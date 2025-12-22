18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.66
606.49
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.12.2025, 07:45

Ночные толчки: жители Алматы почувствовали землетрясение

Новости Казахстана 0 1 284

В ночь на 22 декабря жители Алматы ощутили подземные толчки. Землетрясение произошло в тёмное время суток и, несмотря на относительно невысокую интенсивность, вызвало обеспокоенность у горожан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Где и когда произошло землетрясение

По информации Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ, подземные толчки были зафиксированы 22 декабря в 02:16 по времени Астаны. Эпицентр землетрясения находился за пределами Казахстана — на территории Китая.

Сейсмологи уточнили, что магнитуда землетрясения составила 5,0, что относится к категории ощутимых, но не разрушительных землетрясений.

Как землетрясение ощущалось в Алматы

Несмотря на то что эпицентр находился за границей, колебания земной поверхности были зафиксированы и в Алматы.
По данным специалистов, интенсивность толчков в городе составила около 2 баллов.

Такие колебания, как правило:

  • ощущаются в ночное время, особенно на верхних этажах зданий;

  • не приводят к разрушениям;

  • могут восприниматься как лёгкое покачивание или вибрация.

Подробности об эпицентре: данные Кыргызстана

Дополнительную информацию предоставил Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана. Согласно их данным, очаг землетрясения располагался:

  • на территории Китая;

  • в районе горного хребта Как Шаал-Тоо;

  • примерно в 33 километрах к юго-востоку от села Бедель.

В районе эпицентра интенсивность землетрясения достигала 3,5 балла, что подтверждает, что основной удар пришёлся на малонаселённые горные районы.

Землетрясения в регионе: не первый случай за декабрь

Сейсмологи напоминают, что в декабре в регионе уже фиксировались подземные толчки.

Землетрясение 6 декабря

6 декабря казахстанские специалисты зарегистрировали землетрясение, которое:

  • ощущалось в Таразе и Шымкенте;

  • имело расчётную интенсивность около 2 баллов;

  • также не привело к разрушениям.

Мощные толчки 4 декабря в Китае

Ранее, 4 декабря, в южной части Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая произошло более сильное землетрясение магнитудой 6,1. Его последствия ощущались сразу в нескольких регионах Казахстана:

  • в Алматы;

  • в Алматинской области;

  • в Жамбылской области;

  • в области Жетысу.

Тогда подземные толчки были значительно заметнее и вызвали повышенное внимание со стороны экстренных служб и населения.

Ситуация под контролем

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Сейсмологи продолжают мониторинг ситуации и подчёркивают, что подобные землетрясения являются характерными для сейсмоактивных зон Центральной Азии.

Специалисты рекомендуют сохранять спокойствие и напоминать основные правила поведения при землетрясениях, особенно в ночное время.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь