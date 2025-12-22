18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.66
606.49
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.12.2025, 12:14

Аким города обнаружен мёртвым в Актюбинской области

Новости Казахстана 0 767

В Актюбинской области произошла трагическая новость: аким города Темир Еркин Далмагамбетов совершил суицид. Об этом сообщают местные СМИ и официальные источники, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Обстоятельства трагедии

По данным Telegram-канала gosarchivekz, тело акима было найдено 20 декабря около 21:00 в его доме.

На момент смерти ему было 46 лет.

Согласно неофициальной информации, в день трагедии Далмагамбетов встречался с друзьями. Трагическую новость подтвердил и районный акимат.

Реакция полиции

Департамент полиции Актюбинской области сообщил:

"Полицией по факту суицида начато досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются. Иная информация согласно ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит".

Таким образом, официальные органы продолжают разбираться в причинах трагедии.

Биография Еркина Далмагамбетова

  • Дата и место рождения: 7 июля 1979 года, город Темир, Темирский район, Актюбинская область.

  • Образование: высшее, в 2001 году окончил Государственный университет Кызылорды Коркыт-Ата по специальности инженер-координатор.

Карьера

  1. 2001 год – ведущий специалист областного комитета по управлению земельными ресурсами.

  2. 2004–2006 годы – председатель Каргалинского районного комитета по управлению земельными ресурсами.

  3. 2006–2009 годы – начальник отдела областного управления земельных отношений.

  4. 2009–2022 годы – работа в ТОО "Компани Сагиз Петролеум" и "TS AGRO".

  5. Март 2024 года – помощник руководителя ТОО "Агрофирма Куквест".

  6. 3 июня 2024 года – назначен акимом города Темир.

Итоги и значимость

Еркин Далмагамбетов занимал должность акима менее полутора лет, но успел зарекомендовать себя как опытный государственный служащий и руководитель. Его смерть стала шоком для жителей Темира и коллег по госслужбе.

Расследование продолжается, полиция уточняет все обстоятельства произошедшего.

0
4
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь