22.12.2025, 15:43

В Казахстане «упрощенку» снимут без предупреждения из-за одной формальности

Новости Казахстана 0 511

С 1 января 2026 года индивидуальные предприниматели (ИП), работающие на специальных налоговых режимах, столкнутся с важным изменением: если не выполнить простую, но обязательную процедуру, их автоматически переведут на общий налоговый режим. Об этом предупредили в Комитете государственных доходов (КГД), сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: culture.ru
Фото: culture.ru

Кого коснутся новые правила

Изменения затронут ИП, которые работают на:

  • упрощенной декларации,

  • фиксированном вычете,

  • розничном налоге.

Даже если предприниматель уже много лет использует «упрощенку», с 2026 года действующий налоговый режим не сохраняется автоматически — его нужно подтвердить заново.

Главный риск для предпринимателей

Эксперты предупреждают: многие бизнесмены могут ошибочно решить, что никаких действий не требуется. С введением нового Налогового кодекса упрощенный режим необходимо подтверждать заново.

Если этого не сделать, налоговая автоматически переведет ИП на общий режим налогообложения. При этом перевод будет считаться задним числом — с 1 января 2026 года.

Крайний срок подачи уведомления

Предприниматели смогут подать уведомление о переходе на упрощенную декларацию с 1 января по 1 марта 2026 года.
Пропуск этого срока приведет к автоматическому снятию упрощенного режима без дополнительных предупреждений.

Иными словами, январь и февраль — единственные месяцы для действий. После 1 марта упрощенка будет отменена автоматически.

Как подать уведомление

В КГД отметили, что уведомление можно будет подать в электронном виде через официальные онлайн-сервисы налоговых органов.

Порядок подачи и конкретный сервис, через который принимаются уведомления, будут уточнены дополнительно. Обычно уведомления подаются с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Эксперты советуют предпринимателям:

  • внимательно следить за официальными разъяснениями КГД,

  • не откладывать подачу уведомления, чтобы не потерять упрощенный налоговый режим.

