18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.66
606.49
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.12.2025, 11:46

Пенсия не для всех: кто в Казахстане остался без базовой выплаты от государства

Новости Казахстана 0 1 796

Вопрос права на базовую пенсионную выплату в Казахстане вновь вызвал общественный резонанс. Спор о том, почему отдельные категории пенсионеров лишены этой государственной поддержки, дошёл до Конституционного суда, однако пересмотра действующих правил пока не последовало, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Обращения в Конституционный суд: что оспаривают пенсионеры

К Конституционному суду поступили обращения от казахстанцев с просьбой проверить на соответствие Конституции подпункты 1) и 2) статьи 205 Социального кодекса. Эти нормы определяют, кто имеет право на базовую пенсионную выплату.

Заявители уточнили, что получают пенсию за выслугу лет, назначенную после 1 января 2016 года. По действующим правилам, эти пенсионеры не включены в список граждан, имеющих право на базовую выплату.

По мнению пенсионеров, такое ограничение нарушает принципы социального государства и их конституционные права, так как часть пожилых людей фактически исключена из системы государственной поддержки.

Позиция Конституционного суда

При рассмотрении обращений суд напомнил, что пункт 1 статьи 28 Конституции гарантирует гражданам минимальный размер пенсии и социальное обеспечение:

  • по возрасту;

  • по инвалидности;

  • при болезни;

  • при потере кормильца;

  • а также по иным законным основаниям.

При этом Конституция позволяет законодательное регулирование порядка и размеров пенсионных выплат с обязательным соблюдением минимальных социальных гарантий.

Суд подчеркнул, что эти гарантии могут зависеть от:

  • экономической ситуации в стране;

  • средней продолжительности жизни населения;

  • состояния здоровья граждан;

  • других объективных факторов.

Конституционный суд также напомнил, что данный вопрос уже рассматривался ранее. В 2023 году было принято нормативное постановление № 8 от 8 апреля, которое сохраняет свою юридическую силу.

В итоге суд отказал в принятии обращений к конституционному производству.

Что такое государственная базовая пенсионная выплата

Государственная базовая пенсия — это ежемесячная выплата из государственного бюджета, предназначенная для обеспечения пенсионерам минимального уровня дохода.

Кто имеет право на базовую пенсию

Базовую выплату получают не все пенсионеры. Право на неё имеют:

  • граждане, достигшие пенсионного возраста;

  • лица с трудовым стажем до 1998 года и/или стажем участия в пенсионной системе после 1998 года;

  • получатели солидарной и/или накопительной пенсии.

Кто остаётся без базовой пенсии

В то же время базовую выплату не получают:

  • пенсионеры за выслугу лет, назначенную после 1 января 2016 года;

  • лица, не соответствующие критериям, установленным Социальным кодексом.

Вывод

В Казахстане базовая пенсия остаётся инструментом социальной поддержки, но она предоставляется лишь определённым категориям граждан. Ограничение связано с законодательной системой и экономическими факторами, что порой вызывает недовольство среди тех пенсионеров, которые формально получили другие виды выплат, но лишены минимальной государственной поддержки.

0
9
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь