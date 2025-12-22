Пенсия не для всех: кто в Казахстане остался без базовой выплаты от государства

Вопрос права на базовую пенсионную выплату в Казахстане вновь вызвал общественный резонанс. Спор о том, почему отдельные категории пенсионеров лишены этой государственной поддержки, дошёл до Конституционного суда, однако пересмотра действующих правил пока не последовало, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pixabay.com

Обращения в Конституционный суд: что оспаривают пенсионеры

К Конституционному суду поступили обращения от казахстанцев с просьбой проверить на соответствие Конституции подпункты 1) и 2) статьи 205 Социального кодекса. Эти нормы определяют, кто имеет право на базовую пенсионную выплату.

Заявители уточнили, что получают пенсию за выслугу лет, назначенную после 1 января 2016 года. По действующим правилам, эти пенсионеры не включены в список граждан, имеющих право на базовую выплату.

По мнению пенсионеров, такое ограничение нарушает принципы социального государства и их конституционные права, так как часть пожилых людей фактически исключена из системы государственной поддержки.

Позиция Конституционного суда

При рассмотрении обращений суд напомнил, что пункт 1 статьи 28 Конституции гарантирует гражданам минимальный размер пенсии и социальное обеспечение:

по возрасту;

по инвалидности;

при болезни;

при потере кормильца;

а также по иным законным основаниям.

При этом Конституция позволяет законодательное регулирование порядка и размеров пенсионных выплат с обязательным соблюдением минимальных социальных гарантий.

Суд подчеркнул, что эти гарантии могут зависеть от:

экономической ситуации в стране;

средней продолжительности жизни населения;

состояния здоровья граждан;

других объективных факторов.

Конституционный суд также напомнил, что данный вопрос уже рассматривался ранее. В 2023 году было принято нормативное постановление № 8 от 8 апреля, которое сохраняет свою юридическую силу.

В итоге суд отказал в принятии обращений к конституционному производству.

Что такое государственная базовая пенсионная выплата

Государственная базовая пенсия — это ежемесячная выплата из государственного бюджета, предназначенная для обеспечения пенсионерам минимального уровня дохода.

Кто имеет право на базовую пенсию

Базовую выплату получают не все пенсионеры. Право на неё имеют:

граждане, достигшие пенсионного возраста;

лица с трудовым стажем до 1998 года и/или стажем участия в пенсионной системе после 1998 года;

получатели солидарной и/или накопительной пенсии.

Кто остаётся без базовой пенсии

В то же время базовую выплату не получают:

пенсионеры за выслугу лет, назначенную после 1 января 2016 года;

лица, не соответствующие критериям, установленным Социальным кодексом.

Вывод

В Казахстане базовая пенсия остаётся инструментом социальной поддержки, но она предоставляется лишь определённым категориям граждан. Ограничение связано с законодательной системой и экономическими факторами, что порой вызывает недовольство среди тех пенсионеров, которые формально получили другие виды выплат, но лишены минимальной государственной поддержки.