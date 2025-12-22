Ночные толчки: жители Алматы почувствовали землетрясение

В ночь на 22 декабря жители Алматы ощутили подземные толчки. Землетрясение произошло в тёмное время суток и, несмотря на относительно невысокую интенсивность, вызвало обеспокоенность у горожан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По информации Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ, подземные толчки были зафиксированы 22 декабря в 02:16 по времени Астаны. Эпицентр землетрясения находился за пределами Казахстана — на территории Китая.
Сейсмологи уточнили, что магнитуда землетрясения составила 5,0, что относится к категории ощутимых, но не разрушительных землетрясений.
Несмотря на то что эпицентр находился за границей, колебания земной поверхности были зафиксированы и в Алматы.
По данным специалистов, интенсивность толчков в городе составила около 2 баллов.
Такие колебания, как правило:
ощущаются в ночное время, особенно на верхних этажах зданий;
не приводят к разрушениям;
могут восприниматься как лёгкое покачивание или вибрация.
Дополнительную информацию предоставил Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана. Согласно их данным, очаг землетрясения располагался:
на территории Китая;
в районе горного хребта Как Шаал-Тоо;
примерно в 33 километрах к юго-востоку от села Бедель.
В районе эпицентра интенсивность землетрясения достигала 3,5 балла, что подтверждает, что основной удар пришёлся на малонаселённые горные районы.
Сейсмологи напоминают, что в декабре в регионе уже фиксировались подземные толчки.
6 декабря казахстанские специалисты зарегистрировали землетрясение, которое:
ощущалось в Таразе и Шымкенте;
имело расчётную интенсивность около 2 баллов;
также не привело к разрушениям.
Ранее, 4 декабря, в южной части Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая произошло более сильное землетрясение магнитудой 6,1. Его последствия ощущались сразу в нескольких регионах Казахстана:
в Алматы;
в Алматинской области;
в Жамбылской области;
в области Жетысу.
Тогда подземные толчки были значительно заметнее и вызвали повышенное внимание со стороны экстренных служб и населения.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Сейсмологи продолжают мониторинг ситуации и подчёркивают, что подобные землетрясения являются характерными для сейсмоактивных зон Центральной Азии.
Специалисты рекомендуют сохранять спокойствие и напоминать основные правила поведения при землетрясениях, особенно в ночное время.
