В Казахстане с 2026 года увеличат размеры двух социальных выплат

В 2026 году казахстанцев ждут изменения в социальной поддержке: выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца станут заметно больше, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
С 1 января 2026 года увеличатся две ключевые выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС):
По утрате трудоспособности — поддержка граждан, которые по состоянию здоровья или вследствие травмы не могут работать.
По потере кормильца — выплаты семьям, потерявшим основного источника дохода.
Обе эти выплаты дополняют аналогичные пособия, которые уже предоставляются государством.
Рост составит 10% от уже назначенных выплат, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.
Важно: точного фиксированного размера выплат нет. Каждое пособие рассчитывается индивидуально, исходя из трудового стажа, заработка и других факторов. Поэтому повышение на 10% коснется именно существующих назначений и будет варьироваться у разных получателей.
Подать документы на социальные выплаты можно в онлайн-формате, что упрощает процесс и сокращает очередь в государственных органах.
Для этого необходимо:
Зарегистрироваться на платформе госуслуг.
Заполнить форму с личными данными и информацией о трудовой деятельности.
Подтвердить право на выплату через документы о потере трудоспособности или кормильца.
Защита уязвимых граждан: рост выплат помогает семьям и людям с ограниченной трудоспособностью.
Индивидуальный подход: выплаты зависят от предыдущего заработка и социального стажа, что делает поддержку более справедливой.
Доступность оформления: онлайн-сервис позволяет получать выплаты быстрее и удобнее.
