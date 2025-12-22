18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
22.12.2025, 10:35

В Казахстане с 2026 года увеличат размеры двух социальных выплат

Новости Казахстана

В 2026 году казахстанцев ждут изменения в социальной поддержке: выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца станут заметно больше, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Какие выплаты увеличат

С 1 января 2026 года увеличатся две ключевые выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС):

  • По утрате трудоспособности — поддержка граждан, которые по состоянию здоровья или вследствие травмы не могут работать.

  • По потере кормильца — выплаты семьям, потерявшим основного источника дохода.

Обе эти выплаты дополняют аналогичные пособия, которые уже предоставляются государством.

Насколько вырастут выплаты

Рост составит 10% от уже назначенных выплат, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Важно: точного фиксированного размера выплат нет. Каждое пособие рассчитывается индивидуально, исходя из трудового стажа, заработка и других факторов. Поэтому повышение на 10% коснется именно существующих назначений и будет варьироваться у разных получателей.

Как оформить выплату

Подать документы на социальные выплаты можно в онлайн-формате, что упрощает процесс и сокращает очередь в государственных органах.

Для этого необходимо:

  1. Зарегистрироваться на платформе госуслуг.

  2. Заполнить форму с личными данными и информацией о трудовой деятельности.

  3. Подтвердить право на выплату через документы о потере трудоспособности или кормильца.

Почему это важно

  • Защита уязвимых граждан: рост выплат помогает семьям и людям с ограниченной трудоспособностью.

  • Индивидуальный подход: выплаты зависят от предыдущего заработка и социального стажа, что делает поддержку более справедливой.

  • Доступность оформления: онлайн-сервис позволяет получать выплаты быстрее и удобнее.

