22.12.2025, 08:24

22 декабря в Казахстане отмечают День энергетика

Новости Казахстана 0 919

В 2025 году День энергетика РК официально закреплен за датой 22 декабря. Ранее праздник отмечался в третье воскресенье декабря, но решение правительства и поддержка профильного министерства позволили установить фиксированную дату, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Коллаж: Pixabay; Kazinform; DALL-E
Коллаж: Pixabay; Kazinform; DALL-E

День энергетика: признание заслуг специалистов

Выбор именно 22 декабря не случаен: в этот день в 1920 году был принят исторический план ГОЭЛРО, положивший начало развитию энергетической отрасли в регионе. Теперь праздник приобрел государственный статус и стал символом признания труда тысяч специалистов, обеспечивающих свет и тепло в домах миллионов казахстанцев.

Рекорды и достижения 2025 года

По итогам 2025 года национальная энергосистема Казахстана показала рекордные результаты: всего было выработано 118 млрд кВт·ч. Эти показатели отражают модернизацию инфраструктуры и устойчивое развитие отрасли, а также свидетельствуют о росте спроса на электроэнергию в стране.

День архивиста: молодая традиция с историческими корнями

Еще одним значимым праздником 22 декабря является День архивиста РК, который появился в календаре праздников Казахстана в 2020 году. Дата выбрана не случайно: именно 22 декабря 1998 года был принят закон о Национальном архивном фонде.

С момента обретения независимости Казахстан активно развивает архивную систему. Сегодня в стране функционирует более 200 государственных архивов, включая:

  • Архив президента РК

  • Национальный архив Республики Казахстан

  • Три центральных республиканских государственных архива

  • Областные, городские и районные архивы

Помимо казахстанского праздника, существует Международный день архивов, который отмечается 9 июня в честь создания Международного совета архивов (MCA) в 1948 году по решению ЮНЕСКО.

День рождения электрической елочной гирлянды: светлая традиция

22 декабря считается днем рождения электрической елочной гирлянды. В 1882 году Эдвард Джонсон, помощник Томаса Эдисона, соединил разноцветные лампочки проводами и украсил ими рождественскую елку у себя дома. С этого момента традиция распространилась по всему миру.

Электрические гирлянды сегодня используются не только для украшения елок, но и для создания световых эффектов на мероприятиях, в домах и офисах. Современные гирлянды различаются по:

  • Цветам и формам лампочек

  • Режимам работы (мигающий или постоянный свет)

  • Размеру и длине проводки

В США существует негласное соревнование на лучшее рождественское украшение дома. В вечернее время создаются настоящие светопредставления, на которые расходуются тысячи лампочек, километры проводов и миллионы долларов. Эти усилия создают атмосферу праздника и уюта, превращая дома в настоящие праздничные арт-объекты.

Итог

22 декабря объединяет сразу несколько праздников и памятных дат: профессиональные достижения энергетиков, развитие архивного дела и историческое событие, связанное с рождественской иллюминацией. Этот день становится символом признания труда, истории и праздничной атмосферы, объединяя прошлое, настоящее и культурные традиции.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
С днём Энергетика!!
22.12.2025, 08:01
