по кухне и закупке продуктов, поэтому стоимость меню растет», — говорят представители ресторанов.
Наиболее высокие расценки наблюдаются в Алматы, где стандартный корпоратив стоит от 30 до 50 тысяч тенге, а премиальные варианты могут превышать 100 тысяч. В Астане цены колеблются от 20 до 70 тысяч.
В большинстве регионов Казахстана стоимость удерживается в пределах 20–40 тысяч тенге, а самые доступные варианты нашли в Семее и Актобе, где корпоратив можно устроить всего за 10 тысяч с человека.
Экономисты уверяют, что рост цен на корпоративы не связан напрямую с инфляцией. Как пояснил финансист Расул Рысмамбетов, дело в повышенном спросе:
«Все хотят провести праздник в декабре, поэтому начинается конкуренция за ведущих, шеф-поваров и рестораны».
Таким образом, сезонный рост цен диктуется исключительно желанием компаний организовать яркий праздник для сотрудников в праздничный период.
Компании часто ищут компромисс, чтобы сэкономить, но при этом не терять качества. Например, ради экономии могут отказаться от:
интерактивных программ,
танцевальных шоу,
дополнительных артистов.
Однако алкоголь и сильный ведущий остаются неизменными статьями расходов. Как отметил шоумен Алмас Калемов:
«Клиенты часто выбирают среднестатистический ресторан, но берут сильного ведущего. От программы могут отказаться, но ведущий — это обязательный элемент».
Эксперты прогнозируют, что уже в следующем году цены на корпоративы вырастут как минимум на 10%, что сделает праздники для сотрудников еще более затратными.
Таким образом, работодателям предстоит искать новые способы сохранить праздничное настроение коллектива, не разоряя при этом бюджет компании.
