22.12.2025, 13:23

Казахстанцы назвали человека года и слово, которое определило 2025-й

Новости Казахстана

На исходе 2025 года казахстанцы подвели символические итоги — назвали человека года, главные культурные ориентиры и ключевые слова, которые лучше всего отражают настроение страны. Итоговое исследование представил Национальный аналитический центр 21 декабря. Его результаты показывают: уходящий год ассоциируется у общества прежде всего с развитием, технологиями и обновлением, а список героев года объединяет власть, культуру, спорт и гражданский поступок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Кого казахстанцы назвали человеком года

Отвечая на вопрос о главной личности 2025 года, большинство респондентов без колебаний указали на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Этот выбор отражает восприятие главы государства как ключевой фигуры, определяющей политический курс, реформы и стратегическое развитие страны.

Однако список не ограничился только первым лицом государства. В число наиболее значимых персон года также вошли:

  • футболисты алматинского клуба «Кайрат» — как символ спортивных достижений;

  • боксер Геннадий Головкин — один из самых узнаваемых представителей Казахстана на мировой арене;

  • певец Димаш Кудайберген — культурный посол страны, чья популярность давно вышла за национальные границы;

  • Улдана Мырзуан, фельдшер, олицетворяющая профессионализм и самоотверженность;

  • Муса Абдраим — гражданин, спасший женщину-заложницу в аэропорту Алматы.

Такой перечень показывает, что для казахстанцев «человек года» — это не только статус и должность. Общество одинаково ценит государственную ответственность, спортивные победы, культурный вклад и личное мужество.

Кино и музыка: что вдохновляло страну в 2025 году

Культурная повестка года оказалась не менее насыщенной. В сфере кино зрители отметили рост интереса к отечественным фильмам, поднимающим социально значимые темы — семью, справедливость, моральный выбор и внутреннюю силу человека.

В число лучших казахстанских картин года, по мнению респондентов, вошли:

  • «Ауру»,

  • «Ыстық ұя» («Родной очаг»),

  • «Патруль. Последний приказ»,

  • «Офсайд» и другие фильмы.

Музыкальные предпочтения казахстанцев также продемонстрировали баланс между традицией и современностью. Лидером рейтинга исполнителей стал Димаш Кудайберген, чье имя уже давно ассоциируется с международным успехом Казахстана. В числе лучших также был назван Кайрат Нуртас.

Одновременно с признанными артистами в рейтинг вошли представители новой волны:

  • Sadraddin,

  • ALEM,

  • группа «Ирина Кайратовна»,

  • Yenlik,

  • Raim,

  • Молданазар,

  • NINETY ONE и другие.

При этом казахстанская музыка уверенно чувствует себя и на глобальных платформах. Так, в чарте Top-100: Kazakhstan на Apple Music композиция ALEM «Kuiim» заняла третье место, а трек Yenlik «16 Qyz» вошел в первую десятку, соседствуя с мировыми звездами.

Главные слова 2025 года: что чувствовала страна

Особое внимание исследование уделило словам и ассоциациям, которые казахстанцы связывают с уходящим годом. Большинство ответов оказались позитивными и ориентированными на будущее.

Ключевыми словами 2025 года стали:

  • развитие,

  • цифровизация,

  • искусственный интеллект,

  • обновление,

  • успех,

  • единство.

Если объединить два наиболее популярных ответа — «цифровизация» и «искусственный интеллект», — то общий образ года вырисовывается как технологический. Казахстанцы все чаще воспринимают ИИ и цифровые сервисы не как абстрактные понятия, а как часть повседневной жизни.

Среди других часто звучавших ассоциаций — стабильность, надежда, уверенность, мир и справедливость. Нейтральные формулировки вроде «реформы» и «рабочая профессия» встречались реже, а негативные оценки — «кризис», «застой», «трудный» — оказались на периферии общественного восприятия.

Новый год — по-прежнему в кругу семьи

Несмотря на активные изменения и технологический прогресс, главная новогодняя традиция остается неизменной. Согласно исследованию, 89% казахстанцев планируют встречать Новый год дома, в семейном кругу.

Этот факт подчеркивает устойчивость семейных ценностей и важность домашнего уюта даже на фоне цифровизации и ускорения ритма жизни.

Итог года: оптимизм и ожидание перемен

Эксперты Национального аналитического центра отмечают: итоги 2025 года формируют четкую смысловую рамку. Год воспринимается как период ощутимых изменений, в котором реформы, цифровизация и социальные инициативы становятся заметными для большинства граждан.

По их словам, развитие инфраструктуры, внедрение цифровых решений и шаги в сторону социальной справедливости уже дают практический эффект. А выбранные казахстанцами слова года — «развитие», «ИИ», «успех» — отражают общественный запрос на движение вперед.

Встречая 2026 год, казахстанцы демонстрируют уверенность и готовность к новым вызовам, связывая будущее страны с устойчивым ростом, технологическим прогрессом и укреплением социальных основ.

