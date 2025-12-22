Казахстанцы стали массово отказываться от новогодних корпоративов

В преддверии новогодних праздников многие компании Казахстана начали пересматривать свои планы на корпоративные мероприятия. Причина проста — стоимость «вечеринки для сотрудников» в этом году порой достигает 50 тысяч тенге за человека , сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал .

Фото: rusnord.ru

Рост цен вызывает серьезное недовольство как среди работодателей, так и среди организаторов праздников. Некоторые фирмы вовсе решили отказаться от традиционного корпоративного вечера, а те, кто все же не готов расставаться с праздником, пытаются сократить траты.

Что входит в стандартный пакет корпоративов

Традиционно корпоратив включает в себя:

горячие блюда и салаты,

напитки (алкоголь и безалкогольные),

ведущего и диджея,

фото- и видеосъемку,

шоу-программу или развлекательный блок.

Цены варьируются в зависимости от региона и дня недели. Например, рестораторы отмечают:

будние дни — от 23 тысяч тенге ,

выходные — от 25 тысяч тенге.

«Все дорожает, особенно по кухне и закупке продуктов, поэтому стоимость меню растет», — говорят представители ресторанов.

Рекордные суммы: кто платит больше всего

Наиболее высокие расценки наблюдаются в Алматы, где стандартный корпоратив стоит от 30 до 50 тысяч тенге, а премиальные варианты могут превышать 100 тысяч. В Астане цены колеблются от 20 до 70 тысяч.

В большинстве регионов Казахстана стоимость удерживается в пределах 20–40 тысяч тенге, а самые доступные варианты нашли в Семее и Актобе, где корпоратив можно устроить всего за 10 тысяч с человека.

Причины дороговизны: спрос важнее инфляции

Экономисты уверяют, что рост цен на корпоративы не связан напрямую с инфляцией. Как пояснил финансист Расул Рысмамбетов, дело в повышенном спросе:

«Все хотят провести праздник в декабре, поэтому начинается конкуренция за ведущих, шеф-поваров и рестораны».

Таким образом, сезонный рост цен диктуется исключительно желанием компаний организовать яркий праздник для сотрудников в праздничный период.

На чем экономят, а на чем — нет

Компании часто ищут компромисс, чтобы сэкономить, но при этом не терять качества. Например, ради экономии могут отказаться от:

интерактивных программ,

танцевальных шоу,

дополнительных артистов.

Однако алкоголь и сильный ведущий остаются неизменными статьями расходов. Как отметил шоумен Алмас Калемов:

«Клиенты часто выбирают среднестатистический ресторан, но берут сильного ведущего. От программы могут отказаться, но ведущий — это обязательный элемент».

Прогноз на 2026 год: корпоративы подорожают

Эксперты прогнозируют, что уже в следующем году цены на корпоративы вырастут как минимум на 10%, что сделает праздники для сотрудников еще более затратными.

Таким образом, работодателям предстоит искать новые способы сохранить праздничное настроение коллектива, не разоряя при этом бюджет компании.