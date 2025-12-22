Ночные толчки: жители Алматы почувствовали землетрясение

В ночь на 22 декабря жители Алматы ощутили подземные толчки. Землетрясение произошло в тёмное время суток и, несмотря на относительно невысокую интенсивность, вызвало обеспокоенность у горожан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

Где и когда произошло землетрясение

По информации Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ, подземные толчки были зафиксированы 22 декабря в 02:16 по времени Астаны. Эпицентр землетрясения находился за пределами Казахстана — на территории Китая.

Сейсмологи уточнили, что магнитуда землетрясения составила 5,0, что относится к категории ощутимых, но не разрушительных землетрясений.

Как землетрясение ощущалось в Алматы

Несмотря на то что эпицентр находился за границей, колебания земной поверхности были зафиксированы и в Алматы.

По данным специалистов, интенсивность толчков в городе составила около 2 баллов.

Такие колебания, как правило:

ощущаются в ночное время, особенно на верхних этажах зданий;

не приводят к разрушениям;

могут восприниматься как лёгкое покачивание или вибрация.

Подробности об эпицентре: данные Кыргызстана

Дополнительную информацию предоставил Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана. Согласно их данным, очаг землетрясения располагался:

на территории Китая;

в районе горного хребта Как Шаал-Тоо ;

примерно в 33 километрах к юго-востоку от села Бедель.

В районе эпицентра интенсивность землетрясения достигала 3,5 балла, что подтверждает, что основной удар пришёлся на малонаселённые горные районы.

Землетрясения в регионе: не первый случай за декабрь

Сейсмологи напоминают, что в декабре в регионе уже фиксировались подземные толчки.

Землетрясение 6 декабря

6 декабря казахстанские специалисты зарегистрировали землетрясение, которое:

ощущалось в Таразе и Шымкенте ;

имело расчётную интенсивность около 2 баллов ;

также не привело к разрушениям.

Мощные толчки 4 декабря в Китае

Ранее, 4 декабря, в южной части Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая произошло более сильное землетрясение магнитудой 6,1. Его последствия ощущались сразу в нескольких регионах Казахстана:

в Алматы;

в Алматинской области;

в Жамбылской области;

в области Жетысу.

Тогда подземные толчки были значительно заметнее и вызвали повышенное внимание со стороны экстренных служб и населения.

Ситуация под контролем

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Сейсмологи продолжают мониторинг ситуации и подчёркивают, что подобные землетрясения являются характерными для сейсмоактивных зон Центральной Азии.

Специалисты рекомендуют сохранять спокойствие и напоминать основные правила поведения при землетрясениях, особенно в ночное время.