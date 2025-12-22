С 2026 года казахстанцы будут получать и менять удостоверения личности бесплатно

В 2026 году граждане Казахстана смогут получать и менять удостоверения личности без уплаты государственной пошлины. Эти изменения направлены на упрощение процедуры получения документов и снижение финансовой нагрузки на население, сообщает Lada.kz со ссылкой на Министерство внутренних дел .

Бесплатная первичная выдача удостоверений

С 1 января 2026 года все граждане Казахстана смогут оформить своё первое удостоверение личности абсолютно бесплатно.

Ранее при первичной выдаче граждане должны были оплачивать государственную пошлину.

Теперь такая плата отменяется, что делает процесс более доступным для всех категорий населения.

Председатель Комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков отметил:

«Первые удостоверения личности будут бесплатными при первичной выдаче».

Бесплатная замена по истечении срока действия

Помимо первичной выдачи, замена удостоверений личности по истечении срока действия также станет бесплатной.

Это касается случаев, когда документ необходимо обновить по причине истечения срока действия.

Таким образом, граждане смогут своевременно обновлять свои документы без лишних затрат.

Аслан Аталыков добавил:

«При замене удостоверений личности именно по истечении срока они также будут изготавливаться без оплаты государственной пошлины».

Цели и преимущества нововведения

Министерство внутренних дел инициировало эти изменения для нескольких целей:

Упрощение получения документов – гражданам больше не нужно беспокоиться о дополнительных финансовых барьерах. Снижение финансовой нагрузки на население – особенно важно для молодежи и малообеспеченных граждан. Повышение доступности государственных услуг – упрощение процедуры делает процесс получения удостоверений более прозрачным и удобным.

Таким образом, с 2026 года оформление и обновление удостоверений личности станет простым, быстрым и бесплатным процессом для всех граждан Казахстана.