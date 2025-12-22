Аким города обнаружен мёртвым в Актюбинской области

В Актюбинской области произошла трагическая новость: аким города Темир Еркин Далмагамбетов совершил суицид. Об этом сообщают местные СМИ и официальные источники, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Обстоятельства трагедии

По данным Telegram-канала gosarchivekz, тело акима было найдено 20 декабря около 21:00 в его доме.

На момент смерти ему было 46 лет.

Согласно неофициальной информации, в день трагедии Далмагамбетов встречался с друзьями. Трагическую новость подтвердил и районный акимат.

Реакция полиции

Департамент полиции Актюбинской области сообщил:

"Полицией по факту суицида начато досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются. Иная информация согласно ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит".

Таким образом, официальные органы продолжают разбираться в причинах трагедии.

Биография Еркина Далмагамбетова

Дата и место рождения: 7 июля 1979 года, город Темир, Темирский район, Актюбинская область.

Образование: высшее, в 2001 году окончил Государственный университет Кызылорды Коркыт-Ата по специальности инженер-координатор.

Карьера

2001 год – ведущий специалист областного комитета по управлению земельными ресурсами. 2004–2006 годы – председатель Каргалинского районного комитета по управлению земельными ресурсами. 2006–2009 годы – начальник отдела областного управления земельных отношений. 2009–2022 годы – работа в ТОО "Компани Сагиз Петролеум" и "TS AGRO". Март 2024 года – помощник руководителя ТОО "Агрофирма Куквест". 3 июня 2024 года – назначен акимом города Темир.

Итоги и значимость

Еркин Далмагамбетов занимал должность акима менее полутора лет, но успел зарекомендовать себя как опытный государственный служащий и руководитель. Его смерть стала шоком для жителей Темира и коллег по госслужбе.

Расследование продолжается, полиция уточняет все обстоятельства произошедшего.